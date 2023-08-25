https://ukraina.ru/20230825/1048937985.html

Запад пытается оживить наступление ВСУ. О чём говорили эксперты 25 августа

Запад пытается оживить наступление ВСУ. О чём говорили эксперты 25 августа - 25.08.2023 Украина.ру

Запад пытается оживить наступление ВСУ. О чём говорили эксперты 25 августа

Украина.ру, 25.08.2023

2023-08-25T15:40

2023-08-25T15:40

2023-08-25T15:40

эксклюзив

брикс

россия

дмитрий бабич

израиль

латинская америка

украина

запад

владимир зеленский

борис джонсон

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Две стадии наступления ВСУ провалилисьСейчас ВСУ стоят перед очень сложной дилеммой, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков."Контрнаступ", поясняет он, состоял из двух фаз. Первая фаза была в июне. Вторая — с середины июля до середины августа. Обе из них провалились.Боевые действия показали, что несмотря на большое применение ВСУ огневых средств (артиллерия, кассетные снаряды и ракеты дальнего действия) и зарубежной техники, никаких задач они выполнить не смогли. К тому же на Западе все чаще наблюдается ситуация с поставкой вооружения и боеприпасов."Поэтому Украина перейдет к оборонительным действиям. Она попытается удержать ключевые населенные пункты, чтобы затруднить продвижение ВС РФ на запад.Такая тактика, по мнению НАТО, приведет к тому, что Запад успеет подготовить новую украинскую армию. С этим связаны заявления о том, что следующий "контрнаступ" будет запланирован на весну 2024 года. С этим же связано обучение украинских пилотов на F-16.Повторюсь, ВСУ будут превращать множество населенных пунктов в укрепрайоны. И для их освобождения нам потребуются профессионалы, которые умеют вести боевые действия в условиях городской застройки", – рассказал Леонков.Что касается Купянска, город нужно брать в оперативное или полное окружение, чтобы не дать ВСУ возможности осуществлять снабжение и ротацию, уверен эксперт. Поэтому в Купянске может произойти сценарий не Артемовска, а Лисичанска. Штурма может и не потребоваться.Враг может оставить город и отойти на позиции, которые сейчас готовятся у Изюма и Балаклеи.В целом, убеждён Леонков, в штабах НАТО нет ни одного сценария военной операции, которую бы они могли бы придумать, чтобы прорвать хотя бы первую линию нашей обороны. В штабах ВСУ такой военной мысли тоже нет.Проблема ВСУ не в тактике, а в недостаточных ресурсахПо информации The Wall Street Journal, американские и украинские чиновники уже несколько недель ведут интенсивные кулуарные дебаты по стратегии и тактике оживления наступления Украины.При этом американские официальные лица говорят, что украинцы всё ещё слишком распылены для концентрированного наступления на юг с многочисленными бригадами, развернутыми на востоке.Возникает вопрос: чего может достичь такая концентрация сил, говорит президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов.Украинское наступление, которое началось 4 июня, развивалось именно по описанному выше сценарию, отмечает эксперт. Бронированные колонны пытались двигаться через минные поля с нулевым результатом.Бронированные кулаки поражались артиллерией, РСЗО, на перехват колонн выходили штурмовые вертолеты Ка-52. То есть комплекс мер, которые предпринимала российская армия, нивелировал такую концентрацию сил и приводил к огромным потерям бронетехники.Затем рисунок наступления изменился, украинская сторона начала беречь западную технику и пытаться наступать малыми группами с БТР и БМП как такси до точки высадки пехоты, избегая концентрации, чтобы не подставляться под огонь артиллерии и авиации.Это как раз ответ на то, что тактика, которую рекомендует The Wall Street Journal в качестве рецепта успеха уже была использована."Почему сейчас опять ищут варианты прорыва российской обороны? Потому что ни тактика механизированных колонн, ни тактика малых групп не привели к решающему результату.Локальные успехи, которые достигли ВСУ, не соизмеримы с потерями, которые понесли украинские войска. И западное командование, и их украинские союзники уперлись в неразрешимое противоречие. Исходя из их концепции, нужно прорывать российскую оборону, исходя из реальности, они этого сделать не могут.Теперь идет увлекательный процесс поиска виновных, назначения их в том случае, если найти невозможно, и изменение будущей стратегии на украинском театре военных действий", – сообщил Анпилогов.Чтобы добиться успеха, ВСУ необходимо превосходство в артиллерии, господство в воздухе, хотя бы локальное, а лучше на всем театре военных действий, изоляция участка наступления, чтобы обеспечить невозможность пополнения боезапаса, расстройство системы управления российскими войсками, то есть удары по штабам.Это прописано как факторы успешного наступления как в российских уставах, так и в уставах НАТО, поясняет эксперт."Украину бросили на российскую оборону с полным пониманием, что это наступление ведется недостаточными силами и с недостаточной мотивацией", – заявил Анпилогов.Как в мире смотрят на конфликт России и УкраиныРедактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич рассказал, как западное общество оценивает провал наступления ВСУ и огромные потери на фронте в том числе западной техники.По словам Бабича, тональность западных СМИ сильно не поменялась. Они лишь пишут о том, что Джо Байден и Борис Джонсон переоценили ВСУ и Зеленского.А что касается глобального юга, то народ там подсознательно сочувствует России. Он не разбирается в тонкостях различия украинского и русского языка, ему не понятно, почему возник этот конфликт, но они чувствуют, что наши страны поссорил Запад.Это очень хорошо знакомо и странам Африки, и Латинской Америке, и Ближнему Востоку."У нас есть там болельщики, они только не имеют доступа к СМИ, как западные болельщики Украины. У этих стран нет возможности послать туда своих корреспондентов, чтобы получать информацию от них. У Запада эти возможности есть", – отметил Бабич.В пример он привёл прессу Ливана. Ливан часто идентифицирует Украину и Запад с Израилем, а Россию — с арабским миром. Раньше западные лидеры говорили, что Израиль — это как маленький Давид против огромного Голиафа, а арабский мир — это несколько сотен миллионов человек.Ливанские СМИ говорили на это: ну и что, мы видим, что Израиль ведет себя очень жестоко. Так же в Ливане смотрят на войну Украины с Россией."Так что у нас есть свои сторонник там. Если бы страны третьего мира относились к Путину так, как Запад, то этот саммит БРИКС с участием не только России, но и еще сорока стран — не членов БРИКС, — просто не состоялся бы.И не было бы даже речи о том, чтобы провести следующий саммит БРИКС в России", – заявил журналист.

https://ukraina.ru/20230825/1048910436.html

https://ukraina.ru/20230825/1048936960.html

https://ukraina.ru/20230825/1048932789.html

https://ukraina.ru/20230825/1048921718.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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