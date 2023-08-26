https://ukraina.ru/20230826/1048946587.html

Комментарий посольства РФ по бойцу "Русича", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 августа

Комментарий посольства РФ по бойцу "Русича", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 августа - 26.08.2023 Украина.ру

Комментарий посольства РФ по бойцу "Русича", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 августа

Украинские военные продолжают наносить удары по России с использованием кассетных боеприпасов. Посольство РФ в Финляндии прокомментировало ситуацию с бойцом ДШРГ "Русич"

2023-08-26T13:00

2023-08-26T13:00

2023-08-26T13:05

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 63 удара по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 35 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 мм, на ясиноватском 10 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 233 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы), Владимировка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Минеральном и ранении мужчины в Красной Поляне", - сообщило представительство.Огнём ВСУ было повреждено жилое домостроение в Старомихайловке. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.На следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому, Петровскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 10 ракет из РСЗО и 27 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 9 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 2 кассетных снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 6 снарядов калибром 152 мм."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 августа по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики - Донецк (Петровский район): на автостанции "Трудовская" ранена женщина 1951 года рождения", - также заявило представительство ДНР в СЦКК.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", за минувшие сутки ВСУ выпустили 53 снаряда по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 53 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 12; Голая Пристань — 14; Садовое — 6; Казачьи Лагеря — 9; Подстепное — 12", - информировало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Солонцы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - указывалось в сообщении агентства.Утром 26 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому российскому региону."В Белгородском районе под обстрел попало село Нехотеевка – зафиксировано 4 гранатометных выстрела. В селе Журавлёвка с БПЛА сброшено 7 взрывных устройств. <...> В Борисовском районе на окраине села Цаповка противник сбросил одно взрывное устройство с квадрокоптера. <...> В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 6 минометных снарядов, по окраине хутора Плотвянка – два. <...> В Грайворонском городском округе в районе села Головчино сбит один БПЛА противника", - отмечалось в сводке.Во всех случаях обошлось без последствий: пострадавших и разрушений не было.Кроме того, в Краснояружском районе ВСУ из артиллерии обстреляли окраину села Вязовое – установлено три прилёта. Последствий обстрела не было. Также по селу Поповка украинскими военными было выпущено 15 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал, однако осколками повреждены кровля, окна, фасад и забор в одном частном домовладении. Также был поврежден один легковой автомобиль.⠀"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 8 миномётных снарядов и три снаряда РСЗО неустановленного образца предположительно кассетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел попал поселок Красное – зафиксировано 7 гранатомётных выстрелов. В результате обстрела на одной из ферм погибло три единицы крупного рогатого скота. Иных последствий нет. По селу Середа выпущено 15 миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет", - также указывалось в сводке.Позже, в 10:40 Гладков сообщил об ударах ВСУ по региону кассетными боеприпасами."ВСУ обстреляли снарядами "Града" посёлок Уразово Валуйского городского округа. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина. По предварительным данным, есть 4 пострадавших: трое мужчин и одна женщина. У всех осколочные ранения. Бригадами скорой они доставлены в Валуйскую ЦРБ, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории", - написал он, выложив фото повреждений.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Примечательно, что некоторые западные СМИ писали о требовании США не применять поставляемое Украине оружие по тем территориям, которые Запад признаёт за Россией.Чуть позже губернатор Белгородской области также сообщил о сбитом в районе сила Купино украинском беспилотнике.Спустя некоторое время Гладков написал, что количество жертв утреннего обстрела возросло."В результате удара кассетными боеприпасами 6 мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Врачи Валуйской ЦРБ его сейчас оперируют. Еще одна женщина с осколочным ранением правого глаза переведена на лечение в больницу города Белгорода, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще 4 пострадавшим госпитализация не требуется, осколочные раны обработаны и жители отправлены домой на амбулаторное лечение", - указал он.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Комментарий посольстваПосольство России в Финляндии прокомментировало ситуацию с задержанным в этой стране бойцом ДШРГ "Русич" Яном Петровским, известным под позывным "Славян". Как утверждают финские СМИ, на заседании суда Петровский также использовал имя Воислав Торден."Гражданин России В.И.Торден был задержан финской пограничной службой в связи с подозрениями в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии 20 июля 2023 года при попытке вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа. После этого он был помещен в центр временного размещения, где находятся, в частности, лица, обратившиеся за предоставлением убежища", - рассказали в посольстве России в комментарии РИА "Новости".О другом имени задержанного не сообщалось."О том, что имеющий вид на жительство Финляндии В.И.Торден фигурирует в санкционных списках как Я.И.Петровский и может разыскиваться украинскими властями, тогда не сообщалось. Согласно разъяснениям, полученным от финских правоохранительных органов, в центре временного размещения задержанный мог свободно пользоваться телефоном и был уведомлен о праве связаться с посольством. Личных обращений в посольство, которые позволили бы оказать необходимое консульское содействие, от него, однако, не поступало. Интересы В.И.Тордена с конца июля 2023 года представляет местный адвокат", - отметили российские дипломаты.Финские власти проинформировали дипмиссию о запросе Украины об экстрадиции."Полиция 23 августа 2023 года информировала посольство об изменении В.И.Тордену меры пресечения с его переводом в тюрьму города Вантаа в связи с запросом украинской стороны о его задержании для дальнейшей экстрадиции по уголовному делу. Только тогда стало известно, что В.И.Торден ранее носил фамилию Петровский", - заявили дипломаты.Они уверили, что были незамедлительно начаты переговоры по оказанию Петровскому-Тордену помощи."После поступления личного обращения В.И.Тордена 23 августа посольством были незамедлительно приняты меры для оказания помощи гражданину России, начаты переговоры об организации его посещения консульскими сотрудниками. Достигнута договоренность о встрече с ним в ближайшие дни", - сказали в посольстве.В то же время, соратники бойца "Русича" упрекают российских дипломатов в бездействии. По информации телеграм-канала Grey Zone, которую также распространил телеграм-канал ДШРГ "Русич", посольство уведомляли о произошедшем сразу же после задержания Петровского в июле."После задержания его жена, которая ехала с ним для решения вопросов с учёбой и последующим возвращением в Россию (это говорит о том, что выезд был не с целью отдыха или иммиграции), сразу же уведомила об этом российское консульство, как его и уведомила финская сторона. Но МИД РФ не отреагировал на это ни в публичном, ни в закулисном формате. Вообще никак. С 20 июля Ян Петровский не был посещён ни российским консулом, ни адвокатом. Несмотря на то, что жена "Славяна "самостоятельно стучалась в письменном виде и в МИД и АП РФ", - указывалось в сообщении канала от 25 августа.Там же отмечалось, что внимание МИД РФ к ситуации возникло лишь после того, как Петровского перевели в тюрьму и стало известно, что ему грозит экстрадиция, которую у Минюста Финляндии уже запросил Офис генерального прокурора Украины.

https://ukraina.ru/20230826/1048944993.html

https://ukraina.ru/20230825/1048942207.html

https://ukraina.ru/20230825/1048933628.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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