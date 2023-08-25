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Хуснуллин объяснил, почему плотину Каховской ГЭС нужно восстановить

Хуснуллин объяснил, почему плотину Каховской ГЭС нужно восстановить - 25.08.2023 Украина.ру

Хуснуллин объяснил, почему плотину Каховской ГЭС нужно восстановить

От Каховской ГЭС зависит водоснабжение Крыма, Запорожской и Каховской областей, поэтому её нужно восстанавливать. Об этом сообщил 25 августа вице-премьер Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме

2023-08-25T18:05

2023-08-25T18:05

2023-08-25T18:05

новости

марат хуснуллин

каховская гэс

водоснабжение

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запорожская область

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строительство

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Каховскую ГЭС нужно восстанавливать, от нее зависит не только водоснабжение Крымского полуострова, а также Запорожской и Херсонской областей, сказал Хуснуллин.Если будет принято решение восстановить Каховскую ГЭС, то это будет одна схема водоснабжения, в противном случае схема подачи воды будет другой, отметил Хуснуллин. Он добавил, что для того, чтобы обеспечить водой все населенные пункты, разрабатываются обе схемы.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.

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новости, марат хуснуллин, каховская гэс, водоснабжение, крым, запорожская область, херсонская область, строительство