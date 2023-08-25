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СК обнаружил бортовые самописцы после крушения самолета Пригожина

СК обнаружил бортовые самописцы после крушения самолета Пригожина - 25.08.2023 Украина.ру

СК обнаружил бортовые самописцы после крушения самолета Пригожина

СК России продолжает расследование уголовного дела по факту авиационного происшествия в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета 25 августа

2023-08-25T21:08

2023-08-25T21:08

2023-08-25T21:09

новости

авиакатастрофа

пригожин

ск рф

самописцы

расследование

дмитрий песков

уголовное дело

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В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших, сообщили в пресс-службе СК. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы.В СК РФ отметили, что в настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы в Тверской области. Также будут назначены необходимые судебные экспертизы, говорится в сообщении пресс-службы. Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего.Комментируя авиакатастрофу в Тверской области и гибель Евгения Пригожина, нужно основываться на фактах, их предстоит выяснить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа.Как только официальные итоги экспертизы будут готовы, они будут опубликованы, отметил пресс-секретарь.Днем ранее Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области.

https://ukraina.ru/20230825/1048935733.html

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новости, авиакатастрофа, пригожин, ск рф, самописцы, расследование, дмитрий песков, уголовное дело