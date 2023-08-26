https://ukraina.ru/20230826/1048947306.html

Буданов обитает в бункере с женой

Буданов обитает в бункере с женой - 26.08.2023 Украина.ру

Буданов обитает в бункере с женой

Счастье новой украинской элиты – это схрон и жена в нём

2023-08-26T14:26

2023-08-26T14:26

2023-08-26T14:26

новости

кирилл буданов

гур моу

главное управление разведки украины (гур)

бандеровцы

терроризм

пропаганда

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"Счастье всегда со мной, потому что моя жена живёт со мной в кабинете", -заявил в интервью рупору пропаганды США начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.Публикация интервью вызвала много язвительных комментариев в неподконтрольных СБУ сегментах соцсетей. В частности, пользователи задавали риторические вопросы о бытовых условиях в бункере, хозяйственных вопросах и даже интимных.До недавнего времени глава украинского ГУР избегал общения с прессой. В связи с этим распространились слухи о его ликвидации. Попытки заменить Буданова заявлениями от его имени выглядели откровенно смешно и нелепо – вероятно, из-за низкой квалификации ответственного за PR.Также известно о пристрастии начальника ГУР к бандеровским идеологемам и практикам. Именно эту структуру Минобороны Украины небезосновательно обвиняют в терактах на территории России.Сотрудничавшие с гитлеровскими оккупантами, а затем и с западными разведками последователи Степана Бандеры осуществляли террористическую деятельность до конца 50-х годов прошлого века. Они широко практиковали вылазки из хорошо замаскированных подземных бункеров, крайне жестоко расправляясь с учителями и агрономами, демобилизованными красноармейцами и членами их семей.

https://ukraina.ru/20230825/1048935068.html

https://ukraina.ru/20230802/1048353109.html

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новости, кирилл буданов, гур моу, главное управление разведки украины (гур), бандеровцы, терроризм, пропаганда