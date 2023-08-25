Минобороны: ВС РФ отразили атаки беспилотника и зенитной ракеты С-200 в Калужской области - 25.08.2023 Украина.ру
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Минобороны: ВС РФ отразили атаки беспилотника и зенитной ракеты С-200 в Калужской области
Минобороны: ВС РФ отразили атаки беспилотника и зенитной ракеты С-200 в Калужской области - 25.08.2023 Украина.ру
Минобороны: ВС РФ отразили атаки беспилотника и зенитной ракеты С-200 в Калужской области
Российские подразделения пресекли атаку украинского беспилотника в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 25 августа
2023-08-25T16:24
2023-08-25T16:26
новости
калужская область
минобороны
владислав шапша
бпла
атаки
ракеты
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25 августа около 12.00 в Калужской области средствами ПВО был обнаружен украинский беспилотника самолётного типа, говорится в сообщении Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Бабынинского района Калужской области, сообщили в пресс-службе.Также информацию о сбитом беспилотнике подтвердил в телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. "На территории Бабынинского района в 11 час. 57 мин. силами ПВО был уничтожен БПЛА", - написал губернатор.Ранее в Минобороны рассказали об уничтожении над территорией Калужской области украинской зенитной ракеты С-200.Днем ранее Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке Киева осуществить террористические атаки тремя беспилотниками, два из которых были уничтожены средствами ПВО в Брянской области, и ещё один - в Козельском районе Калужской области.
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новости, калужская область, минобороны, владислав шапша, бпла, атаки, ракеты
Новости, Калужская область, Минобороны, Владислав Шапша, БПЛА, атаки, ракеты

Минобороны: ВС РФ отразили атаки беспилотника и зенитной ракеты С-200 в Калужской области

16:24 25.08.2023 (обновлено: 16:26 25.08.2023)
 
© novorosinform.orgбеспилотник БЛА БПЛА
беспилотник БЛА БПЛА
© novorosinform.org
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Российские подразделения пресекли атаку украинского беспилотника в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 25 августа
25 августа около 12.00 в Калужской области средствами ПВО был обнаружен украинский беспилотника самолётного типа, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Бабынинского района Калужской области, сообщили в пресс-службе.
Также информацию о сбитом беспилотнике подтвердил в телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. "На территории Бабынинского района в 11 час. 57 мин. силами ПВО был уничтожен БПЛА", - написал губернатор.
Ранее в Минобороны рассказали об уничтожении над территорией Калужской области украинской зенитной ракеты С-200.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200", - говорится в сообщении ведомства.
Днем ранее Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке Киева осуществить террористические атаки тремя беспилотниками, два из которых были уничтожены средствами ПВО в Брянской области, и ещё один - в Козельском районе Калужской области.
- РИА Новости, 1920, 25.08.2023
07:12
Губернатор Севастополя сообщил об уничтоженных над морем беспилотникахНесколько беспилотников были уничтожены над морем в районе мыса Херсонес в Севастополе. Об этом 25 августа сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев
 
НовостиКалужская областьМинобороныВладислав ШапшаБПЛАатакиракеты
 
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