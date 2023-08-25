https://ukraina.ru/20230825/1048940232.html

О чём Эрдоган будет просить Путина и что творится на границах с Белоруссией - Ищенко. Видео

О чём Эрдоган будет просить Путина и что творится на границах с Белоруссией - Ищенко. Видео - 25.08.2023 Украина.ру

О чём Эрдоган будет просить Путина и что творится на границах с Белоруссией - Ищенко. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал расширение БРИКС по итогам XV саммита, а также рассказал о... Украина.ру, 25.08.2023

2023-08-25T16:12

2023-08-25T16:12

2023-08-25T16:12

ростислав ищенко

видео

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расширение

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владимир путин

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал расширение БРИКС по итогам XV саммита, а также рассказал о вероятных темах на предстоящей встрече Владимира Путина и Реджепа Эрдогана: 00:34 - О новых странах в составе БРИКС; 22:03 - О создании единой торговой валюты между странами БРИКС; 28:01 - Центральная тема встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана; 35:25 - О ситуации на границе с Белоруссией.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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