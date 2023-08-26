В ВМС Украины создали спецподразделение беспилотников
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие взяли под контроль базу ВМС Украины в Бердянске
Режим Зеленского намерен усилить атаки не только на Крымский мост
После замечательного дебюта "москитного флота" пресс-служба ВМС Украины отчиталась за создание отдельного подразделения морских беспилотных комплексов. Защитники режима Зеленского полны решимости спровоцировать ответные удары России.
Численность и другие особенности новоиспечённого спецподразделения ВМСУ не раскрываются. По неофициальной информации, ставка сделана на аппараты из Британии.
Безэкипажными катерами планируется атаковать не только побережье Крыма и Крымский мост, но и суда. В этом свете особенно цинично выглядит приглашение официального Киева иностранным судовладельцам продолжить посещение акватории Чёрного моря.
12 августа, 06:45Политолог о том, почему Россия должна бить по Британии и США, чтобы остановить войну на УкраинеВ ходе конфликта на Украине США и Великобритания не несут никаких издержек и ведут войну в комфортных условиях, это абсолютно неправильно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Накануне, 25 августа командующий украинскими ВМС (с 11 июня 2020 года) вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что для разведки и поражения российских кораблей "морской авиации нужны беспилотные комплексы "Байрактар".