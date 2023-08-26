Президент Венгрии заявила о мирном плане по Украине - 26.08.2023 Украина.ру
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Президент Венгрии заявила о мирном плане по Украине
Президент Венгрии заявила о мирном плане по Украине - 26.08.2023 Украина.ру
Президент Венгрии заявила о мирном плане по Украине
Ватикан знает подробности альтернативного российскому мирного плана по Украине
2023-08-26T12:45
2023-08-26T12:45
венгрия
украина
сво
новости
ватикан
дипломатия
мид
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Вскоре может начаться урегулирование военного конфликта на Украине. Об этом после очередного визита в Ватикан заявила президент Венгрии Каталин Новак.После аудиенции с римским понтификом президент Венгрии дала интервью итальянской газете il Messaggero. Новак заявила об "абсолютном согласии с папой Франциском" в видении ситуации на Украине. При этом она сообщила о неготовности "сделать публичное заявление о существовании конкретного мирного плана".Президент Венгрии уверена, что настало время говорить о мирных преобразованиях. Новак с удовлетворением констатировала активность ватиканской дипломатии. В частности, она указала на запланированный вояж посланника главы РКЦ кардинала Дзуппи с программой посещения столиц КНР, Украины, России и США.Накануне, 25 августа Новак обсудила в Ватикане состояние религиозных свобод и в целом гуманитарную ситуацию на Украине. Она также провела серию других встреч, в том числе с госсекретариатом Ватикана.Тем временем СБУ пытается пресекать политическую активность граждан Украины с венгерскими паспортами. Сейчас особое внимание уделено профилактике публикаций некрологов о погибших гражданах Украины венгерской национальности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказывал обеспокоенность в связи с "жёсткой" мобилизацией в ВСУ проживающих в Закарпатье этнических венгров.
https://ukraina.ru/20230807/1048515181.html
https://ukraina.ru/20230726/1048262219.html
https://ukraina.ru/20230807/1048515769.html
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Татьяна Стоянович
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
венгрия, украина, сво, новости, ватикан, дипломатия, мид
Венгрия, Украина, СВО, Новости, Ватикан, дипломатия, МИД

Президент Венгрии заявила о мирном плане по Украине

12:45 26.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ Українифлаг Венгрия Украина
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України
Читать в
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Ватикан знает подробности альтернативного российскому мирного плана по Украине
Вскоре может начаться урегулирование военного конфликта на Украине. Об этом после очередного визита в Ватикан заявила президент Венгрии Каталин Новак.
Александр Михайлов интервью - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
7 августа, 03:33
Александр Михайлов: У ЦРУ, как и у Ватикана, свои интересы в России, и наши спецслужбы это учитываютКак спецслужбы Запада могут контролировать Ватикан? О чем говорят агенты ЦРУ и российская разведка? Могли ли американцы предупредить русских о теракте на "Москва-Сити"? Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
После аудиенции с римским понтификом президент Венгрии дала интервью итальянской газете il Messaggero. Новак заявила об "абсолютном согласии с папой Франциском" в видении ситуации на Украине. При этом она сообщила о неготовности "сделать публичное заявление о существовании конкретного мирного плана".
Президент Венгрии уверена, что настало время говорить о мирных преобразованиях. Новак с удовлетворением констатировала активность ватиканской дипломатии. В частности, она указала на запланированный вояж посланника главы РКЦ кардинала Дзуппи с программой посещения столиц КНР, Украины, России и США.
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
26 июля, 09:33
Лидер венгерской партии "Наша Родина" потребовал не призывать закарпатских венгров в ВСУ Киев на протяжении 30 лет игнорирует итоги референдума 1991 года о создании автономии в Закарпатье, закарпатских венгров нельзя призывать в ВСУ. Об этом заявил лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи, передает 26 июля РИА Новости
Накануне, 25 августа Новак обсудила в Ватикане состояние религиозных свобод и в целом гуманитарную ситуацию на Украине. Она также провела серию других встреч, в том числе с госсекретариатом Ватикана.
Зеленский Закарпатье
7 августа, 04:32
Закарпатские венгры между молотом Киева и наковальней БудапештаВизит Владимира Зеленского в Закарпатье знаменовал усиление прессинга Киева на венгерскую общину края. Венграм предлагают выбор: стать "украинцами венгерского происхождения" — или эмигрировать в Венгрию
Тем временем СБУ пытается пресекать политическую активность граждан Украины с венгерскими паспортами. Сейчас особое внимание уделено профилактике публикаций некрологов о погибших гражданах Украины венгерской национальности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказывал обеспокоенность в связи с "жёсткой" мобилизацией в ВСУ проживающих в Закарпатье этнических венгров.
 
ВенгрияУкраинаСВОНовостиВатикандипломатияМИД
 
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