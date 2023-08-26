МИД РФ: Запад сколачивает антироссийскую коалицию под "формулу мира" Зеленского
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПереговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске
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"Участившиеся разговоры о необходимости решения конфликта вокруг Украины путём переговоров вновь ставят проблему невозможности доверять Киеву и его западным кураторам", - заявила 26 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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В комментарии об украинском кризисе она напомнила о недопустимости забывать обман лидеров Запада в истории с "Минскими соглашениями". Такое поведение поставило крест на реальной возможности мирно урегулировать конфликт в Донбассе, отметила Захарова.
Она также констатировала: "Сейчас мы наблюдаем, как западники и их киевские подопечные используют новую уловку. Они активно продвигают т.н. "формулу мира" Зеленского, на деле не имеющую ничего общего с миром и содержащую только набор неприемлемых для России ультиматумов. В реальности – сколачивают антироссийскую коалицию, в которую стараются втянуть наших партнёров из стран Глобального Юга".