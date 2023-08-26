Президент Венгрии заявила о мирном плане по Украине

Александр Михайлов: У ЦРУ, как и у Ватикана, свои интересы в России, и наши спецслужбы это учитывают

Как спецслужбы Запада могут контролировать Ватикан? О чем говорят агенты ЦРУ и российская разведка? Могли ли американцы предупредить русских о теракте на "Москва-Сити"? Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов