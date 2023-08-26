Второй пошёл: балкер Primus покинул Одессу после "зерновой сделки" - 26.08.2023 Украина.ру
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Второй пошёл: балкер Primus покинул Одессу после "зерновой сделки"
Второй пошёл: балкер Primus покинул Одессу после "зерновой сделки" - 26.08.2023 Украина.ру
Второй пошёл: балкер Primus покинул Одессу после "зерновой сделки"
Остались ещё рисковые капитаны и сверхалчные судовладельцы
2023-08-26T16:35
2023-08-26T16:35
зерновая сделка
зерно
продовольствие
порт
одесская область
вмс украины
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Застрявший в порту Одессы из-за СВО балкер Primus утром 26 августа вышел в открытое море. Он стал вторым судном, вышедшим из украинского порта после выхода России из пресловутой "зерновой сделки".Primus прибыл в одесский порт ещё 20 февраля 2022 года. Сейчас он направляется в порт болгарской Варны.До этого, 16 августа порт Одессы рискнуло покинуть первое с момента приостановки "зерновой сделки" иностранное судно – им стал контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. На его борту было 30 тыс т груза, в том числе продовольствие. Контейнеровоз находился в одесском порту с 23 февраля 2022 года.Действие "зерновой сделки" прекратилось 18 июля. Затем, 10 августа Киев предложил иностранным судам следовать в украинские порты под гарантии ВМС Украины. При этом украинские военные признались в неспособности гарантировать полную безопасность авантюристичным негоциантам.
https://ukraina.ru/20230826/1048944043.html
https://ukraina.ru/20230818/1048779575.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
зерновая сделка, зерно, продовольствие, порт, одесская область, вмс украины
зерновая сделка, зерно, продовольствие, порт, Одесская область, ВМС Украины

Второй пошёл: балкер Primus покинул Одессу после "зерновой сделки"

16:35 26.08.2023
 
© коллаж Украина.РуЗерновая сделка коллаж
Зерновая сделка коллаж
© коллаж Украина.Ру
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Остались ещё рисковые капитаны и сверхалчные судовладельцы
Застрявший в порту Одессы из-за СВО балкер Primus утром 26 августа вышел в открытое море. Он стал вторым судном, вышедшим из украинского порта после выхода России из пресловутой "зерновой сделки".
Primus прибыл в одесский порт ещё 20 февраля 2022 года. Сейчас он направляется в порт болгарской Варны.
Фархад Ибрагимов интервью - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
15:51
Фархад Ибрагимов о шансах Эрдогана уговорить Путина на зерновую сделку: "Нужен железобетонный договор"
До этого, 16 августа порт Одессы рискнуло покинуть первое с момента приостановки "зерновой сделки" иностранное судно – им стал контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. На его борту было 30 тыс т груза, в том числе продовольствие. Контейнеровоз находился в одесском порту с 23 февраля 2022 года.
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
18 августа, 11:44
Первое судно из Украины вошло в Босфорский пролив после прекращения зерновой сделки - СМИПервое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив. Об этом сообщает турецкий телеканал TV100 18 августа
Действие "зерновой сделки" прекратилось 18 июля. Затем, 10 августа Киев предложил иностранным судам следовать в украинские порты под гарантии ВМС Украины. При этом украинские военные признались в неспособности гарантировать полную безопасность авантюристичным негоциантам.
 
зерновая сделказернопродовольствиепортОдесская областьВМС Украины
 
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Заголовок открываемого материала
16:35Второй пошёл: балкер Primus покинул Одессу после "зерновой сделки"
16:13МИД РФ: Запад сколачивает антироссийскую коалицию под "формулу мира" Зеленского
16:06Бунт против паразитарной надстройки. Эксперты о расширении БРИКС
16:00МИД России: Запад накачивает оружием украинских неонацистов
15:51Фархад Ибрагимов о шансах Эрдогана уговорить Путина на зерновую сделку: "Нужен железобетонный договор"
15:19ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами, жертв стало больше
15:04Медведев: "Байден превратился в заложника Украины"
14:26Буданов обитает в бункере с женой
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