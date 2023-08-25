Польша расследует вспышку смертельного заболевания на границе с Украиной - Bloomberg - 25.08.2023 Украина.ру
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Польша расследует вспышку смертельного заболевания на границе с Украиной - Bloomberg
Польша расследует вспышку смертельного заболевания на границе с Украиной - Bloomberg - 25.08.2023 Украина.ру
Польша расследует вспышку смертельного заболевания на границе с Украиной - Bloomberg
Агентство внутренней безопасности Польши выясняет причины вспышки болезни легионеров в Жешуве. Об этом 25 августа сообщило американское издание Bloomberg
2023-08-25T21:57
2023-08-25T21:59
новости
польша
заболевание
вооружение
эпидемия
граница
украина
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В Польше расследуют причины вспышки болезни легионеров в Жешуве, учитывая роль города как узла для поставок НАТО в Украину, пишут журналисты издания. По данным местных властей, от болезни легких в Жешуве погибли семь человек, а 113 госпитализированы.Жешув, расположенный примерно в 100 километрах (62 милях) от украинской границы, стал воротами для военной помощи и поставок вооружения с Запада, пишет издание.Сообщается, что польский город с населением около 200 000 человек размещает у себя американских солдат, а также систему противовоздушной обороны "Патриот".По данным Всемирной организации здравоохранения, легионеллез — это тип пневмонии, вызываемый бактериями легионеллы, которая в среднем приводит к смерти в 5–10% случаев. Люди могут заболеть, если вдыхают капли воды или глотают воду, содержащую бактерии.По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний , в 2021 году в Европейском Союзе было зарегистрировано около 10 700 случаев заболевания, из них 704 - со смертельным исходом.
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новости, польша, заболевание, вооружение, эпидемия, граница, украина
Новости, Польша, заболевание, вооружение, эпидемия, граница, Украина

Польша расследует вспышку смертельного заболевания на границе с Украиной - Bloomberg

21:57 25.08.2023 (обновлено: 21:59 25.08.2023)
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Агентство внутренней безопасности Польши выясняет причины вспышки болезни легионеров в Жешуве. Об этом 25 августа сообщило американское издание Bloomberg
В Польше расследуют причины вспышки болезни легионеров в Жешуве, учитывая роль города как узла для поставок НАТО в Украину, пишут журналисты издания.
По данным местных властей, от болезни легких в Жешуве погибли семь человек, а 113 госпитализированы.
Жешув, расположенный примерно в 100 километрах (62 милях) от украинской границы, стал воротами для военной помощи и поставок вооружения с Запада, пишет издание.
Сообщается, что польский город с населением около 200 000 человек размещает у себя американских солдат, а также систему противовоздушной обороны "Патриот".

"Местные власти проводят тесты и рассчитывают узнать источник вспышки в понедельник, сообщила [радиостанции] RMF глава правительства региона Ева Лениарт. По ее словам, заражение, скорее всего, произошло из-за воды в системе водоснабжения, и ситуация находится под контролем", - пишут авторы Bloomberg.

По данным Всемирной организации здравоохранения, легионеллез — это тип пневмонии, вызываемый бактериями легионеллы, которая в среднем приводит к смерти в 5–10% случаев. Люди могут заболеть, если вдыхают капли воды или глотают воду, содержащую бактерии.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний , в 2021 году в Европейском Союзе было зарегистрировано около 10 700 случаев заболевания, из них 704 - со смертельным исходом.
Герой Советского Союза, Станислав Алексеевич Ваупшасов
4 августа, 18:00История
Прогуляться до Жешува: польские рейды советских диверсантовВ ночь с 3 на 4 августа 1924 года советский диверсионный отряд перешёл границу Польши и захватил ныне белорусский городок Столбцы с целью освободить из местной тюрьмы лидеров Компартии Западной Белоруссии. Это была самая масштабная операция советских диверсантов на территории "панской Польши"
 
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