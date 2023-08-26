Медведев: "Байден превратился в заложника Украины"
США – специфическая страна с таким же президентом, считает Медведев
Нынешний президент США Джозеф Байден интеллектуально слабее своих предшественников и "превратился в заложника Украины". Об этом 26 августа в интервью российским СМИ заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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По мнению Медведева, Байден в конфликт на Украине глубоко включен в "украинские расклады" еще с середины прошлого десятилетия. Причём сейчас президент США "вовлечён ментально, политически и экономически, что помимо интеллектуальных способностей вообще связало ему руки. Он превратился в заложника Украины".
Нынешний политический курс Белого дома, считает Медведев, явление негативное. Оно "очень печально и для самих США, и для Украины, которая из-за этого продолжает участвовать в этой тяжелой схватке, посылая огромное количество своих военнослужащих на верную смерть".
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Медведев уверен, что такая ситуация является ещё и личным позором руководителя влиятельной страны. При этом он отметил, что прогрессирующая деменция Байдена выгодна части американской элиты. Она готова на такой позор ради определённых выгод, сопряжённых с рисками гражданской войны в США, которые превратились "в очень специфичное государство", констатировал зампред российского Совбеза.