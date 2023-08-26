https://ukraina.ru/20230826/1048947014.html

Пленный украинский капитан рассказал о наёмниках из Белоруссии и Грузии

Пленный украинский капитан рассказал о наёмниках из Белоруссии и Грузии - 26.08.2023 Украина.ру

Пленный украинский капитан рассказал о наёмниках из Белоруссии и Грузии

На Западной Украине не только наёмники натаскивали наёмников

2023-08-26T13:54

2023-08-26T13:54

2023-08-26T13:54

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Мотивация и военная подготовка наёмников ВСУ из Грузии, Белоруссии и англоязычных стран намного лучше, чем у мобилизованных украинцев. Об этом сообщил пленный украинский капитан Евгений Низовцев.По словам Низовцева, в 2022 году он был мобилизован после комиссования и отправлен в Старичи Львовской области – там находится командный пункт Яворовского полигона. Там же проходила подготовка по стандартам НАТО украинских военнослужащих и наёмников "Иностранного легиона"."Мы видели порядка роты (иностранцев), иногда - до взвода, в зависимости, чем они занимались. Звучала английская речь, звучала белорусская речь. Судя по шевронам, по флажкам - были белорусы, американцы, грузины. Были флаги Норвегии. Где-то попадались флаги Канады", - рассказал Низовцев.В интервью РИА Новости он уточнил: англоязычные наёмники, грузины и белорусы были представлены примерно в равных пропорциях. Была заметна их хорошая физическая подготовка и мотивация.Пленный припомнил: "Они все спортивно подтянутые. И возрастная группа такая - более подходящая для того, чтобы выполнять какие-то задачи. Физически хорошо подготовленные люди. Судя по некоторым - да, у них есть боевой опыт. Это видно по движениям. Как он двигается, как он принимает стойку. Качество подготовки у них было на порядок выше, чем у наших военнослужащих… Их готовили к той же тактической подготовке, но больше (отличало) их отношение, желание обучаться. Большая отдача к тому, чему их учили".В программу обучения входило обращение с оружием – советским и американским. Тренировки проводили иностранные специалисты."Инструктора довольно-таки опытные, но они (инструктора) больше походили не на кадровых военных, а больше были похожи на наемников", - поведал Низовцев.Напомним, после инспирированного США и ЕС государственного переворота на Украине и свои услуги киевской хунте в числе первых предложили грузинские и белорусские наёмники. Впоследствии был создан "Иностранный легион" из граждан многих стран с разных континентов.Белорусские наёмники принимали участие в карательных операциях на территориях ДНР и ЛНР. Небольшое их количество придано формированиям территориальной обороны. Костяком является "Полк Калиновского" (назван в честь польского шляхтича-русофоба) в подчинении ГУР. При этом полк численностью примерно в две роты конфликтует не только с альтернативными формированиями белорусских националистов, но и с политическими эмигрантскими центрами (Светлана Тихановская и Павел Латушко).Грузия, как и Белоруссия, официально не одобряют участия своих граждан в боевых действиях на Украине. Грузия ограниченно применяет санкции к России, а Белоруссия является номинальным российским союзником. Из числа белорусских участников боевых действий в Донбассе уголовному преследованию в Белоруссии по статье УК "наёмничество" подверглись защитники Новороссии (осужденные не реабилитированы).Также напомним, Канада сыграла ключевую роль в организации и всестороннем обеспечении подготовки на Яворовском полигоне. Для этого направлялись опытные инструкторы – в том числе кадровые офицеры, партии оружия, спецтехники и многое другое.

https://ukraina.ru/20230728/1048306042.html

https://ukraina.ru/20230809/1048566331.html

https://ukraina.ru/20220827/1038144500.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

новости, новости украины, канада, иностранные наемники, яворовский полигон, нато, всу, военнопленные, грузия, белоруссия, белорусские националисты, иностранный легион, сво