Польша расследует вспышку смертельного заболевания на границе с Украиной - Bloomberg
21:57 25.08.2023 (обновлено: 21:59 25.08.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Агентство внутренней безопасности Польши выясняет причины вспышки болезни легионеров в Жешуве. Об этом 25 августа сообщило американское издание Bloomberg
В Польше расследуют причины вспышки болезни легионеров в Жешуве, учитывая роль города как узла для поставок НАТО в Украину, пишут журналисты издания.
По данным местных властей, от болезни легких в Жешуве погибли семь человек, а 113 госпитализированы.
Жешув, расположенный примерно в 100 километрах (62 милях) от украинской границы, стал воротами для военной помощи и поставок вооружения с Запада, пишет издание.
Сообщается, что польский город с населением около 200 000 человек размещает у себя американских солдат, а также систему противовоздушной обороны "Патриот".
"Местные власти проводят тесты и рассчитывают узнать источник вспышки в понедельник, сообщила [радиостанции] RMF глава правительства региона Ева Лениарт. По ее словам, заражение, скорее всего, произошло из-за воды в системе водоснабжения, и ситуация находится под контролем", - пишут авторы Bloomberg.
По данным Всемирной организации здравоохранения, легионеллез — это тип пневмонии, вызываемый бактериями легионеллы, которая в среднем приводит к смерти в 5–10% случаев. Люди могут заболеть, если вдыхают капли воды или глотают воду, содержащую бактерии.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний , в 2021 году в Европейском Союзе было зарегистрировано около 10 700 случаев заболевания, из них 704 - со смертельным исходом.
4 августа, 18:00ИсторияПрогуляться до Жешува: польские рейды советских диверсантовВ ночь с 3 на 4 августа 1924 года советский диверсионный отряд перешёл границу Польши и захватил ныне белорусский городок Столбцы с целью освободить из местной тюрьмы лидеров Компартии Западной Белоруссии. Это была самая масштабная операция советских диверсантов на территории "панской Польши"