https://ukraina.ru/20230826/1048945447.html

Бунт против паразитарной надстройки. Эксперты о расширении БРИКС

Бунт против паразитарной надстройки. Эксперты о расширении БРИКС - 26.08.2023 Украина.ру

Бунт против паразитарной надстройки. Эксперты о расширении БРИКС

В ЮАР закончился саммит БРИКС. Его итоги уже назвали началом строительство нового мирового порядка. Об итогах встречи и расширении антизападного блока высказались эксперты в своих соцсетях.

2023-08-26T16:06

2023-08-26T16:06

2023-08-26T16:06

эксклюзив

брикс

зарубежье

россия

эксперты

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Украинский экономист Алексей КущУдивительно, но на серьезном аналитическом уровне у нас (в Украине - Ред) никто даже не пытается анализировать расширение БРИКС в контексте новой геополитической архитектоники и изменения глобального экономического и политического ландшафта. БРИКС - это новое отражение глобального мира, отличное от "отзеркаливания" Запада. Вспомним, как проходили все революции, в том числе Великая Французская. Это всегда был бунт "третьего сословия", получившего экономические возможности, но обделенного политическими правами. Бунт против паразитарной надстройки. Согласны мы с этим или нет, но Глобальный Юг воспринимает "золотой миллиард" именно в качестве той самой "паразитарной надстройки", как французские буржуа воспринимали дворян в конце 18 века.То есть, БРИКС - это прежде всего, "новая мировая война" за более справедливый эквивалентный глобальный обмен в ходе которого природные ресурсы, труд, технологии и финансовые инструменты обмениваются между странами в рамках глобальных цепочек добавочной стоимости. Это "война" за место концентрации этой добавочной стоимости и за установления более справедливого эквивалентного обмена, когда нефть, золото или зерно, обмениваются на фиатные валюты (доллар, фунт или евро), ценность которых устанавливается странами-эмитентами.На нынешнем встрече БРИКС в организацию было принято шесть новых членов: Аргентина, Эфиопия, Иран, Садовская Аравия, Египет и ОАЭ. Но это не последняя волна расширения. Скорее всего, в блок будут приняты Индонезия, Вьетнам, Турция, Мексика, Венесуэла, Таиланд, Казахстан и ряд других стран. Наряду с экономическим аспектом, важную роль играет и идеологический.По сути, мы являемся свидетелями зарождения нового союза стран, в котором базовой государственной идеологией становятся не общепринятые демократические ценности и гуманистические принципы, а теократическая форма организации общества со слабым вкраплением так называемой суверенной демократии.В основе будет лежать поддерживаемая на государственном уровне идеология/религия: в Иране, Саудовскеой Аравии, Египте и ОАЭ — мусульманство, в РФ — православие, усиленное постсоветской идеологией в виде гибридной смеси капитализма и социализма.В Китае - коммунизм, в ЮАР - форма негритюда, в Аргентине - перонизм, в Индии - секуляризация индуизма посредством сакрализации нации и фабианский социализм Неру.В определенной степени, из общей канвы выбивается лишь Бразилия.Идеологически БРИКС будет стоять на трех столпах:- экономический национализм;- консервативаня антропология (никакого трангрессивного трансгуманизма);- усиление роди государства в экономике;Все это кардинальным образом отличается от привычного образа мира, который складывается в нашем сознании.Базовые параметры БРИКС:- до 4 млрд человек;- 25-30% мирового ВВП;- более 25 трлн дол валового продукта в год;- более половины мировой торговли;- 70% мирового рынка нефти.Главное преимущество - высокие, опережающие темпы роста:за десятилетие перед пандемией, ВВП стран блока удвоился, в то время как мировая экономика выросла лишь на 40%.Слабая сторона - низкий внутренний товарооборот - порядка 10-15%, что делает блок зависимым от рынков сбыта в развитых странах. Кроме того, блок не обладает валютными резервами по аналогии с МВФ и собственной расчетной единицей по аналогии с СПЗ. Последний недостаток может быть решен в перспективе ближайших лет. Что касается торгового оборота, то здесь тектонический сдвиг возможен лишь при открытии Китаем своего рынка сбыта для стран блока.Директор Международного института экономический и политический стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаСаммит БРИКС-2023 — "шах" гегемонии Запада. Декларация " Йоханнесбург II", принятая по итогам саммита-2023 в ЮАР, — это заявка на полновесное лидерство БРИКС в мире и, без преувеличения, исторический документ.▪️ РЕФОРМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНСТИТУТОВБРИКС намерен реформировать ООН, включая её Совбез, для большей адекватности реалиям. Цель очевидна — чтобы бал в Организации не правили США с сателлитами. ВТО также нужно реформировать — в частности, восстановить механизмы Апелляционного органа (WTOAB), заблокированные Вашингтоном.▪️ САНКЦИИ И "ИЗОЛЯЦИЯ РОССИИ"Западные санкции, в том числе влияющие на продовольственную безопасность планеты, названы в декларации "односторонними незаконными мерами" — в точном соответствии с ранее заявленной позицией России. Поскольку БРИКС производит треть всего продовольствия в мире — создаётся реальная возможность для устойчивых цепочек поставок продуктов питания. "Зерновая сделка" становится анахронизмом. Изоляция России? Какая ещё изоляция, если в ключевом пункте декларации БРИКС выражает полную поддержку председательству РФ в 2024 году и проведению следующего саммита в Казани? А что тема Украины? Она практически не обсуждалась. Единственное место в "Йоханнесбурге II", где она упомянута, — пункт 19. Где же "формула мира Зеленского", которую США пытаются протащить на всех возможных площадках? Её нет.