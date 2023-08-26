Неудача ВСУ в Работино: Киев бросил в бой до 100 единиц техники. К вечеру половина уже сгорела - 26.08.2023 Украина.ру
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Неудача ВСУ в Работино: Киев бросил в бой до 100 единиц техники. К вечеру половина уже сгорела
Неудача ВСУ в Работино: Киев бросил в бой до 100 единиц техники. К вечеру половина уже сгорела - 26.08.2023 Украина.ру
Неудача ВСУ в Работино: Киев бросил в бой до 100 единиц техники. К вечеру половина уже сгорела
Украинское командование не прекращает попыток прорвать российскую оборону на запорожском направлении, поэтому в последние дни усилило натиск на село Работино, от которого уже из-за интенсивных боев с применением артиллерии почти ничего не осталось
2023-08-26T10:39
2023-08-26T10:40
эксклюзив
александр "варяг" матюшин
запорожское направление
сво
леопарды
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В пятницу утром ВСУ бросили в бой до 100 единиц тяжелой техники - танки и БТРы, и свыше одного батальона пехоты – примерно 500 человек.Волонтер и донецкий общественный деятель старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, который постоянно бывает в этом районе и держит связь с бойцами, отражающими там украинский контрнаступ, рассказал изданию Украина.ру о том, чем закончилось пятничное сражение за Работино."Работино практически нет. Одни развалины. Какое-то время украинцы контролировали север села и оттуда пошли сегодня в наступление. Утром их натиск был настолько сильным, что нашим пришлось оставить это село и занять оборону в Новопрокоповке, селе, которое находится в нескольких километрах южнее Работино.Но потом наша авиация и артиллерия начали так долбить укропов, что к вечеру половина их техники уже сгорела: были подбиты остатки "Леопардов" - вроде как на этом участке фронта их уже не осталось. Также наши подбили американские "Страйкеры" и немецкие "Мардеры".Я сегодня видел съемки, которые в том районе сделали наши с квадрокоптера. Они мне напомнили кадры из киноэпопеи Озерова "Освобождение": всё на многие километры горит – украинская техника, поля, кругом обгоревшие трупы украинских солдат", - делится своими впечатлениями Матюшин.К вечеру российские десантники и уже достаточно обстрелянные мобилизованные из Москвы и Ставрополья снова выбили понесшие тяжелые потери украинские подразделения с южных окраин Работино и вели бои за центр и север того, что осталось от села.Также тяжелые и ожесточенные бои шли в пятницу в 10 км западнее Работино – за населенные пункты Нестеровку и Копани."ВСУ подошли очень близко к нашим позициям, которые находились в посадке. Причем бои велись не только с помощью тяжелой техники, но и с помощью стрелкового оружия, настолько близко они подошли. Но наши стоят на позициях. Если противник их прорвет, то до следующих наших позиций будет примерно 10 км чистого поля.Замысел врага понятен: у него есть еще три недели до первых дождей, чтоб прорвать нашу оборону и выйти сначала к Токмаку, а потом оттуда двинуть на Мелитополь и Бердянск. Дальше начнутся дожди и почву развезет. Подмерзнет она только либо в ноябре, либо в декабре и интенсивные боевые действия снова возобновятся", - говорит Матюшин.По его словам, боевой дух в войсках несмотря на усталость высокий. Никто на месте не верит, что ВСУ способны прорвать фронт. Западная техника горит в полях. Правда, никто до сих пор не видел на фронте британских танков "Челленджер". Их украинцы применяют только в качестве артиллерии. На прорыв они в силу того, что эти танки еще хуже "Леопардов", не пускают."Если наши птурщики увидят в полях "Челленджеры", это будет означать, что ВСУ пустили в бой последние резервы. В общем, наши ждут дождей и прекращения боев. Говорят, что после этого им могут начать предоставлять отпуска", - подытожил свой рассказ Матюшин.
https://ukraina.ru/20230821/1048844865.html
https://ukraina.ru/20230824/1048898948.html
запорожское направление
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, александр "варяг" матюшин, запорожское направление, сво, леопарды
Эксклюзив, Александр "Варяг" Матюшин, Запорожское направление, СВО, леопарды

Неудача ВСУ в Работино: Киев бросил в бой до 100 единиц техники. К вечеру половина уже сгорела

