https://ukraina.ru/20230826/1048948567.html

ВВС Украины уточнили типы разбившихся самолётов и количество погибших

ВВС Украины уточнили типы разбившихся самолётов и количество погибших - 26.08.2023 Украина.ру

ВВС Украины уточнили типы разбившихся самолётов и количество погибших

Катастрофа военных самолётов унесла жизни трёх пилотов

2023-08-26T17:43

2023-08-26T17:43

2023-08-26T17:43

ввс украины

новости

авиакатастрофы

праздники

f-16

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При подготовке к показательному выступлению ко Дню авиации Украины столкнулись самолёты L-39, а не МиГ-29. Погибло трое, а не два пилота ВВС Украины. Об этом 26 августа проинформировала пресс-служба командования ВВСУ.Авиакатастрофа двух учебно-боевых самолётов произошла 25 августа. В пресс-службе ВВСУ отметили, что "ужасная авиакатастрофа" случилась во время "боевого задания"."Среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной JUCE", - сказано в официальном сообщении.В соцсетях уже опубликованы обломки самолётов. Часть пользователей выказала недоумение – зачем понадобилась "показуха" при дефиците авиации на передовой. Там же появилась информация о том, что погибшие были кандидатами на обещанные западной "авиационной коалицией" F-16.

https://ukraina.ru/20230721/1048151237.html

https://ukraina.ru/20230817/1048746151.html

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2023

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

ввс украины, новости, авиакатастрофы, праздники, f-16