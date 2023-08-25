Лукашенко: "Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Белоруссии
© Фото : скриншот видео пресс-службы Пригожина? TelegamЕвгений Пригожин и бойцы группы "Вагнер"
© Фото : скриншот видео пресс-службы Пригожина? Telegam
Минобразования Белоруссии попробует проконтролировать "дочек" группы "Вагнера"
"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Белоруссии, как бы кому-то это не не хотелось", - заявил 25 августа Александру Лукашенко после разбора проблемных вопросов в системе образования Белоруссии. Об этом сообщает ТГ-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого".
31 июля, 14:15Не картошку же копать приехали: замглавы МВД Польши заявил, что следит за группой "Вагнера" в БелоруссииПольские пограничники располагают информацией о том, где именно в Белоруссии находятся "вагнеровцы", которые "очевидно не урожай туда приехали убирать". Об этом в эфире "Радио Тройка" 31 июля заявил замглавы МВД и администрации Мацей Васик
Согласно сообщениям ТГ-канала, Александр Лукашенко не только критиковал положение дел в науке и системе образования постсоветской республики. Он также прокомментировал обстоятельства "похода на Москву" и гибели Евгения Пригожина.
"Мы ещё с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер", - сообщил Лукашенко.
По его словам, пребывание "вагнеровцев" в Белоруссии подконтрольно. Он заявил: "Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать".
"Группа "Вагнер" официально зарегистрирована в Белоруссии как предоставляющая образовательные услуги. Об этом сообщал ТГ-канал WAGNER GROUP. Госрегулированием предоставления таких услуг формально занимается министерство образования Республики.
По распоряжению Александра Лукашенко до регистрации специализирующихся на штурмовых операциях "вагнеровцев" привлекли к подготовке сотрудников белорусских силовых структур и создаваемого "народного ополчения" (формируется из отставных силовиков). Официальные лица Минобороны и МВД Белоруссии подтвердили сотрудничество со структурами холдинга Евгения Пригожина.
Первое упоминание о ЧВК "Вагнер" в Белоруссии относится к 2020 году: 29 июля официальное информагентство Белоруссии "БелТА" сообщило о задержании 33 "боевиков" ЧВК "Вагнер" и "прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Вскоре гостелевидение Белоруссии сообщило о задержании 33 "вагнеровцев" силами спецназа КГБ и ОМОН.
Затем, 30 июля 2020 года глава Совбеза Белоруссии Андрей Равков выступил в Центризбиркоме на экстренном собрании кандидатов в президенты и заявил, что из двух сотен въехавших "вагнеровцев" 33 задержаны, а остальные скрываются. Равков сообщил также, что Россия готовит к заброске в Белоруссию дополнительные группы "боевиков", которые якобы формируются "под Псковом и Невелем".
29 июля 2020, 20:03Глава КГБ Белоруссии «абсолютно точно» установил, что задержанные россияне «из ЧВК «Вагнер»Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик сказал президенту страны Александру Лукашенко, что задержанные под Минском россияне состояли в «частной военной компании «Вагнер», сообщает РИА Новости 29 июля
С тех пор в Белоруссии популярны шутки на тему до сих пор скрывающихся "170 "вагнеровцах". Уголовное дело, возбуждённое в отношении разыскиваемых и арестованных членов ЧВК, было закрыто.