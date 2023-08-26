МИД России: Запад накачивает оружием украинских неонацистов - 26.08.2023 Украина.ру
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МИД России: Запад накачивает оружием украинских неонацистов
МИД России: Запад накачивает оружием украинских неонацистов - 26.08.2023 Украина.ру
МИД России: Запад накачивает оружием украинских неонацистов
Россия найдёт и накажет украинских злодеев
2023-08-26T16:00
2023-08-26T16:00
мид рф
мария захарова
украина
запад
украинский неонацизм
криминал
ес
сша
контрнаступление
сво
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"Для отвлечения внимания своих западных кураторов от проблем на фронте, включая провал так называемого "контрнаступа", неонацистский киевский режим продолжает наносить бессмысленные, но активно подсвечиваемые в украинских и зарубежных СМИ удары по гражданским объектам в России", - заявила 26 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии об украинском кризисе.Захарова сообщила о продолжающейся работе "по выявлению и наказанию украинских неонацистов, виновных в обстрелах мирного населения, жестоком обращении с гражданскими лицами, покушениях на убийства и убийствах, в том числе совершённых общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды".Про её словам, Следком РФ предоставил судам доказательства, на основании которых судами за последнюю неделю вынесены приговоры 11 украинским военнослужащим. При этом США со своими сателлитами не обращают внимания на страдания российских мирных жителей и "продолжают накачивать оружием неонацистский киевский режим".Напомним, согласно августовскому отчёту Пентагона администрация Байдена с 24.02.2022 направила марионеточному режиму Зеленского помощи на $43 млрд. Сопоставимую сумму потратили Евросоюз, покинувшая его Британия, союзники и сателлиты ЕС и США.
https://ukraina.ru/20230711/1047929992.html
https://ukraina.ru/20230826/1048947610.html
https://ukraina.ru/20230428/1045768728.html
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мид рф, мария захарова, украина, запад, украинский неонацизм, криминал, ес, сша, контрнаступление, сво
МИД РФ, Мария Захарова, Украина, Запад, украинский неонацизм, криминал, ЕС, США, контрнаступление, СВО

МИД России: Запад накачивает оружием украинских неонацистов

16:00 26.08.2023
 
© соцсети «Азов*» (*Нацбатальон «Азов», входящий в состав ВСУ, запрещен в РФ)Батальон Азов националисты нацисты фашистский крест символика неонацисты
Батальон Азов националисты нацисты фашистский крест символика неонацисты
© соцсети «Азов*» (*Нацбатальон «Азов», входящий в состав ВСУ, запрещен в РФ)
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Россия найдёт и накажет украинских злодеев
"Для отвлечения внимания своих западных кураторов от проблем на фронте, включая провал так называемого "контрнаступа", неонацистский киевский режим продолжает наносить бессмысленные, но активно подсвечиваемые в украинских и зарубежных СМИ удары по гражданским объектам в России", - заявила 26 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии об украинском кризисе.
11 июля, 09:24
Убийство подводника. Украинские неонацисты мстят России и ее героямВ ряду аттентатов (политических убийств со смыслом, призванных не просто убить, но и напугать) в исполнении наследников боевиков запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) новый случай со смертельным исходом.
Захарова сообщила о продолжающейся работе "по выявлению и наказанию украинских неонацистов, виновных в обстрелах мирного населения, жестоком обращении с гражданскими лицами, покушениях на убийства и убийствах, в том числе совершённых общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды".
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Про её словам, Следком РФ предоставил судам доказательства, на основании которых судами за последнюю неделю вынесены приговоры 11 украинским военнослужащим. При этом США со своими сателлитами не обращают внимания на страдания российских мирных жителей и "продолжают накачивать оружием неонацистский киевский режим".
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
28 апреля, 14:14
СМИ: вернувшиеся с Украины французские неонацисты арестованы в ПарижеДва ультраправых активиста, вернувшихся с Украины, арестованы в Париже, сообщает издание Le Parisien 28 апреля
Напомним, согласно августовскому отчёту Пентагона администрация Байдена с 24.02.2022 направила марионеточному режиму Зеленского помощи на $43 млрд. Сопоставимую сумму потратили Евросоюз, покинувшая его Британия, союзники и сателлиты ЕС и США.
 
МИД РФМария ЗахароваУкраинаЗападукраинский неонацизмкриминалЕССШАконтрнаступлениеСВО
 
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