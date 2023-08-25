"Патриоты" атаковали крестный ход верующих УПЦ на Тернопольщине, местный чиновник пригрозил им расправой - 25.08.2023 Украина.ру
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"Патриоты" атаковали крестный ход верующих УПЦ на Тернопольщине, местный чиновник пригрозил им расправой
"Патриоты" атаковали крестный ход верующих УПЦ на Тернопольщине, местный чиновник пригрозил им расправой - 25.08.2023 Украина.ру
"Патриоты" атаковали крестный ход верующих УПЦ на Тернопольщине, местный чиновник пригрозил им расправой
Староста села Буглов Тернопольской области Дмитрий Харчук 25 августа опубликовал в своем телеграм-канале обращение к властям Тернопольской области с требованием недопустимости Крестного хода в Почаевскую Лавру. Обращение было написано от имени "ПЦУ, ветеранов и воинов ВСУ"
2023-08-25T16:22
2023-08-25T16:23
всу
экстремизм
терроризм
криминал
упц
православие
крестный ход
тернопольская область
западная украина
17 сентября 1939 года
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Западная Украина продолжает оставаться в эпицентре скандалов, связанных с гонениями на Православную церковь. Внимание общественности приковано к Тернопольщине – там опубликован анонс расправы над участниками Крестного хода.В обращении Харчука (стилистика оригинала) сказано: "Это шествие – это унижение и плевок в лицо погибших семей наших воинов и тех защитников, которые сегодня защищают нашу Украину на Востоке и Юге – это пренебрежение к Украинской власти, пренебрежение к Вам лично и обществу в целом! Это не что иное, как реванш пророссийских сил, которые еще ожидают освободителей с Востока, как в сентябре 1939 года!!!".После параллелей с сентябрём 1939 года – тогда произошёл Освободительный поход Красной Армии на "восточные окраины" разгромленного Вермахтом польского государства, в обращении обозначены прямые угрозы совершить уголовно наказуемые деяния. Угрозы сделаны под издевательским предлогом "предотвращения разного характера провокаций, снижения социального напряжения и ради уважения к живым и погибшим героям-защитникам"."Ни ветераны, ни инвалиды, ни обычные люди терпеть этого не будут!, - расписался автор заявления за всех жителей района (себя позиционируя во множественном числе). - В противном случае мы оставляем за собой Конституционное право и сами обратим эту орду!".Под "ордой" автор заявления, видимо, понимает сограждан – христиан и прихожан канонической Украинской Православной церкви (УПЦ).Обращаясь ко своим приспешникам, автор обращения (вероятно – Харчук) заявил: "Правый Сектор, ПО "Тризуб", ветераны в отпуске или после ранения и все неравнодушные - просьба следить за этим событием и в случае чего, быть готовыми выйти на улицы родного края!".*Обращение с угрозами завершено бандеровским приветствием и оскорбительными для христиан хештегами.Правоохранительные органы Украины и международные организации факт экстремистской публикации проигнорировали.Другие активисты встречали Крестный ход неподалеку от Лавры, оскорбляя его участников и называя их "убийцами", сообщает также Союз православных журналистов (СПЖ). С началом СВО на Украине ужесточились гонения против канонической православной церкви - УПЦ. Имущество УПЦ грабят и насильственно передают раскольнической ПЦУ под молчаливое покрывательство правоохранительных органов.*"Правый сектор" и "Тризуб" - организации, деятельность которых запрещена в России.
https://ukraina.ru/20230320/1044449127.html
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всу, экстремизм, терроризм, криминал, упц, православие, крестный ход, тернопольская область, западная украина, 17 сентября 1939 года, религия, русофобия, правый сектор, дискриминация, новости, новости тернополя
ВСУ, экстремизм, терроризм, криминал, УПЦ, Православие, Крестный ход, Тернопольская область, Западная Украина, 17 сентября 1939 года, Религия, Русофобия, Правый сектор, дискриминация, Новости, Новости Тернополя

