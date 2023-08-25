https://ukraina.ru/20230825/1048939901.html

"Патриоты" атаковали крестный ход верующих УПЦ на Тернопольщине, местный чиновник пригрозил им расправой

"Патриоты" атаковали крестный ход верующих УПЦ на Тернопольщине, местный чиновник пригрозил им расправой - 25.08.2023 Украина.ру

"Патриоты" атаковали крестный ход верующих УПЦ на Тернопольщине, местный чиновник пригрозил им расправой

Староста села Буглов Тернопольской области Дмитрий Харчук 25 августа опубликовал в своем телеграм-канале обращение к властям Тернопольской области с требованием недопустимости Крестного хода в Почаевскую Лавру. Обращение было написано от имени "ПЦУ, ветеранов и воинов ВСУ"

2023-08-25T16:22

2023-08-25T16:22

2023-08-25T16:23

всу

экстремизм

терроризм

криминал

упц

православие

крестный ход

тернопольская область

западная украина

17 сентября 1939 года

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Западная Украина продолжает оставаться в эпицентре скандалов, связанных с гонениями на Православную церковь. Внимание общественности приковано к Тернопольщине – там опубликован анонс расправы над участниками Крестного хода.В обращении Харчука (стилистика оригинала) сказано: "Это шествие – это унижение и плевок в лицо погибших семей наших воинов и тех защитников, которые сегодня защищают нашу Украину на Востоке и Юге – это пренебрежение к Украинской власти, пренебрежение к Вам лично и обществу в целом! Это не что иное, как реванш пророссийских сил, которые еще ожидают освободителей с Востока, как в сентябре 1939 года!!!".После параллелей с сентябрём 1939 года – тогда произошёл Освободительный поход Красной Армии на "восточные окраины" разгромленного Вермахтом польского государства, в обращении обозначены прямые угрозы совершить уголовно наказуемые деяния. Угрозы сделаны под издевательским предлогом "предотвращения разного характера провокаций, снижения социального напряжения и ради уважения к живым и погибшим героям-защитникам"."Ни ветераны, ни инвалиды, ни обычные люди терпеть этого не будут!, - расписался автор заявления за всех жителей района (себя позиционируя во множественном числе). - В противном случае мы оставляем за собой Конституционное право и сами обратим эту орду!".Под "ордой" автор заявления, видимо, понимает сограждан – христиан и прихожан канонической Украинской Православной церкви (УПЦ).Обращаясь ко своим приспешникам, автор обращения (вероятно – Харчук) заявил: "Правый Сектор, ПО "Тризуб", ветераны в отпуске или после ранения и все неравнодушные - просьба следить за этим событием и в случае чего, быть готовыми выйти на улицы родного края!".*Обращение с угрозами завершено бандеровским приветствием и оскорбительными для христиан хештегами.Правоохранительные органы Украины и международные организации факт экстремистской публикации проигнорировали.Другие активисты встречали Крестный ход неподалеку от Лавры, оскорбляя его участников и называя их "убийцами", сообщает также Союз православных журналистов (СПЖ). С началом СВО на Украине ужесточились гонения против канонической православной церкви - УПЦ. Имущество УПЦ грабят и насильственно передают раскольнической ПЦУ под молчаливое покрывательство правоохранительных органов.*"Правый сектор" и "Тризуб" - организации, деятельность которых запрещена в России.

https://ukraina.ru/20230320/1044449127.html

https://ukraina.ru/20201015/1029257054.html

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