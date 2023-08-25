https://ukraina.ru/20230825/1048937348.html

ВМФ России поразил портовую инфраструктуру, которую использовали ВСУ

ВМФ России поразил портовую инфраструктуру, которую использовали ВСУ - 25.08.2023 Украина.ру

ВМФ России поразил портовую инфраструктуру, которую использовали ВСУ

Российский флот нанёс ущерб интересам ВСУ

2023-08-25T15:36

2023-08-25T15:36

2023-08-25T15:42

вмф

черноморский флот вмф россии

новости

зерновая сделка

порт

всу

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"Сегодня ночью Военно-Морским Флотом России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил", - сообщает Минобороны России.Согласно официальному сообщению, цель удара достигнута, объект поражён.Напомним, лишь Россия выполняла все условия пресловутой "зерновой сделки". При этом возникли обоснованные подозрения в использовании портовой инфраструктуры участников сделки для оборота оружия, боеприпасов и других товаров военного назначения в интересах ВСУ, СБУ и украинских террористов для совершения преступлений на территории России.

https://ukraina.ru/20230804/1048484967.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

вмф, черноморский флот вмф россии, новости, зерновая сделка, порт, всу