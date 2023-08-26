Президент Венгрии заявила о мирном плане по Украине
Ватикан знает подробности альтернативного российскому мирного плана по Украине
Вскоре может начаться урегулирование военного конфликта на Украине. Об этом после очередного визита в Ватикан заявила президент Венгрии Каталин Новак.
7 августа, 03:33Александр Михайлов: У ЦРУ, как и у Ватикана, свои интересы в России, и наши спецслужбы это учитываютКак спецслужбы Запада могут контролировать Ватикан? О чем говорят агенты ЦРУ и российская разведка? Могли ли американцы предупредить русских о теракте на "Москва-Сити"? Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
После аудиенции с римским понтификом президент Венгрии дала интервью итальянской газете il Messaggero. Новак заявила об "абсолютном согласии с папой Франциском" в видении ситуации на Украине. При этом она сообщила о неготовности "сделать публичное заявление о существовании конкретного мирного плана".
Президент Венгрии уверена, что настало время говорить о мирных преобразованиях. Новак с удовлетворением констатировала активность ватиканской дипломатии. В частности, она указала на запланированный вояж посланника главы РКЦ кардинала Дзуппи с программой посещения столиц КНР, Украины, России и США.
26 июля, 09:33Лидер венгерской партии "Наша Родина" потребовал не призывать закарпатских венгров в ВСУ Киев на протяжении 30 лет игнорирует итоги референдума 1991 года о создании автономии в Закарпатье, закарпатских венгров нельзя призывать в ВСУ. Об этом заявил лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи, передает 26 июля РИА Новости
Накануне, 25 августа Новак обсудила в Ватикане состояние религиозных свобод и в целом гуманитарную ситуацию на Украине. Она также провела серию других встреч, в том числе с госсекретариатом Ватикана.
Тем временем СБУ пытается пресекать политическую активность граждан Украины с венгерскими паспортами. Сейчас особое внимание уделено профилактике публикаций некрологов о погибших гражданах Украины венгерской национальности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказывал обеспокоенность в связи с "жёсткой" мобилизацией в ВСУ проживающих в Закарпатье этнических венгров.