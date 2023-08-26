В ВМС Украины создали спецподразделение беспилотников

Политолог о том, почему Россия должна бить по Британии и США, чтобы остановить войну на Украине

В ходе конфликта на Украине США и Великобритания не несут никаких издержек и ведут войну в комфортных условиях, это абсолютно неправильно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик