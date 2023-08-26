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Медведев: "Байден превратился в заложника Украины"

Медведев: "Байден превратился в заложника Украины" - 26.08.2023 Украина.ру

Медведев: "Байден превратился в заложника Украины"

США – специфическая страна с таким же президентом, считает Медведев

2023-08-26T15:04

2023-08-26T15:04

2023-08-26T15:04

джо байден

сша

новости

дмитрий медведев

геополитика

запад

элита

гражданская война

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Нынешний президент США Джозеф Байден интеллектуально слабее своих предшественников и "превратился в заложника Украины". Об этом 26 августа в интервью российским СМИ заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По мнению Медведева, Байден в конфликт на Украине глубоко включен в "украинские расклады" еще с середины прошлого десятилетия. Причём сейчас президент США "вовлечён ментально, политически и экономически, что помимо интеллектуальных способностей вообще связало ему руки. Он превратился в заложника Украины".Нынешний политический курс Белого дома, считает Медведев, явление негативное. Оно "очень печально и для самих США, и для Украины, которая из-за этого продолжает участвовать в этой тяжелой схватке, посылая огромное количество своих военнослужащих на верную смерть".Медведев уверен, что такая ситуация является ещё и личным позором руководителя влиятельной страны. При этом он отметил, что прогрессирующая деменция Байдена выгодна части американской элиты. Она готова на такой позор ради определённых выгод, сопряжённых с рисками гражданской войны в США, которые превратились "в очень специфичное государство", констатировал зампред российского Совбеза.

https://ukraina.ru/20230825/1048941417.html

https://ukraina.ru/20230824/1048921577.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Татьяна Стоянович

джо байден, сша, новости, дмитрий медведев, геополитика, запад, элита, гражданская война