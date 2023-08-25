Деньги жалко: Макрон объяснил, почему Запад не может дать Украине проиграть
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Запад не может допустить провала Киева на поле боя, поскольку в помощь Украине было слишком много вложено. Такое заявление 25 августа сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Соответствующее интервью было опубликовано 25 августа на сайте Посольства Франции
Журналисты поинтересовались у Макрона перспективами завершения украинского конфликта на фоне предвыборной президентской гонки в США. Ведь по мнению многих экспертов, именно накануне американских выборов Вашингтон может склонить Киев к переговорам.
"Если сложить всю гражданскую и военную помощь, европейцы помогли в бюджетном и финансовом плане не меньше, чем США - особенно если принять во внимание то, что было фактически доставлено! Но вопрос в следующем: можем ли мы позволить Украине потерпеть поражение, а России – восторжествовать? Ответ: нет, мы не можем", - сказал Макрон.
Он добавил, что еще раз обсудит ситуацию на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, "когда это будет полезно".
Вчера, 16:33Что делать, если хочется поговорить с Путиным? Лавров дал совет МакронуГлава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ему непонятно поведение президента Франции Эммануэля Макрона, заявляющего о готовности поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным, "когда это будет полезно", но при этом не предпринимающего реальных попыток выйти на диалог. Об этом 24 августа написало агентство РИА Новости
Подсчитать сколько конкретно Запад потратил на Украину, не представляется возможным. Данные "об очередных траншах" очень разнятся, причем даже в официальных источниках, да и вливания в Киев нередко происходят через "третьи компании".
Попытку хотя бы примерно калькулировать "цену" ВСУ не так давно предприняли немцы. Кильский институт мировой экономики суммировал официально подтвержденные вливания в Киев. Получилось, как минимум $156 миллиардов.
© Алексей Стефанов/"Комсомольская правда"
© Алексей Стефанов/"Комсомольская правда"
Европа действительно активно помогает Киеву, но главный выгодоприобретатель от боевых действий на Украине - все же США, считает американист Александр Домрин.
Он пояснил, что с помощью войны Вашингтон уничтожает своего главного экономического конкурента в лице Европы и ослабляет Россию, при этом экономика США получила серьезный толчок за счет военных поставок.
"Бытует миф, будто конец войне во Вьетнаме в 1974 году положил президент Форд, когда решил вывести войска. Ничего подобного! Это американский Конгресс принял закон "О финансовой помощи зарубежным странам", где прекратил финансирование военных операций США во Вьетнаме. Все! Нет денег - нет войны", - резюмировал Домрин.