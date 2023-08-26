https://ukraina.ru/20230826/1048948192.html

Второй пошёл: балкер Primus покинул Одессу после "зерновой сделки"

Второй пошёл: балкер Primus покинул Одессу после "зерновой сделки" - 26.08.2023 Украина.ру

Второй пошёл: балкер Primus покинул Одессу после "зерновой сделки"

Остались ещё рисковые капитаны и сверхалчные судовладельцы

2023-08-26T16:35

2023-08-26T16:35

2023-08-26T16:35

зерновая сделка

зерно

продовольствие

порт

одесская область

вмс украины

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Застрявший в порту Одессы из-за СВО балкер Primus утром 26 августа вышел в открытое море. Он стал вторым судном, вышедшим из украинского порта после выхода России из пресловутой "зерновой сделки".Primus прибыл в одесский порт ещё 20 февраля 2022 года. Сейчас он направляется в порт болгарской Варны.До этого, 16 августа порт Одессы рискнуло покинуть первое с момента приостановки "зерновой сделки" иностранное судно – им стал контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. На его борту было 30 тыс т груза, в том числе продовольствие. Контейнеровоз находился в одесском порту с 23 февраля 2022 года.Действие "зерновой сделки" прекратилось 18 июля. Затем, 10 августа Киев предложил иностранным судам следовать в украинские порты под гарантии ВМС Украины. При этом украинские военные признались в неспособности гарантировать полную безопасность авантюристичным негоциантам.

https://ukraina.ru/20230826/1048944043.html

https://ukraina.ru/20230818/1048779575.html

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2023

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

зерновая сделка, зерно, продовольствие, порт, одесская область, вмс украины