https://ukraina.ru/20230825/1048937348.html
ВМФ России поразил портовую инфраструктуру, которую использовали ВСУ
ВМФ России поразил портовую инфраструктуру, которую использовали ВСУ - 25.08.2023 Украина.ру
ВМФ России поразил портовую инфраструктуру, которую использовали ВСУ
Российский флот нанёс ущерб интересам ВСУ
2023-08-25T15:36
2023-08-25T15:36
2023-08-25T15:42
вмф
черноморский флот вмф россии
новости
зерновая сделка
порт
всу
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"Сегодня ночью Военно-Морским Флотом России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил", - сообщает Минобороны России.Согласно официальному сообщению, цель удара достигнута, объект поражён.Напомним, лишь Россия выполняла все условия пресловутой "зерновой сделки". При этом возникли обоснованные подозрения в использовании портовой инфраструктуры участников сделки для оборота оружия, боеприпасов и других товаров военного назначения в интересах ВСУ, СБУ и украинских террористов для совершения преступлений на территории России.
https://ukraina.ru/20230804/1048484967.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
вмф, черноморский флот вмф россии, новости, зерновая сделка, порт, всу
ВМФ, Черноморский флот ВМФ России, Новости, зерновая сделка, порт, ВСУ
ВМФ России поразил портовую инфраструктуру, которую использовали ВСУ
15:36 25.08.2023 (обновлено: 15:42 25.08.2023)
Российский флот нанёс ущерб интересам ВСУ