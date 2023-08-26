Второй пошёл: балкер Primus покинул Одессу после "зерновой сделки"
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Остались ещё рисковые капитаны и сверхалчные судовладельцы
Застрявший в порту Одессы из-за СВО балкер Primus утром 26 августа вышел в открытое море. Он стал вторым судном, вышедшим из украинского порта после выхода России из пресловутой "зерновой сделки".
Primus прибыл в одесский порт ещё 20 февраля 2022 года. Сейчас он направляется в порт болгарской Варны.
До этого, 16 августа порт Одессы рискнуло покинуть первое с момента приостановки "зерновой сделки" иностранное судно – им стал контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. На его борту было 30 тыс т груза, в том числе продовольствие. Контейнеровоз находился в одесском порту с 23 февраля 2022 года.
Действие "зерновой сделки" прекратилось 18 июля. Затем, 10 августа Киев предложил иностранным судам следовать в украинские порты под гарантии ВМС Украины. При этом украинские военные признались в неспособности гарантировать полную безопасность авантюристичным негоциантам.