Пленный украинский капитан рассказал о наёмниках из Белоруссии и Грузии - 26.08.2023 Украина.ру
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Пленный украинский капитан рассказал о наёмниках из Белоруссии и Грузии
Пленный украинский капитан рассказал о наёмниках из Белоруссии и Грузии - 26.08.2023 Украина.ру
Пленный украинский капитан рассказал о наёмниках из Белоруссии и Грузии
На Западной Украине не только наёмники натаскивали наёмников
2023-08-26T13:54
2023-08-26T13:54
новости
новости украины
канада
иностранные наемники
яворовский полигон
нато
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грузия
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Мотивация и военная подготовка наёмников ВСУ из Грузии, Белоруссии и англоязычных стран намного лучше, чем у мобилизованных украинцев. Об этом сообщил пленный украинский капитан Евгений Низовцев.По словам Низовцева, в 2022 году он был мобилизован после комиссования и отправлен в Старичи Львовской области – там находится командный пункт Яворовского полигона. Там же проходила подготовка по стандартам НАТО украинских военнослужащих и наёмников "Иностранного легиона"."Мы видели порядка роты (иностранцев), иногда - до взвода, в зависимости, чем они занимались. Звучала английская речь, звучала белорусская речь. Судя по шевронам, по флажкам - были белорусы, американцы, грузины. Были флаги Норвегии. Где-то попадались флаги Канады", - рассказал Низовцев.В интервью РИА Новости он уточнил: англоязычные наёмники, грузины и белорусы были представлены примерно в равных пропорциях. Была заметна их хорошая физическая подготовка и мотивация.Пленный припомнил: "Они все спортивно подтянутые. И возрастная группа такая - более подходящая для того, чтобы выполнять какие-то задачи. Физически хорошо подготовленные люди. Судя по некоторым - да, у них есть боевой опыт. Это видно по движениям. Как он двигается, как он принимает стойку. Качество подготовки у них было на порядок выше, чем у наших военнослужащих… Их готовили к той же тактической подготовке, но больше (отличало) их отношение, желание обучаться. Большая отдача к тому, чему их учили".В программу обучения входило обращение с оружием – советским и американским. Тренировки проводили иностранные специалисты."Инструктора довольно-таки опытные, но они (инструктора) больше походили не на кадровых военных, а больше были похожи на наемников", - поведал Низовцев.Напомним, после инспирированного США и ЕС государственного переворота на Украине и свои услуги киевской хунте в числе первых предложили грузинские и белорусские наёмники. Впоследствии был создан "Иностранный легион" из граждан многих стран с разных континентов.Белорусские наёмники принимали участие в карательных операциях на территориях ДНР и ЛНР. Небольшое их количество придано формированиям территориальной обороны. Костяком является "Полк Калиновского" (назван в честь польского шляхтича-русофоба) в подчинении ГУР. При этом полк численностью примерно в две роты конфликтует не только с альтернативными формированиями белорусских националистов, но и с политическими эмигрантскими центрами (Светлана Тихановская и Павел Латушко).Грузия, как и Белоруссия, официально не одобряют участия своих граждан в боевых действиях на Украине. Грузия ограниченно применяет санкции к России, а Белоруссия является номинальным российским союзником. Из числа белорусских участников боевых действий в Донбассе уголовному преследованию в Белоруссии по статье УК "наёмничество" подверглись защитники Новороссии (осужденные не реабилитированы).Также напомним, Канада сыграла ключевую роль в организации и всестороннем обеспечении подготовки на Яворовском полигоне. Для этого направлялись опытные инструкторы – в том числе кадровые офицеры, партии оружия, спецтехники и многое другое.
https://ukraina.ru/20230728/1048306042.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
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5
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96
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5
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новости, новости украины, канада, иностранные наемники, яворовский полигон, нато, всу, военнопленные, грузия, белоруссия, белорусские националисты, иностранный легион, сво
Новости, Новости Украины, Канада, иностранные наемники, Яворовский полигон, НАТО, ВСУ, военнопленные, Грузия, Белоруссия, белорусские националисты, иностранный легион, СВО

