Минобороны: ВС РФ отразили атаки беспилотника и зенитной ракеты С-200 в Калужской области
16:24 25.08.2023 (обновлено: 16:26 25.08.2023)
Российские подразделения пресекли атаку украинского беспилотника в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 25 августа
25 августа около 12.00 в Калужской области средствами ПВО был обнаружен украинский беспилотника самолётного типа, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Бабынинского района Калужской области, сообщили в пресс-службе.
Также информацию о сбитом беспилотнике подтвердил в телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. "На территории Бабынинского района в 11 час. 57 мин. силами ПВО был уничтожен БПЛА", - написал губернатор.
Ранее в Минобороны рассказали об уничтожении над территорией Калужской области украинской зенитной ракеты С-200.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200", - говорится в сообщении ведомства.
Днем ранее Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке Киева осуществить террористические атаки тремя беспилотниками, два из которых были уничтожены средствами ПВО в Брянской области, и ещё один - в Козельском районе Калужской области.