▪️ ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИПро использование нацвалют во взаимных расчётах в БРИКС написали все. Про создание собственной платёжной системы написали многие. Но мало кто заметил: Новый банк развития начнёт играть более активную роль в финансах, анализировать которые будет... cеть аналитических центров БРИКС. Помните, есть такие: Moody's, Fitch и Standard&Poor’s? Они больше не нужны. Ещё одна сенсация: БРИКС настаивает на пересмотре квот МВФ и реформе Бреттон-Вудской валютной системы. На руководящие посты в её институтах должны назначаться представители стран, реально влияющих на мировую экономику — читай, БРИКС.▪️ КОСМОС И БЕЗОПАСНОСТЬСогласно декларации, альянс расширяет сотрудничество в медицине, атомной энергетике, IT и космосе. Последний пункт крайне важен: объявляется о развитии совместной спутниковой группировки БРИКС. Никакой монополии США на космос, подразумевающей прежде всего военную составляющую, в том числе задействованную на Украине Starlink, не будет и в помине. Как тебе такое, Илон Маск?▪️ РАСШИРЕНИЕ АЛЬЯНСА"Вишенкой на торте" декларации "Йоханнесбург II" стало расширение альянса, с добавлением Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. Это не только интеграция БРИКС с ОПЕК+, с ударом по нефтедоллару (расчёты в нацвалютах), но и контроль над ключевыми морскими путями: Суэцкий канал, Ормузский пролив, Тайваньский пролив, мыс Доброй Надежды, оконечность Южной Америки. БРИКС теперь обгоняет G7 по многим ключевым параметрам: численность населения, реальные размеры промышленного производства, энергопотребление, целый ряд технологических компетенций, география. И эти преимущества будут возрастать с вхождением в альянс всё новых стран, что произойдёт уже на следующем саммите в Казани. Напомним список претендентов на вхождение в БРИКС: Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Индонезия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Сенегал, Таиланд. Это ещё 1 млрд человек — то есть всего в БРИКС объединится больше половины человечества. По сути, это фундамент для будущей ООН. Если это и не "мат" геополитическому гегемонизму Запада, то безусловный "шах". Следующий ход на Великой шахматной доске будет сделан под эгидой России.Сенатор Алексей ПушковБРИКС - не аналог G7. У БРИКС свои сильные стороны и преимущества. В силу этого следует с осторожностью сравнивать эту группу стран с "большой семеркой". Это качественно разные организации. Причин несколько. "Большая семерка" обьединяет самые мощные экономики стран западного мира, которые к тому же все являются членами военных альянсов во главе с США. К ним примыкают Австралия, Канада, Южная Корея, Новая Зеландия и ряд других стран, ориентируюшихся на решения G7 - от Сингапура до Израиля. Во всех саммитах G7 участвуют руководители ЕС, что делает этот союз неформальным членом "семерки". Все эти страны признают приоритет доллара США в мировой экономике. БРИКС - принципиально "незападная" организация, состоящая из ведущих стран незападного мира. Они обьединены общим стремлением построить более равноправную мировую систему. Вместе с тем страны-участницы не связаны военными союзами, хотя между отдельными из них, как между Россией и Китаем, установилось тесное военное сотрудничество. У БРИКС также нет ( во всяком случае, пока ) одной валюты, которой отдавался бы приоритет во взаимных расчетах. Политические позиции государств БРИКС, в отличие от стран G7, во многом близки, но не всегда идентичны. Характер их отношений с Западом варьируется: от состояния "большого разрыва" между Западом и Россией, до политически конфликтного взаимодействия между Западом и Китаем и активного экономического сотрудничества между Западом и Индией. Таким образом, БРИКС является намного более гетерогенной организацией, чем G7 с примыкающими к ней странами. При этом у БРИКС есть фундаментальные преимущества перед G7. Эта организация объединяет ведущие экономики незападного мира с объемом ВВП уже превышающим совокупный ВВП собственно членов "семерки". С расширением БРИКС этот разрыв станет еще более ощутимым. А это, в свою очередь, будет иметь долгосрочные политические последствия. Фактически БРИКС выводит за пределы прямого и определяющего влияния США и Запада все новые государства, исповедующие новую логику - логику многополярного мира. Стремление более двух десятков новых стран с весомыми экономиками, причем со всех континентов, присоединиться к БРИКС, находящейся в оппозиции однополярному миру во главе с США, является верным признаком затухания гегемонии Запада. Все эти страны отказываются присоединяться к западным санкциям против России, имеют, как правило, конструктивные отношения с Китаем и активно развивают связи с лидерами БРИКС. Ряд стран, стремящихся войти в БРИКС, таких, как Саудовская Аравия, начинают отходить от чрезмерной зависимости и односторонней ориентации на США. И, наконец, если G7 обьединяет ведущие экономики века 20-го, то есть прошлого, БРИКС идет по пути сближения ведущих экономик будущего, вытесняющих прежних лидеров с насиженных первых мест в мировой экономической табели о рангах. У новых лидеров больше потенциал и выше динамика развития. Это не означает, что отныне БРИКС будет определять весь ход событий в мире. Но это означает, что Западу это уже не по силам. Эпоха его господства подходит к концу.

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эксклюзив, брикс, зарубежье, россия, эксперты