"Патриоты" атаковали крестный ход верующих УПЦ на Тернопольщине, местный чиновник пригрозил им расправой

16:22 25.08.2023 (обновлено: 16:23 25.08.2023)
 
Крестный ход
Крестный ход
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Староста села Буглов Тернопольской области Дмитрий Харчук 25 августа опубликовал в своем телеграм-канале обращение к властям Тернопольской области с требованием недопустимости Крестного хода в Почаевскую Лавру. Обращение было написано от имени "ПЦУ, ветеранов и воинов ВСУ"
Западная Украина продолжает оставаться в эпицентре скандалов, связанных с гонениями на Православную церковь. Внимание общественности приковано к Тернопольщине – там опубликован анонс расправы над участниками Крестного хода.
В обращении Харчука (стилистика оригинала) сказано:
"Это шествие – это унижение и плевок в лицо погибших семей наших воинов и тех защитников, которые сегодня защищают нашу Украину на Востоке и Юге – это пренебрежение к Украинской власти, пренебрежение к Вам лично и обществу в целом! Это не что иное, как реванш пророссийских сил, которые еще ожидают освободителей с Востока, как в сентябре 1939 года!!!".
Тернополь - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
20 марта, 13:11
"Заморозка" сознательных украинцев и атака на Почаевскую Лавру. Что происходит в Тернополе В Тернопольской области, что на Западной Украине, на прошлой неделе начался очередной этап атаки на каноническую православную церковь. Вслед за Киево-Печерской лаврой власти решили отобрать и Почаевскую лавру
После параллелей с сентябрём 1939 года – тогда произошёл Освободительный поход Красной Армии на "восточные окраины" разгромленного Вермахтом польского государства, в обращении обозначены прямые угрозы совершить уголовно наказуемые деяния.
Угрозы сделаны под издевательским предлогом "предотвращения разного характера провокаций, снижения социального напряжения и ради уважения к живым и погибшим героям-защитникам".
"Ни ветераны, ни инвалиды, ни обычные люди терпеть этого не будут!, - расписался автор заявления за всех жителей района (себя позиционируя во множественном числе). - В противном случае мы оставляем за собой Конституционное право и сами обратим эту орду!".
Под "ордой" автор заявления, видимо, понимает сограждан – христиан и прихожан канонической Украинской Православной церкви (УПЦ).
Обращаясь ко своим приспешникам, автор обращения (вероятно – Харчук) заявил:
"Правый Сектор, ПО "Тризуб", ветераны в отпуске или после ранения и все неравнодушные - просьба следить за этим событием и в случае чего, быть готовыми выйти на улицы родного края!".*
Обращение с угрозами завершено бандеровским приветствием и оскорбительными для христиан хештегами.
Правоохранительные органы Украины и международные организации факт экстремистской публикации проигнорировали.
Другие активисты встречали Крестный ход неподалеку от Лавры, оскорбляя его участников и называя их "убийцами", сообщает также Союз православных журналистов (СПЖ). С началом СВО на Украине ужесточились гонения против канонической православной церкви - УПЦ. Имущество УПЦ грабят и насильственно передают раскольнической ПЦУ под молчаливое покрывательство правоохранительных органов.
Долуд и Бульба-Боровец
15 октября 2020, 01:35
День в истории. 15 октября: родился бразильский украинец, утвердивший приветствие «Слава Украине!»15 октября 1893 года в Херсонской губернии появился на свет Андрей Долуд. Большую часть жизни он прожил в Бразилии, но это не помешало ему успеть побыть поручиком русской императорской армии, полковником Украинской Галицкой армии, начальником штаба УНР, сотрудником абвера, командиром батальона вермахта и, наконец, предположительно полковником РОА
*"Правый сектор" и "Тризуб" - организации, деятельность которых запрещена в России.
 
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