https://ukraina.ru/20230826/1048948074.html

МИД РФ: Запад сколачивает антироссийскую коалицию под "формулу мира" Зеленского

МИД РФ: Запад сколачивает антироссийскую коалицию под "формулу мира" Зеленского - 26.08.2023 Украина.ру

МИД РФ: Запад сколачивает антироссийскую коалицию под "формулу мира" Зеленского

Москва не верит крокодильим слезам русофобов

2023-08-26T16:13

2023-08-26T16:13

2023-08-26T16:13

сво

мария захарова

мид рф

запад

донбасс

минские соглашения

"формула мира"

дипломатия

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"Участившиеся разговоры о необходимости решения конфликта вокруг Украины путём переговоров вновь ставят проблему невозможности доверять Киеву и его западным кураторам", - заявила 26 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.В комментарии об украинском кризисе она напомнила о недопустимости забывать обман лидеров Запада в истории с "Минскими соглашениями". Такое поведение поставило крест на реальной возможности мирно урегулировать конфликт в Донбассе, отметила Захарова.Она также констатировала: "Сейчас мы наблюдаем, как западники и их киевские подопечные используют новую уловку. Они активно продвигают т.н. "формулу мира" Зеленского, на деле не имеющую ничего общего с миром и содержащую только набор неприемлемых для России ультиматумов. В реальности – сколачивают антироссийскую коалицию, в которую стараются втянуть наших партнёров из стран Глобального Юга".

https://ukraina.ru/20221208/1041619663.html

https://ukraina.ru/20230810/1048596154.html

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2023

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

сво, мария захарова, мид рф, запад, донбасс, минские соглашения, "формула мира", дипломатия