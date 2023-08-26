https://ukraina.ru/20230826/1048947306.html
Буданов обитает в бункере с женой
Буданов обитает в бункере с женой - 26.08.2023 Украина.ру
Буданов обитает в бункере с женой
Счастье новой украинской элиты – это схрон и жена в нём
2023-08-26T14:26
2023-08-26T14:26
2023-08-26T14:26
новости
кирилл буданов
гур моу
главное управление разведки украины (гур)
бандеровцы
терроризм
пропаганда
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"Счастье всегда со мной, потому что моя жена живёт со мной в кабинете", -заявил в интервью рупору пропаганды США начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.Публикация интервью вызвала много язвительных комментариев в неподконтрольных СБУ сегментах соцсетей. В частности, пользователи задавали риторические вопросы о бытовых условиях в бункере, хозяйственных вопросах и даже интимных.До недавнего времени глава украинского ГУР избегал общения с прессой. В связи с этим распространились слухи о его ликвидации. Попытки заменить Буданова заявлениями от его имени выглядели откровенно смешно и нелепо – вероятно, из-за низкой квалификации ответственного за PR.Также известно о пристрастии начальника ГУР к бандеровским идеологемам и практикам. Именно эту структуру Минобороны Украины небезосновательно обвиняют в терактах на территории России.Сотрудничавшие с гитлеровскими оккупантами, а затем и с западными разведками последователи Степана Бандеры осуществляли террористическую деятельность до конца 50-х годов прошлого века. Они широко практиковали вылазки из хорошо замаскированных подземных бункеров, крайне жестоко расправляясь с учителями и агрономами, демобилизованными красноармейцами и членами их семей.
https://ukraina.ru/20230825/1048935068.html
https://ukraina.ru/20230802/1048353109.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кирилл буданов, гур моу, главное управление разведки украины (гур), бандеровцы, терроризм, пропаганда
Новости, Кирилл Буданов, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), бандеровцы, терроризм, пропаганда
Буданов обитает в бункере с женой
Счастье новой украинской элиты – это схрон и жена в нём
"Счастье всегда со мной, потому что моя жена живёт со мной в кабинете", -заявил в интервью рупору пропаганды США начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Публикация интервью вызвала много язвительных комментариев в неподконтрольных СБУ сегментах соцсетей. В частности, пользователи задавали риторические вопросы о бытовых условиях в бункере, хозяйственных вопросах и даже интимных.
До недавнего времени глава украинского ГУР избегал общения с прессой. В связи с этим распространились слухи о его ликвидации. Попытки заменить Буданова заявлениями от его имени выглядели откровенно смешно и нелепо – вероятно, из-за низкой квалификации ответственного за PR.
Также известно о пристрастии начальника ГУР к бандеровским идеологемам и практикам. Именно эту структуру Минобороны Украины небезосновательно обвиняют в терактах на территории России.
Сотрудничавшие с гитлеровскими оккупантами, а затем и с западными разведками последователи Степана Бандеры осуществляли террористическую деятельность до конца 50-х годов прошлого века. Они широко практиковали вылазки из хорошо замаскированных подземных бункеров, крайне жестоко расправляясь с учителями и агрономами, демобилизованными красноармейцами и членами их семей.