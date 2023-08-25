https://ukraina.ru/20230825/1048940965.html

Минобороны: ВС РФ отразили атаки беспилотника и зенитной ракеты С-200 в Калужской области

Минобороны: ВС РФ отразили атаки беспилотника и зенитной ракеты С-200 в Калужской области - 25.08.2023 Украина.ру

Минобороны: ВС РФ отразили атаки беспилотника и зенитной ракеты С-200 в Калужской области

Российские подразделения пресекли атаку украинского беспилотника в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 25 августа

2023-08-25T16:24

2023-08-25T16:24

2023-08-25T16:26

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калужская область

минобороны

владислав шапша

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атаки

ракеты

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25 августа около 12.00 в Калужской области средствами ПВО был обнаружен украинский беспилотника самолётного типа, говорится в сообщении Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Бабынинского района Калужской области, сообщили в пресс-службе.Также информацию о сбитом беспилотнике подтвердил в телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. "На территории Бабынинского района в 11 час. 57 мин. силами ПВО был уничтожен БПЛА", - написал губернатор.Ранее в Минобороны рассказали об уничтожении над территорией Калужской области украинской зенитной ракеты С-200.Днем ранее Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке Киева осуществить террористические атаки тремя беспилотниками, два из которых были уничтожены средствами ПВО в Брянской области, и ещё один - в Козельском районе Калужской области.

https://ukraina.ru/20230825/1048925051.html

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новости, калужская область, минобороны, владислав шапша, бпла, атаки, ракеты