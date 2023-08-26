Буданов обитает в бункере с женой - 26.08.2023 Украина.ру
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Буданов обитает в бункере с женой
Буданов обитает в бункере с женой - 26.08.2023 Украина.ру
Буданов обитает в бункере с женой
Счастье новой украинской элиты – это схрон и жена в нём
2023-08-26T14:26
2023-08-26T14:26
новости
кирилл буданов
гур моу
главное управление разведки украины (гур)
бандеровцы
терроризм
пропаганда
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"Счастье всегда со мной, потому что моя жена живёт со мной в кабинете", -заявил в интервью рупору пропаганды США начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.Публикация интервью вызвала много язвительных комментариев в неподконтрольных СБУ сегментах соцсетей. В частности, пользователи задавали риторические вопросы о бытовых условиях в бункере, хозяйственных вопросах и даже интимных.До недавнего времени глава украинского ГУР избегал общения с прессой. В связи с этим распространились слухи о его ликвидации. Попытки заменить Буданова заявлениями от его имени выглядели откровенно смешно и нелепо – вероятно, из-за низкой квалификации ответственного за PR.Также известно о пристрастии начальника ГУР к бандеровским идеологемам и практикам. Именно эту структуру Минобороны Украины небезосновательно обвиняют в терактах на территории России.Сотрудничавшие с гитлеровскими оккупантами, а затем и с западными разведками последователи Степана Бандеры осуществляли террористическую деятельность до конца 50-х годов прошлого века. Они широко практиковали вылазки из хорошо замаскированных подземных бункеров, крайне жестоко расправляясь с учителями и агрономами, демобилизованными красноармейцами и членами их семей.
https://ukraina.ru/20230825/1048935068.html
https://ukraina.ru/20230802/1048353109.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, кирилл буданов, гур моу, главное управление разведки украины (гур), бандеровцы, терроризм, пропаганда
Новости, Кирилл Буданов, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), бандеровцы, терроризм, пропаганда

Буданов обитает в бункере с женой

14:26 26.08.2023
 
© pravda.com.ua
© pravda.com.ua
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Счастье новой украинской элиты – это схрон и жена в нём
"Счастье всегда со мной, потому что моя жена живёт со мной в кабинете", -заявил в интервью рупору пропаганды США начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Публикация интервью вызвала много язвительных комментариев в неподконтрольных СБУ сегментах соцсетей. В частности, пользователи задавали риторические вопросы о бытовых условиях в бункере, хозяйственных вопросах и даже интимных.
Кирилл Буданов
Вчера, 14:23
Глава ГУР Буданов снова заговорил о захвате КрымаНачальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов 24 августа в эфире национального телемарафона призвал украинцев поверить, что захват Крыма якобы "не за горами"
До недавнего времени глава украинского ГУР избегал общения с прессой. В связи с этим распространились слухи о его ликвидации. Попытки заменить Буданова заявлениями от его имени выглядели откровенно смешно и нелепо – вероятно, из-за низкой квалификации ответственного за PR.
Также известно о пристрастии начальника ГУР к бандеровским идеологемам и практикам. Именно эту структуру Минобороны Украины небезосновательно обвиняют в терактах на территории России.
дивизия СС Галичина Гитлер плакат листовка
2 августа, 08:00История
Как Гитлер "кинул" бандеровцев: Дистрикт Галичина вместо украинского государстваДистрикт Галичина (или Галиция) – отдельный район Генерал-губернаторства, т.е. не включённой в состав Третьего рейха территории Польши, созданный немецкими оккупационными властями 1 августа 1941 года на основе трёх областей Западной Украины. Сейчас этот опыт выглядит особенно актуальным, хотя поляки, похоже, всего тремя областями не ограничатся
Сотрудничавшие с гитлеровскими оккупантами, а затем и с западными разведками последователи Степана Бандеры осуществляли террористическую деятельность до конца 50-х годов прошлого века. Они широко практиковали вылазки из хорошо замаскированных подземных бункеров, крайне жестоко расправляясь с учителями и агрономами, демобилизованными красноармейцами и членами их семей.
 
НовостиКирилл БудановГУР МОУГлавное управление разведки Украины (ГУР)бандеровцытерроризмпропаганда
 
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Заголовок открываемого материала
14:26Буданов обитает в бункере с женой
14:11Антироссийский консенсус в Арктике. Все ли хорошо в стане союзников?
13:54Пленный украинский капитан рассказал о наёмниках из Белоруссии и Грузии
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12:45Президент Венгрии заявила о мирном плане по Украине
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