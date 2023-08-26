Кто виноват в провале наступления ВСУ и кто возглавит ВКС России? Кошкин о ключевых фигурах - 26.08.2023 Украина.ру
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Кто виноват в провале наступления ВСУ и кто возглавит ВКС России? Кошкин о ключевых фигурах
Кто виноват в провале наступления ВСУ и кто возглавит ВКС России? Кошкин о ключевых фигурах - 26.08.2023 Украина.ру
Кто виноват в провале наступления ВСУ и кто возглавит ВКС России? Кошкин о ключевых фигурах
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в... Украина.ру, 26.08.2023
2023-08-26T12:35
2023-08-26T12:35
новости
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Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал обстрелы Донецка и атаки БПЛА по Москве, а также рассказал о следующей фазе СВО и Врио главнокомандующего ВКС России: 00:47 - Закончатся ли атаки жилых кварталов после СВО? 03:15 - Поставки F-16: своевременность и значение на фронте; 06:55 - Об информационном контексте украинского наступления; 09:23 – О необходимости российского контрнаступления; 11:35 - О Врио главнокомандующего ВКС РФ; 13:35 - Украинская эскалация в Чёрном море 17:31 - Какую цель представляет Крым для Киева?
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Кто виноват в провале наступления ВСУ и кто возглавит ВКС России? Кошкин о ключевых фигурах

12:35 26.08.2023
 
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Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал обстрелы Донецка и атаки БПЛА по Москве, а также рассказал о следующей фазе СВО и Врио главнокомандующего ВКС России:
00:47 - Закончатся ли атаки жилых кварталов после СВО?
03:15 - Поставки F-16: своевременность и значение на фронте;
06:55 - Об информационном контексте украинского наступления;
09:23 – О необходимости российского контрнаступления;
11:35 - О Врио главнокомандующего ВКС РФ;
13:35 - Украинская эскалация в Чёрном море
17:31 - Какую цель представляет Крым для Киева?
 
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