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Хуснуллин объяснил, почему плотину Каховской ГЭС нужно восстановить
Хуснуллин объяснил, почему плотину Каховской ГЭС нужно восстановить - 25.08.2023 Украина.ру
Хуснуллин объяснил, почему плотину Каховской ГЭС нужно восстановить
От Каховской ГЭС зависит водоснабжение Крыма, Запорожской и Каховской областей, поэтому её нужно восстанавливать. Об этом сообщил 25 августа вице-премьер Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме
2023-08-25T18:05
2023-08-25T18:05
2023-08-25T18:05
новости
марат хуснуллин
каховская гэс
водоснабжение
крым
запорожская область
херсонская область
строительство
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Каховскую ГЭС нужно восстанавливать, от нее зависит не только водоснабжение Крымского полуострова, а также Запорожской и Херсонской областей, сказал Хуснуллин.Если будет принято решение восстановить Каховскую ГЭС, то это будет одна схема водоснабжения, в противном случае схема подачи воды будет другой, отметил Хуснуллин. Он добавил, что для того, чтобы обеспечить водой все населенные пункты, разрабатываются обе схемы.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
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новости, марат хуснуллин, каховская гэс, водоснабжение, крым, запорожская область, херсонская область, строительство
Новости, Марат Хуснуллин, Каховская ГЭС, водоснабжение, Крым, Запорожская область, Херсонская область, Строительство
Хуснуллин объяснил, почему плотину Каховской ГЭС нужно восстановить
От Каховской ГЭС зависит водоснабжение Крыма, Запорожской и Каховской областей, поэтому её нужно восстанавливать. Об этом сообщил 25 августа вице-премьер Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме
Каховскую ГЭС нужно восстанавливать, от нее зависит не только водоснабжение Крымского полуострова, а также Запорожской и Херсонской областей, сказал Хуснуллин.
"Ее (Каховскую ГЭС. - Ред.) надо восстанавливать не только для водоснабжения Крыма. У нас водоканал, который на Крым идет, был привязан к этому водохранилищу, и водоканалы, которые обеспечивали и Запорожье, и Херсонскую область", - отметил вице-премьер.
Если будет принято решение восстановить Каховскую ГЭС, то это будет одна схема водоснабжения, в противном случае схема подачи воды будет другой, отметил Хуснуллин. Он добавил, что для того, чтобы обеспечить водой все населенные пункты, разрабатываются обе схемы.
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.