О чём Эрдоган будет просить Путина и что творится на границах с Белоруссией - Ищенко. Видео - 25.08.2023 Украина.ру
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О чём Эрдоган будет просить Путина и что творится на границах с Белоруссией - Ищенко. Видео
О чём Эрдоган будет просить Путина и что творится на границах с Белоруссией - Ищенко. Видео - 25.08.2023 Украина.ру
О чём Эрдоган будет просить Путина и что творится на границах с Белоруссией - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал расширение БРИКС по итогам XV саммита, а также рассказал о... Украина.ру, 25.08.2023
2023-08-25T16:12
2023-08-25T16:12
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
всу
брикс
расширение
саммит
владимир путин
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал расширение БРИКС по итогам XV саммита, а также рассказал о вероятных темах на предстоящей встрече Владимира Путина и Реджепа Эрдогана: 00:34 - О новых странах в составе БРИКС; 22:03 - О создании единой торговой валюты между странами БРИКС; 28:01 - Центральная тема встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана; 35:25 - О ситуации на границе с Белоруссией.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, всу, брикс, расширение, саммит, владимир путин, польша, эрдоган, встреча, белоруссия, литва, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, БРИКС, расширение, саммит, Владимир Путин, Польша, Эрдоган, встреча, Белоруссия, Литва

О чём Эрдоган будет просить Путина и что творится на границах с Белоруссией - Ищенко. Видео

16:12 25.08.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал расширение БРИКС по итогам XV саммита, а также рассказал о вероятных темах на предстоящей встрече Владимира Путина и Реджепа Эрдогана:
00:34 - О новых странах в составе БРИКС;
22:03 - О создании единой торговой валюты между странами БРИКС;
28:01 - Центральная тема встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана;
35:25 - О ситуации на границе с Белоруссией.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссияУкраинаСВОВСУБРИКСрасширениесаммитВладимир ПутинПольшаЭрдоганвстречаБелоруссияЛитва
 
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