https://ukraina.ru/20230826/1048947767.html

МИД России: Запад накачивает оружием украинских неонацистов

МИД России: Запад накачивает оружием украинских неонацистов - 26.08.2023 Украина.ру

МИД России: Запад накачивает оружием украинских неонацистов

Россия найдёт и накажет украинских злодеев

2023-08-26T16:00

2023-08-26T16:00

2023-08-26T16:00

мид рф

мария захарова

украина

запад

украинский неонацизм

криминал

ес

сша

контрнаступление

сво

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"Для отвлечения внимания своих западных кураторов от проблем на фронте, включая провал так называемого "контрнаступа", неонацистский киевский режим продолжает наносить бессмысленные, но активно подсвечиваемые в украинских и зарубежных СМИ удары по гражданским объектам в России", - заявила 26 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии об украинском кризисе.Захарова сообщила о продолжающейся работе "по выявлению и наказанию украинских неонацистов, виновных в обстрелах мирного населения, жестоком обращении с гражданскими лицами, покушениях на убийства и убийствах, в том числе совершённых общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды".Про её словам, Следком РФ предоставил судам доказательства, на основании которых судами за последнюю неделю вынесены приговоры 11 украинским военнослужащим. При этом США со своими сателлитами не обращают внимания на страдания российских мирных жителей и "продолжают накачивать оружием неонацистский киевский режим".Напомним, согласно августовскому отчёту Пентагона администрация Байдена с 24.02.2022 направила марионеточному режиму Зеленского помощи на $43 млрд. Сопоставимую сумму потратили Евросоюз, покинувшая его Британия, союзники и сателлиты ЕС и США.

https://ukraina.ru/20230711/1047929992.html

https://ukraina.ru/20230826/1048947610.html

https://ukraina.ru/20230428/1045768728.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мид рф, мария захарова, украина, запад, украинский неонацизм, криминал, ес, сша, контрнаступление, сво