https://ukraina.ru/20230826/1048942768.html

Неудача ВСУ в Работино: Киев бросил в бой до 100 единиц техники. К вечеру половина уже сгорела

Неудача ВСУ в Работино: Киев бросил в бой до 100 единиц техники. К вечеру половина уже сгорела - 26.08.2023 Украина.ру

Неудача ВСУ в Работино: Киев бросил в бой до 100 единиц техники. К вечеру половина уже сгорела

Украинское командование не прекращает попыток прорвать российскую оборону на запорожском направлении, поэтому в последние дни усилило натиск на село Работино, от которого уже из-за интенсивных боев с применением артиллерии почти ничего не осталось

2023-08-26T10:39

2023-08-26T10:39

2023-08-26T10:40

эксклюзив

александр "варяг" матюшин

запорожское направление

сво

леопарды

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В пятницу утром ВСУ бросили в бой до 100 единиц тяжелой техники - танки и БТРы, и свыше одного батальона пехоты – примерно 500 человек.Волонтер и донецкий общественный деятель старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, который постоянно бывает в этом районе и держит связь с бойцами, отражающими там украинский контрнаступ, рассказал изданию Украина.ру о том, чем закончилось пятничное сражение за Работино."Работино практически нет. Одни развалины. Какое-то время украинцы контролировали север села и оттуда пошли сегодня в наступление. Утром их натиск был настолько сильным, что нашим пришлось оставить это село и занять оборону в Новопрокоповке, селе, которое находится в нескольких километрах южнее Работино.Но потом наша авиация и артиллерия начали так долбить укропов, что к вечеру половина их техники уже сгорела: были подбиты остатки "Леопардов" - вроде как на этом участке фронта их уже не осталось. Также наши подбили американские "Страйкеры" и немецкие "Мардеры".Я сегодня видел съемки, которые в том районе сделали наши с квадрокоптера. Они мне напомнили кадры из киноэпопеи Озерова "Освобождение": всё на многие километры горит – украинская техника, поля, кругом обгоревшие трупы украинских солдат", - делится своими впечатлениями Матюшин.К вечеру российские десантники и уже достаточно обстрелянные мобилизованные из Москвы и Ставрополья снова выбили понесшие тяжелые потери украинские подразделения с южных окраин Работино и вели бои за центр и север того, что осталось от села.Также тяжелые и ожесточенные бои шли в пятницу в 10 км западнее Работино – за населенные пункты Нестеровку и Копани."ВСУ подошли очень близко к нашим позициям, которые находились в посадке. Причем бои велись не только с помощью тяжелой техники, но и с помощью стрелкового оружия, настолько близко они подошли. Но наши стоят на позициях. Если противник их прорвет, то до следующих наших позиций будет примерно 10 км чистого поля.Замысел врага понятен: у него есть еще три недели до первых дождей, чтоб прорвать нашу оборону и выйти сначала к Токмаку, а потом оттуда двинуть на Мелитополь и Бердянск. Дальше начнутся дожди и почву развезет. Подмерзнет она только либо в ноябре, либо в декабре и интенсивные боевые действия снова возобновятся", - говорит Матюшин.По его словам, боевой дух в войсках несмотря на усталость высокий. Никто на месте не верит, что ВСУ способны прорвать фронт. Западная техника горит в полях. Правда, никто до сих пор не видел на фронте британских танков "Челленджер". Их украинцы применяют только в качестве артиллерии. На прорыв они в силу того, что эти танки еще хуже "Леопардов", не пускают."Если наши птурщики увидят в полях "Челленджеры", это будет означать, что ВСУ пустили в бой последние резервы. В общем, наши ждут дождей и прекращения боев. Говорят, что после этого им могут начать предоставлять отпуска", - подытожил свой рассказ Матюшин.

https://ukraina.ru/20230821/1048844865.html

https://ukraina.ru/20230824/1048898948.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, александр "варяг" матюшин, запорожское направление, сво, леопарды