СК обнаружил бортовые самописцы после крушения самолета Пригожина - 25.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230825/1048943580.html
СК обнаружил бортовые самописцы после крушения самолета Пригожина
СК обнаружил бортовые самописцы после крушения самолета Пригожина - 25.08.2023 Украина.ру
СК обнаружил бортовые самописцы после крушения самолета Пригожина
СК России продолжает расследование уголовного дела по факту авиационного происшествия в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета 25 августа
2023-08-25T21:08
2023-08-25T21:09
новости
авиакатастрофа
пригожин
ск рф
самописцы
расследование
дмитрий песков
уголовное дело
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/100991/72/1009917293_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3b08536de784f4cdaaf4799a57368aad.jpg
В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших, сообщили в пресс-службе СК. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы.В СК РФ отметили, что в настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы в Тверской области. Также будут назначены необходимые судебные экспертизы, говорится в сообщении пресс-службы. Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего.Комментируя авиакатастрофу в Тверской области и гибель Евгения Пригожина, нужно основываться на фактах, их предстоит выяснить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа.Как только официальные итоги экспертизы будут готовы, они будут опубликованы, отметил пресс-секретарь.Днем ранее Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области.
https://ukraina.ru/20230825/1048935733.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/100991/72/1009917293_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8165295aaabb590a5f57e3c8ee5c1ec4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авиакатастрофа, пригожин, ск рф, самописцы, расследование, дмитрий песков, уголовное дело
Новости, авиакатастрофа, Пригожин, СК РФ, самописцы, Расследование, Дмитрий Песков, уголовное дело

СК обнаружил бортовые самописцы после крушения самолета Пригожина

21:08 25.08.2023 (обновлено: 21:09 25.08.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПередача бортовых самописцев разбившегося Boeing малайзийским экспертам
Передача бортовых самописцев разбившегося Boeing малайзийским экспертам - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
СК России продолжает расследование уголовного дела по факту авиационного происшествия в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета 25 августа
В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших, сообщили в пресс-службе СК. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы.

"Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия", - подчеркнули в ведомстве.

В СК РФ отметили, что в настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы в Тверской области.
Также будут назначены необходимые судебные экспертизы, говорится в сообщении пресс-службы. Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего.
Комментируя авиакатастрофу в Тверской области и гибель Евгения Пригожина, нужно основываться на фактах, их предстоит выяснить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа.
Как только официальные итоги экспертизы будут готовы, они будут опубликованы, отметил пресс-секретарь.
Днем ранее Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
14:26
Песков: Для подтверждения гибели Пригожина нужны результаты экспертизыКомментируя авиакатастрофу в Тверской области и гибель Евгения Пригожина, нужно основываться на фактах, их предстоит выяснить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа
 
НовостиавиакатастрофаПригожинСК РФсамописцыРасследованиеДмитрий Песковуголовное дело
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:57Польша расследует вспышку смертельного заболевания на границе с Украиной - Bloomberg
21:08СК обнаружил бортовые самописцы после крушения самолета Пригожина
18:19Лукашенко: "Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Белоруссии
18:05Хуснуллин объяснил, почему плотину Каховской ГЭС нужно восстановить
18:01Советские ЗРК для Украины, будущее "Вагнера". Итоги 25 августа на Украине
18:00Польша между Третьим Рейхом и Великобританией: искусство исчезать с карты Европы
17:40Пять стран ЕС протестуют против зернового демпинга Украины
17:13Прикарпатских футболистов и чиновников фиктивно зачисляли в ряды ВСУ - ГБР
16:47"Арестанты против зомби": Медведев пошутил о США, а оскорбились в Киеве
16:24Минобороны: ВС РФ отразили атаки беспилотника и зенитной ракеты С-200 в Калужской области
16:22"Патриоты" атаковали крестный ход верующих УПЦ на Тернопольщине, местный чиновник пригрозил им расправой
16:12О чём Эрдоган будет просить Путина и что творится на границах с Белоруссией - Ищенко. Видео
15:56По случаю Дня независимости: Родину-мать в Киеве одели в "смирительную вышиванку" - фото
15:46Макрон объяснил, почему Запад не может дать Украине проиграть
15:40Запад пытается оживить наступление ВСУ. О чём говорили эксперты 25 августа
15:36Российская РЭБ за сутки нейтрализовала 73 украинских беспилотника
15:36ВМФ России поразил портовую инфраструктуру, которую использовали ВСУ
15:33"Это делают подонки": Песков прокомментировал нападения на участников СВО
15:16Алексей Анпилогов: Когда у российской армии появится "длинная рука", для ВСУ наступят черные дни
15:08Автор "Новичка" Леонид Ринк: Запад вызвал фосфорный дождь, чтобы не дать русским и украинцам помириться
Лента новостейМолния