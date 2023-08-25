Солдаты ВСУ включили гимн Украины и стали целью для российских военных - Марочко - 25.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230825/1048943878.html
Солдаты ВСУ включили гимн Украины и стали целью для российских военных - Марочко
Солдаты ВСУ включили гимн Украины и стали целью для российских военных - Марочко - 25.08.2023 Украина.ру
Солдаты ВСУ включили гимн Украины и стали целью для российских военных - Марочко
На Купянском направлении излишний "патриотизм" обернулся потерями для украинских военных. Об этом 25 августа сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале
2023-08-25T23:06
2023-08-25T23:10
новости
всу
гимн
флаг
купянское направление
андрей марочко
укрепления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047625496_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdfb08377f822583e4b9a35173b3788e.jpg.webp
В порыве патриотизма в одном из подразделений ВСУ на Купянском направлении солдаты включили гимн и подняли "жовто-блакитный" флаг на антенне связи, сказал Марочко.Это послужило хорошим целеуказателем для артиллерийской разведки ВС РФ. По блиндажу, где укрывался противник, бойцы нанесли огневое поражение из миномёта 2С4 "Тюльпан". Расход составил два боеприпаса. Российские бойцы поразили место дислокации ВСУ, противник был уничтожен.Ранее Марочко сообщил, что на Красно-Лиманском направлении штурмовая группа ВСУ пошла в наступление и подорвалась на минных заграждениях.В районе Серебрянского лесничества штурмовой взвод ВСУ подорвался на минах при попытке приблизиться к российским наблюдательным постам, рассказал эксперт."Не дойдя порядка 100 метров, украинские военнослужащие зашли в зону поражения противопехотных мин направленного поражения МОН-100", - сообщил Марочко.После этого российские бойцы дистанционно привели мины в действие со своего наблюдательного пункта. В результате подрыва группа ВСУ рассеялась. Украинские военные понесли потери в личном составе и вернулась на свои позиции. Точное количество убитых и раненых уточняется.
https://ukraina.ru/20230825/1048928259.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047625496_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_dbcf9eaf4a6ba0e2e1ab93420214154b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, гимн, флаг, купянское направление, андрей марочко, укрепления
Новости, ВСУ, Гимн, флаг, Купянское направление, Андрей Марочко, укрепления

Солдаты ВСУ включили гимн Украины и стали целью для российских военных - Марочко

23:06 25.08.2023 (обновлено: 23:10 25.08.2023)
 
© LIBKOS
© LIBKOS
Читать в
На Купянском направлении излишний "патриотизм" обернулся потерями для украинских военных. Об этом 25 августа сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале
В порыве патриотизма в одном из подразделений ВСУ на Купянском направлении солдаты включили гимн и подняли "жовто-блакитный" флаг на антенне связи, сказал Марочко.

"Над одним из укрепрайонов между населенными пунктами Новоселовское и Стельмаховка, украинские боевики на мачте антенны связи подняли украинский флаг, а через громкоговоритель включили свой гимн", - сообщил Марочко.

Это послужило хорошим целеуказателем для артиллерийской разведки ВС РФ. По блиндажу, где укрывался противник, бойцы нанесли огневое поражение из миномёта 2С4 "Тюльпан".
Расход составил два боеприпаса. Российские бойцы поразили место дислокации ВСУ, противник был уничтожен.
Ранее Марочко сообщил, что на Красно-Лиманском направлении штурмовая группа ВСУ пошла в наступление и подорвалась на минных заграждениях.
В районе Серебрянского лесничества штурмовой взвод ВСУ подорвался на минах при попытке приблизиться к российским наблюдательным постам, рассказал эксперт.
"Не дойдя порядка 100 метров, украинские военнослужащие зашли в зону поражения противопехотных мин направленного поражения МОН-100", - сообщил Марочко.
После этого российские бойцы дистанционно привели мины в действие со своего наблюдательного пункта. В результате подрыва группа ВСУ рассеялась. Украинские военные понесли потери в личном составе и вернулась на свои позиции. Точное количество убитых и раненых уточняется.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Вчера, 11:38
Марочко: Штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным ЛиманомНа Красно-Лиманском направлении штурмовая группа ВСУ пошла в наступление и подорвалась на минных заграждениях. Об этом 25 августа сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале
 
НовостиВСУГимнфлагКупянское направлениеАндрей Марочкоукрепления
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:06Солдаты ВСУ включили гимн Украины и стали целью для российских военных - Марочко
21:57Польша расследует вспышку смертельного заболевания на границе с Украиной - Bloomberg
21:08СК обнаружил бортовые самописцы после крушения самолета Пригожина
18:19Лукашенко: "Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Белоруссии
18:05Хуснуллин объяснил, почему плотину Каховской ГЭС нужно восстановить
18:01Советские ЗРК для Украины, будущее "Вагнера". Итоги 25 августа на Украине
18:00Польша между Третьим Рейхом и Великобританией: искусство исчезать с карты Европы
17:40Пять стран ЕС протестуют против зернового демпинга Украины
17:13Прикарпатских футболистов и чиновников фиктивно зачисляли в ряды ВСУ - ГБР
16:47"Арестанты против зомби": Медведев пошутил о США, а оскорбились в Киеве
16:24Минобороны: ВС РФ отразили атаки беспилотника и зенитной ракеты С-200 в Калужской области
16:22"Патриоты" атаковали крестный ход верующих УПЦ на Тернопольщине, местный чиновник пригрозил им расправой
16:12О чём Эрдоган будет просить Путина и что творится на границах с Белоруссией - Ищенко. Видео
15:56По случаю Дня независимости: Родину-мать в Киеве одели в "смирительную вышиванку" - фото
15:46Макрон объяснил, почему Запад не может дать Украине проиграть
15:40Запад пытается оживить наступление ВСУ. О чём говорили эксперты 25 августа
15:36Российская РЭБ за сутки нейтрализовала 73 украинских беспилотника
15:36ВМФ России поразил портовую инфраструктуру, которую использовали ВСУ
15:33"Это делают подонки": Песков прокомментировал нападения на участников СВО
15:16Алексей Анпилогов: Когда у российской армии появится "длинная рука", для ВСУ наступят черные дни
Лента новостейМолния