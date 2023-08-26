https://ukraina.ru/20230826/1048946180.html

Кто виноват в провале наступления ВСУ и кто возглавит ВКС России? Кошкин о ключевых фигурах

Кто виноват в провале наступления ВСУ и кто возглавит ВКС России? Кошкин о ключевых фигурах - 26.08.2023 Украина.ру

Кто виноват в провале наступления ВСУ и кто возглавит ВКС России? Кошкин о ключевых фигурах

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в... Украина.ру, 26.08.2023

2023-08-26T12:35

2023-08-26T12:35

2023-08-26T12:35

новости

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Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал обстрелы Донецка и атаки БПЛА по Москве, а также рассказал о следующей фазе СВО и Врио главнокомандующего ВКС России: 00:47 - Закончатся ли атаки жилых кварталов после СВО? 03:15 - Поставки F-16: своевременность и значение на фронте; 06:55 - Об информационном контексте украинского наступления; 09:23 – О необходимости российского контрнаступления; 11:35 - О Врио главнокомандующего ВКС РФ; 13:35 - Украинская эскалация в Чёрном море 17:31 - Какую цель представляет Крым для Киева?

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2023

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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