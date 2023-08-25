https://ukraina.ru/20230825/1048943878.html

Солдаты ВСУ включили гимн Украины и стали целью для российских военных - Марочко

Солдаты ВСУ включили гимн Украины и стали целью для российских военных - Марочко - 25.08.2023 Украина.ру

Солдаты ВСУ включили гимн Украины и стали целью для российских военных - Марочко

На Купянском направлении излишний "патриотизм" обернулся потерями для украинских военных. Об этом 25 августа сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале

2023-08-25T23:06

2023-08-25T23:06

2023-08-25T23:10

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всу

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флаг

купянское направление

андрей марочко

укрепления

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В порыве патриотизма в одном из подразделений ВСУ на Купянском направлении солдаты включили гимн и подняли "жовто-блакитный" флаг на антенне связи, сказал Марочко.Это послужило хорошим целеуказателем для артиллерийской разведки ВС РФ. По блиндажу, где укрывался противник, бойцы нанесли огневое поражение из миномёта 2С4 "Тюльпан". Расход составил два боеприпаса. Российские бойцы поразили место дислокации ВСУ, противник был уничтожен.Ранее Марочко сообщил, что на Красно-Лиманском направлении штурмовая группа ВСУ пошла в наступление и подорвалась на минных заграждениях.В районе Серебрянского лесничества штурмовой взвод ВСУ подорвался на минах при попытке приблизиться к российским наблюдательным постам, рассказал эксперт."Не дойдя порядка 100 метров, украинские военнослужащие зашли в зону поражения противопехотных мин направленного поражения МОН-100", - сообщил Марочко.После этого российские бойцы дистанционно привели мины в действие со своего наблюдательного пункта. В результате подрыва группа ВСУ рассеялась. Украинские военные понесли потери в личном составе и вернулась на свои позиции. Точное количество убитых и раненых уточняется.

https://ukraina.ru/20230825/1048928259.html

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новости, всу, гимн, флаг, купянское направление, андрей марочко, укрепления