Медведев: "Байден превратился в заложника Украины" - 26.08.2023 Украина.ру
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Медведев: "Байден превратился в заложника Украины"
Медведев: "Байден превратился в заложника Украины" - 26.08.2023 Украина.ру
Медведев: "Байден превратился в заложника Украины"
США – специфическая страна с таким же президентом, считает Медведев
2023-08-26T15:04
2023-08-26T15:04
джо байден
сша
новости
дмитрий медведев
геополитика
запад
элита
гражданская война
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Нынешний президент США Джозеф Байден интеллектуально слабее своих предшественников и "превратился в заложника Украины". Об этом 26 августа в интервью российским СМИ заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По мнению Медведева, Байден в конфликт на Украине глубоко включен в "украинские расклады" еще с середины прошлого десятилетия. Причём сейчас президент США "вовлечён ментально, политически и экономически, что помимо интеллектуальных способностей вообще связало ему руки. Он превратился в заложника Украины".Нынешний политический курс Белого дома, считает Медведев, явление негативное. Оно "очень печально и для самих США, и для Украины, которая из-за этого продолжает участвовать в этой тяжелой схватке, посылая огромное количество своих военнослужащих на верную смерть".Медведев уверен, что такая ситуация является ещё и личным позором руководителя влиятельной страны. При этом он отметил, что прогрессирующая деменция Байдена выгодна части американской элиты. Она готова на такой позор ради определённых выгод, сопряжённых с рисками гражданской войны в США, которые превратились "в очень специфичное государство", констатировал зампред российского Совбеза.
https://ukraina.ru/20230825/1048941417.html
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
джо байден, сша, новости, дмитрий медведев, геополитика, запад, элита, гражданская война
Джо Байден, США, Новости, Дмитрий Медведев, геополитика, Запад, элита, гражданская война

Медведев: "Байден превратился в заложника Украины"

15:04 26.08.2023
 
© commons.wikimedia.orgБайден
Байден - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© commons.wikimedia.org
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
США – специфическая страна с таким же президентом, считает Медведев
Нынешний президент США Джозеф Байден интеллектуально слабее своих предшественников и "превратился в заложника Украины". Об этом 26 августа в интервью российским СМИ заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
- РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Вчера, 16:47
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По мнению Медведева, Байден в конфликт на Украине глубоко включен в "украинские расклады" еще с середины прошлого десятилетия. Причём сейчас президент США "вовлечён ментально, политически и экономически, что помимо интеллектуальных способностей вообще связало ему руки. Он превратился в заложника Украины".
Нынешний политический курс Белого дома, считает Медведев, явление негативное. Оно "очень печально и для самих США, и для Украины, которая из-за этого продолжает участвовать в этой тяжелой схватке, посылая огромное количество своих военнослужащих на верную смерть".
- РИА Новости, 1920, 24.08.2023
24 августа, 20:12
"Исчисляются тысячами": Рогов рассказал про потери элитного подразделения ВСУЭлитное подразделение украинских войск "Марун" понесло многотысячные потери на Запорожском направлении. Об этом 24 августа заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передают РИА Новости
Медведев уверен, что такая ситуация является ещё и личным позором руководителя влиятельной страны. При этом он отметил, что прогрессирующая деменция Байдена выгодна части американской элиты. Она готова на такой позор ради определённых выгод, сопряжённых с рисками гражданской войны в США, которые превратились "в очень специфичное государство", констатировал зампред российского Совбеза.
 
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