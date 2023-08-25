ВМФ России поразил портовую инфраструктуру, которую использовали ВСУ - 25.08.2023 Украина.ру
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ВМФ России поразил портовую инфраструктуру, которую использовали ВСУ
ВМФ России поразил портовую инфраструктуру, которую использовали ВСУ - 25.08.2023 Украина.ру
ВМФ России поразил портовую инфраструктуру, которую использовали ВСУ
Российский флот нанёс ущерб интересам ВСУ
2023-08-25T15:36
2023-08-25T15:42
вмф
черноморский флот вмф россии
новости
зерновая сделка
порт
всу
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"Сегодня ночью Военно-Морским Флотом России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил", - сообщает Минобороны России.Согласно официальному сообщению, цель удара достигнута, объект поражён.Напомним, лишь Россия выполняла все условия пресловутой "зерновой сделки". При этом возникли обоснованные подозрения в использовании портовой инфраструктуры участников сделки для оборота оружия, боеприпасов и других товаров военного назначения в интересах ВСУ, СБУ и украинских террористов для совершения преступлений на территории России.
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вмф, черноморский флот вмф россии, новости, зерновая сделка, порт, всу
ВМФ, Черноморский флот ВМФ России, Новости, зерновая сделка, порт, ВСУ

ВМФ России поразил портовую инфраструктуру, которую использовали ВСУ

15:36 25.08.2023 (обновлено: 15:42 25.08.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Vladimir YaitskiyХерсонский морской торговый порт
Херсонский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© commons.wikimedia.org / Vladimir Yaitskiy
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Российский флот нанёс ущерб интересам ВСУ
"Сегодня ночью Военно-Морским Флотом России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил", - сообщает Минобороны России.
Согласно официальному сообщению, цель удара достигнута, объект поражён.
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4 августа, 15:58
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Напомним, лишь Россия выполняла все условия пресловутой "зерновой сделки". При этом возникли обоснованные подозрения в использовании портовой инфраструктуры участников сделки для оборота оружия, боеприпасов и других товаров военного назначения в интересах ВСУ, СБУ и украинских террористов для совершения преступлений на территории России.
 
ВМФЧерноморский флот ВМФ РоссииНовостизерновая сделкапортВСУ
 
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