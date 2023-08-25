https://ukraina.ru/20230825/1048942207.html

Советские ЗРК для Украины, будущее "Вагнера". Итоги 25 августа на Украине

Советские ЗРК для Украины, будущее "Вагнера". Итоги 25 августа на Украине - 25.08.2023 Украина.ру

Советские ЗРК для Украины, будущее "Вагнера". Итоги 25 августа на Украине

Греция передаст Украине советские ЗРК "Тор-М1" и "ОСА АКМ", которые стояли на вооружении греческой армии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы "Вагнера" останутся в его стране

2023-08-25T18:01

2023-08-25T18:01

2023-08-25T18:01

эксклюзив

хроники

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Греческое правительство решило отменить действие контракта с РФ на обслуживание зенитно-ракетных систем комплексов "Тор-М1" и "Оса-АКМ", которые стоят на вооружении армии Греции, сообщило местное издание Pronews.gr со ссылкой на "сверхсекретный документ", который просочился через парламент.По информации издания, Афины больше не будут закупать запчасти и комплектующие для ЗРК "Тор-М1" и "Оса-АКМ".Из-за этого указанные комплексы могут вскоре снять с вооружения, поскольку имеющихся запчастей хватит лишь на несколько месяцев вследствие их небольшого количества и отказа правительства выполнять действующий контракт."Конец эпохи российских систем вооружения в греческих вооруженных силах <.... министр национальной обороны Никос Дендиас объявляет, что новых контрактов на поддержку, то есть закупку запасных частей и услуг, мобильных зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М1" и более старых "Оса-АКМ" не будет", - сообщило издание.Всего на вооружении Греции находится 21 самоходный ЗРК "Тор-М1" и 38 самоходных комплексов "Оса-АКМ" с максимальной дальностью стрельбы 10-12 км. Как сообщило Pronews, на учениях российские комплексы показывали эффективность поражения воздушных целей от 92 до 98%. Этим показателем западные ЗРК похвастаться не могли.При этом контракт на дальнейшую поддержку систем в последующие годы составляет более €102 млн.Как пишет издание, "скорее всего" советские ЗРК передадут Украине через третьи страны. При этом Pronews охарактеризовало это решение как "чисто политическое".Ранее, 21 августа президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Афинах подписали совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.В документе Украина и Греция подтвердили "свою приверженность укреплению совместных усилий в поддержку интеграции Украины в Альянс и имплементации стандартов НАТО".Афины задекларировали, что будут продолжать военную, техническую, оборонную и гуманитарную поддержку Украине, а также способствовать послевоенному восстановлению Украины."Греческая Республика поддерживает обретение Украиной членства в НАТО, когда члены Альянса придут к согласию и будут выполнены условия, как указано в декларации Вильнюсского саммита НАТО", – подчёркивалось в декларации.Греция — не первая страна, которая передаёт Украине российское вооружение в нарушение правил (на такую передачу требуется согласие России).Ранее, в апреле 2022 года, стало известно что советские ЗРК С-300 Украине передала Словакия.Как сообщали словацкие СМИ, комплекс передислоцировали из Словакии на Украину в обстановке строжайшей секретности.При этом до этого возглавлявший Минобороны Словакии Ярослав Надь уверял, что его страна не может предоставить С-300 Украине без соответствующей замены.Уже после того, как стало известно о передаче С-300, бывший тогда премьер-министром Словакии Эдуард Хегер это признал."Словакия направила Украине комплекс С-300. Так пока никто из стран не помогает [Украине]", - заявил он.До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров называл передачу на Украину систем ПВО С-300 из других стран незаконной. Лавров подчёркивал, что эти системы находятся на тех или иных территориях в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, а также имеют сертификат пользователя, который не разрешает направлять их в третьи страны.Будущее "вагнеровцев"Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что группа "Вагнер" останется в Белоруссии.""Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер". И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем - столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Они будут приезжать сюда определенными партиями на подготовку. Если Россия захочет отсюда брать людей на ротацию в Африку, пожалуйста, мы не против, пусть здесь находятся те люди. Мы помогаем и поддерживаем их, поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать. Свое обещание мы выполним, условия они знают", - подчеркнул он, общаясь в журналистам, передаёт БелТА.При этом он прокомментировал обвинения в том, что не обеспечил безопасность основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина."Если прямо отвечать на этот вопрос, то я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел, а в-третьих, запомните, что по безопасности мы дважды подходили к этому. Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: – "Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?" В пылу этот человек только вернувшийся с фронта ответил: – "Черт с ним, погибну!" Я ему говорю: – "Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла." А он: – "Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну". Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: – "Ребята, смотрите (будьте начеку)!" Я говорю им, что если вы чего-то боитесь, я буду разговаривать с Путиным, мы вас выведем в Белоруссию. Мы вам гарантируем в Белоруссии полную безопасность. И надо отдать должное, Женя Пригожин никогда не просил меня отдельно уделить внимание вопросам безопасности", - рассказал Лукашенко.Президент Белоруссии указал, что он не мог обеспечить безопасность Пригожину ни в Африке, ни в России."При чём тут Лукашенко? Как он мог в Африке обеспечить ему безопасность? А потом он приземлился в Москве и полетел в Питер. Как я мог ему обеспечивать эту безопасность? Поэтому это вопросы не ко мне. Тем более такого разговора никогда не было – обеспечивать безопасность на чужой территории. На своей территории белорусская сторона выполнила все обещанное участникам группы "Вагнера" и даже больше того", - отметил Лукашенко.Он также прокомментировал заявление о том, что гибель руководства группы "Вагнер" могла якобы быть выгодна российскому президенту."Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло", - указал он.Также Лукашенко рассказал, что предупреждал Пригожина о покушении."Я вам просто приведу ещё один пример. Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов (я поручил) нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина", - рассказал президент Белоруссии.По его словам, через некоторое время он уточнил у Пригожина, дошла ли до него эта информация. Тот ответил, что президент России предупредил его о покушении.Также Лукашенко сообщил, что белорусские военнослужащие с удовольствием перенимают опыт у "вагнеровцев", особенно внутренние войска и специальные подразделения."Отторжения нет, вот что меня удивило. Наши военные губу не раскатали. Всякое может быть, поэтому впитывают все. Я опасался - читал же ваши и ваших коллег писания: это зэки, это такие, это сякие. Слушайте, через дорогу бабушку переведут, в магазине сдачу не берут. Удивительные люди. Железная дисциплина. Волков бояться - в лес не ходить. Мы же их держим не ради удовольствия здесь, а ради пользы. И систему же выстроили так, чтобы все было под контролем", - отметил Лукашенко.В среду, 23 августа, в Тверской области потерпел крушение самолёт Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. В МЧС сообщили, что все находившиеся на борту погибли. По данным Росавиации, среди пассажиров значился основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин, известный под позывным "Вагнер", а также ряд других высокопоставленных бойцов группы. Причины крушения выясняются.

https://ukraina.ru/20230825/1048933628.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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