Пленный украинский капитан рассказал о наёмниках из Белоруссии и Грузии

13:54 26.08.2023
 
© Twitter / Luffi2539белорусский батальон на украине Батальон имени Кастуся Калиновского
белорусский батальон на украине Батальон имени Кастуся Калиновского - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Twitter / Luffi2539
Читать в
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Западной Украине не только наёмники натаскивали наёмников
Мотивация и военная подготовка наёмников ВСУ из Грузии, Белоруссии и англоязычных стран намного лучше, чем у мобилизованных украинцев. Об этом сообщил пленный украинский капитан Евгений Низовцев.
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28 июля, 06:15
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По словам Низовцева, в 2022 году он был мобилизован после комиссования и отправлен в Старичи Львовской области – там находится командный пункт Яворовского полигона. Там же проходила подготовка по стандартам НАТО украинских военнослужащих и наёмников "Иностранного легиона".
"Мы видели порядка роты (иностранцев), иногда - до взвода, в зависимости, чем они занимались. Звучала английская речь, звучала белорусская речь. Судя по шевронам, по флажкам - были белорусы, американцы, грузины. Были флаги Норвегии. Где-то попадались флаги Канады", - рассказал Низовцев.
В интервью РИА Новости он уточнил: англоязычные наёмники, грузины и белорусы были представлены примерно в равных пропорциях. Была заметна их хорошая физическая подготовка и мотивация.
Пленный припомнил: "Они все спортивно подтянутые. И возрастная группа такая - более подходящая для того, чтобы выполнять какие-то задачи. Физически хорошо подготовленные люди. Судя по некоторым - да, у них есть боевой опыт. Это видно по движениям. Как он двигается, как он принимает стойку. Качество подготовки у них было на порядок выше, чем у наших военнослужащих… Их готовили к той же тактической подготовке, но больше (отличало) их отношение, желание обучаться. Большая отдача к тому, чему их учили".
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9 августа, 05:15
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В программу обучения входило обращение с оружием – советским и американским. Тренировки проводили иностранные специалисты.
"Инструктора довольно-таки опытные, но они (инструктора) больше походили не на кадровых военных, а больше были похожи на наемников", - поведал Низовцев.
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27 августа 2022, 04:45
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Напомним, после инспирированного США и ЕС государственного переворота на Украине и свои услуги киевской хунте в числе первых предложили грузинские и белорусские наёмники. Впоследствии был создан "Иностранный легион" из граждан многих стран с разных континентов.
Белорусские наёмники принимали участие в карательных операциях на территориях ДНР и ЛНР. Небольшое их количество придано формированиям территориальной обороны. Костяком является "Полк Калиновского" (назван в честь польского шляхтича-русофоба) в подчинении ГУР. При этом полк численностью примерно в две роты конфликтует не только с альтернативными формированиями белорусских националистов, но и с политическими эмигрантскими центрами (Светлана Тихановская и Павел Латушко).
Грузия, как и Белоруссия, официально не одобряют участия своих граждан в боевых действиях на Украине. Грузия ограниченно применяет санкции к России, а Белоруссия является номинальным российским союзником. Из числа белорусских участников боевых действий в Донбассе уголовному преследованию в Белоруссии по статье УК "наёмничество" подверглись защитники Новороссии (осужденные не реабилитированы).
Также напомним, Канада сыграла ключевую роль в организации и всестороннем обеспечении подготовки на Яворовском полигоне. Для этого направлялись опытные инструкторы – в том числе кадровые офицеры, партии оружия, спецтехники и многое другое.
 
НовостиНовости УкраиныКанадаиностранные наемникиЯворовский полигонНАТОВСУвоеннопленныеГрузияБелоруссиябелорусские националистыиностранный легионСВО
 
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