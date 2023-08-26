В ВМС Украины создали спецподразделение беспилотников - 26.08.2023 Украина.ру
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В ВМС Украины создали спецподразделение беспилотников
В ВМС Украины создали спецподразделение беспилотников - 26.08.2023 Украина.ру
В ВМС Украины создали спецподразделение беспилотников
Режим Зеленского намерен усилить атаки не только на Крымский мост
2023-08-26T17:11
2023-08-26T17:11
вмс украины
bayraktar tb2 (байрактар)
бпла
беспилотники
морские беспилотники
оружие спецоперации
крым
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После замечательного дебюта "москитного флота" пресс-служба ВМС Украины отчиталась за создание отдельного подразделения морских беспилотных комплексов. Защитники режима Зеленского полны решимости спровоцировать ответные удары России.Численность и другие особенности новоиспечённого спецподразделения ВМСУ не раскрываются. По неофициальной информации, ставка сделана на аппараты из Британии.Безэкипажными катерами планируется атаковать не только побережье Крыма и Крымский мост, но и суда. В этом свете особенно цинично выглядит приглашение официального Киева иностранным судовладельцам продолжить посещение акватории Чёрного моря.Накануне, 25 августа командующий украинскими ВМС (с 11 июня 2020 года) вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что для разведки и поражения российских кораблей "морской авиации нужны беспилотные комплексы "Байрактар".
https://ukraina.ru/20230823/1048874933.html
https://ukraina.ru/20230812/1048638989.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
вмс украины, bayraktar tb2 (байрактар), бпла, беспилотники, морские беспилотники, оружие спецоперации, крым
ВМС Украины, Bayraktar TB2 (Байрактар), БПЛА, беспилотники, морские беспилотники, Оружие спецоперации, Крым

В ВМС Украины создали спецподразделение беспилотников

17:11 26.08.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие взяли под контроль базу ВМС Украины в Бердянске
Российские военнослужащие взяли под контроль базу ВМС Украины в Бердянске - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Режим Зеленского намерен усилить атаки не только на Крымский мост
После замечательного дебюта "москитного флота" пресс-служба ВМС Украины отчиталась за создание отдельного подразделения морских беспилотных комплексов. Защитники режима Зеленского полны решимости спровоцировать ответные удары России.
Численность и другие особенности новоиспечённого спецподразделения ВМСУ не раскрываются. По неофициальной информации, ставка сделана на аппараты из Британии.
Блок Крымский мост коллаж
23 августа, 02:01
Почему именно Крым и Крымский мост? Украина воюет с символами, Россия – с нацистами
Безэкипажными катерами планируется атаковать не только побережье Крыма и Крымский мост, но и суда. В этом свете особенно цинично выглядит приглашение официального Киева иностранным судовладельцам продолжить посещение акватории Чёрного моря.
Зарубежные страны. Великобритания - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
12 августа, 06:45
Политолог о том, почему Россия должна бить по Британии и США, чтобы остановить войну на УкраинеВ ходе конфликта на Украине США и Великобритания не несут никаких издержек и ведут войну в комфортных условиях, это абсолютно неправильно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Накануне, 25 августа командующий украинскими ВМС (с 11 июня 2020 года) вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что для разведки и поражения российских кораблей "морской авиации нужны беспилотные комплексы "Байрактар".
 
ВМС УкраиныBayraktar TB2 (Байрактар)БПЛАбеспилотникиморские беспилотникиОружие спецоперацииКрым
 
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