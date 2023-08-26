ВВС Украины уточнили типы разбившихся самолётов и количество погибших
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон МАКС-2019. День третий
Катастрофа военных самолётов унесла жизни трёх пилотов
При подготовке к показательному выступлению ко Дню авиации Украины столкнулись самолёты L-39, а не МиГ-29. Погибло трое, а не два пилота ВВС Украины. Об этом 26 августа проинформировала пресс-служба командования ВВСУ.
21 июля, 07:30"Мы бьем ВСУ дальней рукой". Военный летчик о том, как авиация и флот берегут жизни российских солдатУдар высокоточным оружием по авиабазе "Канатово" ВВС Украины в Кировоградской области ослабит активность разрекламированного наступления ВСУ, которое длится уже 2,5 недели и проходит неудачно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг
Авиакатастрофа двух учебно-боевых самолётов произошла 25 августа. В пресс-службе ВВСУ отметили, что "ужасная авиакатастрофа" случилась во время "боевого задания".
"Среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной JUCE", - сказано в официальном сообщении.
В соцсетях уже опубликованы обломки самолётов. Часть пользователей выказала недоумение – зачем понадобилась "показуха" при дефиците авиации на передовой. Там же появилась информация о том, что погибшие были кандидатами на обещанные западной "авиационной коалицией" F-16.
17 августа, 08:28Киев не получит истребители F-16 в этом году - ВВС УкраиныСоветник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат 16 августа в эфире телемарафона заявил, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16, чтобы защитить воздушное пространство