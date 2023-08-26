МИД РФ: Запад сколачивает антироссийскую коалицию под "формулу мира" Зеленского - 26.08.2023 Украина.ру
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МИД РФ: Запад сколачивает антироссийскую коалицию под "формулу мира" Зеленского
МИД РФ: Запад сколачивает антироссийскую коалицию под "формулу мира" Зеленского - 26.08.2023 Украина.ру
МИД РФ: Запад сколачивает антироссийскую коалицию под "формулу мира" Зеленского
Москва не верит крокодильим слезам русофобов
2023-08-26T16:13
2023-08-26T16:13
сво
мария захарова
мид рф
запад
донбасс
минские соглашения
"формула мира"
дипломатия
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"Участившиеся разговоры о необходимости решения конфликта вокруг Украины путём переговоров вновь ставят проблему невозможности доверять Киеву и его западным кураторам", - заявила 26 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.В комментарии об украинском кризисе она напомнила о недопустимости забывать обман лидеров Запада в истории с "Минскими соглашениями". Такое поведение поставило крест на реальной возможности мирно урегулировать конфликт в Донбассе, отметила Захарова.Она также констатировала: "Сейчас мы наблюдаем, как западники и их киевские подопечные используют новую уловку. Они активно продвигают т.н. "формулу мира" Зеленского, на деле не имеющую ничего общего с миром и содержащую только набор неприемлемых для России ультиматумов. В реальности – сколачивают антироссийскую коалицию, в которую стараются втянуть наших партнёров из стран Глобального Юга".
https://ukraina.ru/20221208/1041619663.html
https://ukraina.ru/20230810/1048596154.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, мария захарова, мид рф, запад, донбасс, минские соглашения, "формула мира", дипломатия
СВО, Мария Захарова, МИД РФ, Запад, Донбасс, Минские соглашения, "формула мира", дипломатия

МИД РФ: Запад сколачивает антироссийскую коалицию под "формулу мира" Зеленского

16:13 26.08.2023
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПереговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Москва не верит крокодильим слезам русофобов
"Участившиеся разговоры о необходимости решения конфликта вокруг Украины путём переговоров вновь ставят проблему невозможности доверять Киеву и его западным кураторам", - заявила 26 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Заседание Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря 2022, 16:05
Выиграть время для усиления украинской армии: Меркель раскрыла карты о "Минске-2"
В комментарии об украинском кризисе она напомнила о недопустимости забывать обман лидеров Запада в истории с "Минскими соглашениями". Такое поведение поставило крест на реальной возможности мирно урегулировать конфликт в Донбассе, отметила Захарова.
Мухаммед
10 августа, 08:11
Мировая элита в битве за Украину. Неулыбчивый принц Мухаммед из ДжиддыКто такой Мухаммед ибн Салман и как он делает свою страну геополитической "площадкой для переговоров", где в минувшие выходные, 5 и 6 августа, пытались решать судьбу Украины?
Она также констатировала: "Сейчас мы наблюдаем, как западники и их киевские подопечные используют новую уловку. Они активно продвигают т.н. "формулу мира" Зеленского, на деле не имеющую ничего общего с миром и содержащую только набор неприемлемых для России ультиматумов. В реальности – сколачивают антироссийскую коалицию, в которую стараются втянуть наших партнёров из стран Глобального Юга".
 
СВОМария ЗахароваМИД РФЗападДонбассМинские соглашения"формула мира"дипломатия
 
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Заголовок открываемого материала
16:35Второй пошёл: балкер Primus покинул Одессу после "зерновой сделки"
16:13МИД РФ: Запад сколачивает антироссийскую коалицию под "формулу мира" Зеленского
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16:00МИД России: Запад накачивает оружием украинских неонацистов
15:51Фархад Ибрагимов о шансах Эрдогана уговорить Путина на зерновую сделку: "Нужен железобетонный договор"
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