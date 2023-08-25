Запад пытается оживить наступление ВСУ. О чём говорили эксперты 25 августа
© AP / LIBKOS
© AP / LIBKOS
Две стадии наступления ВСУ провалились
Сейчас ВСУ стоят перед очень сложной дилеммой, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
"Контрнаступ", поясняет он, состоял из двух фаз. Первая фаза была в июне. Вторая — с середины июля до середины августа. Обе из них провалились.
Боевые действия показали, что несмотря на большое применение ВСУ огневых средств (артиллерия, кассетные снаряды и ракеты дальнего действия) и зарубежной техники, никаких задач они выполнить не смогли. К тому же на Западе все чаще наблюдается ситуация с поставкой вооружения и боеприпасов.
"Поэтому Украина перейдет к оборонительным действиям. Она попытается удержать ключевые населенные пункты, чтобы затруднить продвижение ВС РФ на запад.
Такая тактика, по мнению НАТО, приведет к тому, что Запад успеет подготовить новую украинскую армию. С этим связаны заявления о том, что следующий "контрнаступ" будет запланирован на весну 2024 года. С этим же связано обучение украинских пилотов на F-16.
Повторюсь, ВСУ будут превращать множество населенных пунктов в укрепрайоны. И для их освобождения нам потребуются профессионалы, которые умеют вести боевые действия в условиях городской застройки", – рассказал Леонков.
03:58Алексей Леонков: Или Россия загонит ВСУ в оборону по Днепру, или весной они проведут новый "контрнаступ"К началу СВО Украина была подготовлена гораздо лучше, чем сейчас. Наш первоначальный воинский контингент уступал противнику по личному составу и вооружениям. Второй раз сделать такое преимущество Запад уже не сможет. Потому что он ставит себя на грань риска военного конфликта с РФ, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Что касается Купянска, город нужно брать в оперативное или полное окружение, чтобы не дать ВСУ возможности осуществлять снабжение и ротацию, уверен эксперт. Поэтому в Купянске может произойти сценарий не Артемовска, а Лисичанска. Штурма может и не потребоваться.
Враг может оставить город и отойти на позиции, которые сейчас готовятся у Изюма и Балаклеи.
В целом, убеждён Леонков, в штабах НАТО нет ни одного сценария военной операции, которую бы они могли бы придумать, чтобы прорвать хотя бы первую линию нашей обороны. В штабах ВСУ такой военной мысли тоже нет.
Проблема ВСУ не в тактике, а в недостаточных ресурсах
По информации The Wall Street Journal, американские и украинские чиновники уже несколько недель ведут интенсивные кулуарные дебаты по стратегии и тактике оживления наступления Украины.
При этом американские официальные лица говорят, что украинцы всё ещё слишком распылены для концентрированного наступления на юг с многочисленными бригадами, развернутыми на востоке.
Возникает вопрос: чего может достичь такая концентрация сил, говорит президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов.
Украинское наступление, которое началось 4 июня, развивалось именно по описанному выше сценарию, отмечает эксперт. Бронированные колонны пытались двигаться через минные поля с нулевым результатом.
Бронированные кулаки поражались артиллерией, РСЗО, на перехват колонн выходили штурмовые вертолеты Ка-52. То есть комплекс мер, которые предпринимала российская армия, нивелировал такую концентрацию сил и приводил к огромным потерям бронетехники.
Затем рисунок наступления изменился, украинская сторона начала беречь западную технику и пытаться наступать малыми группами с БТР и БМП как такси до точки высадки пехоты, избегая концентрации, чтобы не подставляться под огонь артиллерии и авиации.
Это как раз ответ на то, что тактика, которую рекомендует The Wall Street Journal в качестве рецепта успеха уже была использована.
15:16Алексей Анпилогов: Когда у российской армии появится "длинная рука", для ВСУ наступят черные дниВ чистой артиллерии по дальности выстрела преимущество пока за Украиной. Но в следующем году ситуация радикально изменится, считает президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
"Почему сейчас опять ищут варианты прорыва российской обороны? Потому что ни тактика механизированных колонн, ни тактика малых групп не привели к решающему результату.
Локальные успехи, которые достигли ВСУ, не соизмеримы с потерями, которые понесли украинские войска. И западное командование, и их украинские союзники уперлись в неразрешимое противоречие. Исходя из их концепции, нужно прорывать российскую оборону, исходя из реальности, они этого сделать не могут.
Теперь идет увлекательный процесс поиска виновных, назначения их в том случае, если найти невозможно, и изменение будущей стратегии на украинском театре военных действий", – сообщил Анпилогов.
Чтобы добиться успеха, ВСУ необходимо превосходство в артиллерии, господство в воздухе, хотя бы локальное, а лучше на всем театре военных действий, изоляция участка наступления, чтобы обеспечить невозможность пополнения боезапаса, расстройство системы управления российскими войсками, то есть удары по штабам.
Это прописано как факторы успешного наступления как в российских уставах, так и в уставах НАТО, поясняет эксперт.
"Украину бросили на российскую оборону с полным пониманием, что это наступление ведется недостаточными силами и с недостаточной мотивацией", – заявил Анпилогов.
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Как в мире смотрят на конфликт России и Украины
Редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич рассказал, как западное общество оценивает провал наступления ВСУ и огромные потери на фронте в том числе западной техники.
По словам Бабича, тональность западных СМИ сильно не поменялась. Они лишь пишут о том, что Джо Байден и Борис Джонсон переоценили ВСУ и Зеленского.
А что касается глобального юга, то народ там подсознательно сочувствует России. Он не разбирается в тонкостях различия украинского и русского языка, ему не понятно, почему возник этот конфликт, но они чувствуют, что наши страны поссорил Запад.
Это очень хорошо знакомо и странам Африки, и Латинской Америке, и Ближнему Востоку.
"У нас есть там болельщики, они только не имеют доступа к СМИ, как западные болельщики Украины. У этих стран нет возможности послать туда своих корреспондентов, чтобы получать информацию от них. У Запада эти возможности есть", – отметил Бабич.
В пример он привёл прессу Ливана. Ливан часто идентифицирует Украину и Запад с Израилем, а Россию — с арабским миром. Раньше западные лидеры говорили, что Израиль — это как маленький Давид против огромного Голиафа, а арабский мир — это несколько сотен миллионов человек.
Ливанские СМИ говорили на это: ну и что, мы видим, что Израиль ведет себя очень жестоко. Так же в Ливане смотрят на войну Украины с Россией.
"Так что у нас есть свои сторонник там. Если бы страны третьего мира относились к Путину так, как Запад, то этот саммит БРИКС с участием не только России, но и еще сорока стран — не членов БРИКС, — просто не состоялся бы.
И не было бы даже речи о том, чтобы провести следующий саммит БРИКС в России", – заявил журналист.