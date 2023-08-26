ВВС Украины уточнили типы разбившихся самолётов и количество погибших - 26.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230826/1048948567.html
ВВС Украины уточнили типы разбившихся самолётов и количество погибших
ВВС Украины уточнили типы разбившихся самолётов и количество погибших - 26.08.2023 Украина.ру
ВВС Украины уточнили типы разбившихся самолётов и количество погибших
Катастрофа военных самолётов унесла жизни трёх пилотов
2023-08-26T17:43
2023-08-26T17:43
ввс украины
новости
авиакатастрофы
праздники
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102482/51/1024825154_0:118:2786:1685_1920x0_80_0_0_671cd61552af252586076e77ea57f0dd.jpg
При подготовке к показательному выступлению ко Дню авиации Украины столкнулись самолёты L-39, а не МиГ-29. Погибло трое, а не два пилота ВВС Украины. Об этом 26 августа проинформировала пресс-служба командования ВВСУ.Авиакатастрофа двух учебно-боевых самолётов произошла 25 августа. В пресс-службе ВВСУ отметили, что "ужасная авиакатастрофа" случилась во время "боевого задания"."Среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной JUCE", - сказано в официальном сообщении.В соцсетях уже опубликованы обломки самолётов. Часть пользователей выказала недоумение – зачем понадобилась "показуха" при дефиците авиации на передовой. Там же появилась информация о том, что погибшие были кандидатами на обещанные западной "авиационной коалицией" F-16.
https://ukraina.ru/20230721/1048151237.html
https://ukraina.ru/20230817/1048746151.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102482/51/1024825154_191:0:2595:1803_1920x0_80_0_0_fd05b02f1b93d3f621317c0e1f719b89.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ввс украины, новости, авиакатастрофы, праздники, f-16
ВВС Украины, Новости, авиакатастрофы, праздники, F-16

ВВС Украины уточнили типы разбившихся самолётов и количество погибших

17:43 26.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон МАКС-2019. День третий
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019. День третий - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Катастрофа военных самолётов унесла жизни трёх пилотов
При подготовке к показательному выступлению ко Дню авиации Украины столкнулись самолёты L-39, а не МиГ-29. Погибло трое, а не два пилота ВВС Украины. Об этом 26 августа проинформировала пресс-служба командования ВВСУ.
Репетиция воздушной части парада Победы - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
21 июля, 07:30
"Мы бьем ВСУ дальней рукой". Военный летчик о том, как авиация и флот берегут жизни российских солдатУдар высокоточным оружием по авиабазе "Канатово" ВВС Украины в Кировоградской области ослабит активность разрекламированного наступления ВСУ, которое длится уже 2,5 недели и проходит неудачно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг
Авиакатастрофа двух учебно-боевых самолётов произошла 25 августа. В пресс-службе ВВСУ отметили, что "ужасная авиакатастрофа" случилась во время "боевого задания".
"Среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной JUCE", - сказано в официальном сообщении.
В соцсетях уже опубликованы обломки самолётов. Часть пользователей выказала недоумение – зачем понадобилась "показуха" при дефиците авиации на передовой. Там же появилась информация о том, что погибшие были кандидатами на обещанные западной "авиационной коалицией" F-16.
F-16 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
17 августа, 08:28
Киев не получит истребители F-16 в этом году - ВВС УкраиныСоветник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат 16 августа в эфире телемарафона заявил, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16, чтобы защитить воздушное пространство
 
ВВС УкраиныНовостиавиакатастрофыпраздникиF-16
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:08МИД Чехии фальсифицирует историю Украины
18:44ЕГЭ пополнится вопросами по СВО
18:28Варшавяне отказались скандировать бандеровское приветствие и были избиты украинскими "беженцами"
18:07Хакеры устроили в Польше коллективное прослушивание гимна России
18:00Алексей Резников против всех. Итоги 26 августа на Украине
18:00Сказ о том, как Ельцин захотел союз сохранить... и передумал
17:43ВВС Украины уточнили типы разбившихся самолётов и количество погибших
17:11В ВМС Украины создали спецподразделение беспилотников
16:35Второй пошёл: балкер Primus покинул Одессу после "зерновой сделки"
16:13МИД РФ: Запад сколачивает антироссийскую коалицию под "формулу мира" Зеленского
16:06Бунт против паразитарной надстройки. Эксперты о расширении БРИКС
16:00МИД России: Запад накачивает оружием украинских неонацистов
15:51Фархад Ибрагимов о шансах Эрдогана уговорить Путина на зерновую сделку: "Нужен железобетонный договор"
15:19ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами, жертв стало больше
15:04Медведев: "Байден превратился в заложника Украины"
14:26Буданов обитает в бункере с женой
14:11Антироссийский консенсус в Арктике. Все ли хорошо в стане союзников?
13:54Пленный украинский капитан рассказал о наёмниках из Белоруссии и Грузии
13:00Комментарий посольства РФ по бойцу "Русича", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 августа
12:45Президент Венгрии заявила о мирном плане по Украине
Лента новостейМолния