10:39 26.08.2023 (обновлено: 10:40 26.08.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР
Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 Град ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинское командование не прекращает попыток прорвать российскую оборону на запорожском направлении, поэтому в последние дни усилило натиск на село Работино, от которого уже из-за интенсивных боев с применением артиллерии почти ничего не осталось
В пятницу утром ВСУ бросили в бой до 100 единиц тяжелой техники - танки и БТРы, и свыше одного батальона пехоты – примерно 500 человек.
Волонтер и донецкий общественный деятель старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, который постоянно бывает в этом районе и держит связь с бойцами, отражающими там украинский контрнаступ, рассказал изданию Украина.ру о том, чем закончилось пятничное сражение за Работино.
Работа расчета самоходного миномета Нона-СВК ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
21 августа, 16:46
Битва за Работино: ВСУ бьют зажигательными снарядами, но армия России не сдаетсяВСУ усилили давление на Работино, что на запорожском направлении. Там они надеются проломить оборону российских сил, чтобы в конце концов выйти к Токмаку, а далее – к Мелитополю и Бердянску
"Работино практически нет. Одни развалины. Какое-то время украинцы контролировали север села и оттуда пошли сегодня в наступление. Утром их натиск был настолько сильным, что нашим пришлось оставить это село и занять оборону в Новопрокоповке, селе, которое находится в нескольких километрах южнее Работино.
Но потом наша авиация и артиллерия начали так долбить укропов, что к вечеру половина их техники уже сгорела: были подбиты остатки "Леопардов" - вроде как на этом участке фронта их уже не осталось. Также наши подбили американские "Страйкеры" и немецкие "Мардеры".
Я сегодня видел съемки, которые в том районе сделали наши с квадрокоптера. Они мне напомнили кадры из киноэпопеи Озерова "Освобождение": всё на многие километры горит – украинская техника, поля, кругом обгоревшие трупы украинских солдат", - делится своими впечатлениями Матюшин.
К вечеру российские десантники и уже достаточно обстрелянные мобилизованные из Москвы и Ставрополья снова выбили понесшие тяжелые потери украинские подразделения с южных окраин Работино и вели бои за центр и север того, что осталось от села.
Также тяжелые и ожесточенные бои шли в пятницу в 10 км западнее Работино – за населенные пункты Нестеровку и Копани.
"ВСУ подошли очень близко к нашим позициям, которые находились в посадке. Причем бои велись не только с помощью тяжелой техники, но и с помощью стрелкового оружия, настолько близко они подошли. Но наши стоят на позициях. Если противник их прорвет, то до следующих наших позиций будет примерно 10 км чистого поля.
Замысел врага понятен: у него есть еще три недели до первых дождей, чтоб прорвать нашу оборону и выйти сначала к Токмаку, а потом оттуда двинуть на Мелитополь и Бердянск. Дальше начнутся дожди и почву развезет. Подмерзнет она только либо в ноябре, либо в декабре и интенсивные боевые действия снова возобновятся", - говорит Матюшин.
Работа расчета ЗРК ТОР М1 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
24 августа, 04:42
Наступление на Купянск: у ВСУ каждый день по сто убитых, что в два раза больше, чем было месяц назадУкраинцы, применяя кассетные снаряды, пытаются взять высоты вокруг Бахмута, а сам город — под огневой контроль. Лесопосадки в том месте артиллерия разбила в хлам
По его словам, боевой дух в войсках несмотря на усталость высокий. Никто на месте не верит, что ВСУ способны прорвать фронт. Западная техника горит в полях. Правда, никто до сих пор не видел на фронте британских танков "Челленджер". Их украинцы применяют только в качестве артиллерии. На прорыв они в силу того, что эти танки еще хуже "Леопардов", не пускают.
"Если наши птурщики увидят в полях "Челленджеры", это будет означать, что ВСУ пустили в бой последние резервы. В общем, наши ждут дождей и прекращения боев. Говорят, что после этого им могут начать предоставлять отпуска", - подытожил свой рассказ Матюшин.
 
ЭксклюзивАлександр "Варяг" МатюшинЗапорожское направлениеСВОлеопарды
 
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11:55США отрицают использование своих вооружений Украиной для ударов по России
10:39Неудача ВСУ в Работино: Киев бросил в бой до 100 единиц техники. К вечеру половина уже сгорела
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