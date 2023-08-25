"Это делают подонки": Песков прокомментировал нападения на участников СВО - 25.08.2023 Украина.ру
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"Это делают подонки": Песков прокомментировал нападения на участников СВО
"Это делают подонки": Песков прокомментировал нападения на участников СВО - 25.08.2023 Украина.ру
"Это делают подонки": Песков прокомментировал нападения на участников СВО
Российское общество абсолютно не приемлет случаи оскорбления участников спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа
2023-08-25T15:33
2023-08-25T15:33
новости
дмитрий песков
сво
ветераны
оскорбление
нападение
общество
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Последнее время на рабочих встречах президент России Владимир Путин поднимает вопросы заботы о людях в новых регионах, об участниках СВО, сказал Песков. Тема заботы о них является постоянной, добавил он. Граждан, которые оскорбляют участников спецоперации, Песков назвал "подонками".Для защиты участников СВО не нужны дополнительные меры со стороны государства, отметил Песков. Потому что в российском обществе абсолютная нетерпимость к таким паршивым поступкам, они им не принимаются, резюмировал официальный представитель Кремля.В ГУ МВД России ранее сообщили о факте нападения на ветерана спецоперации в Нерчинско-Заводском районе Забайкалья. При этом нападавшие и некоторые свидетели нападения выкрикивали националистические лозунги."Установлено, что накануне обратившийся (пострадавший. – Ред.) отдыхал в кафе в селе Нерчинский Завод в компании знакомых. В этом же кафе была другая компания местных жителей. Между ними произошел конфликт, в результате которого одному из мужчин были причинены телесные повреждения, а также был поврежден принадлежащий ему автомобиль", - сказано в релизе полиции.Все участники, свидетели и очевидцы инцидента установлены, проверка продолжается, сообщили в МВД.
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новости, дмитрий песков, сво, ветераны, оскорбление, нападение, общество
Новости, Дмитрий Песков, СВО, ветераны, оскорбление, нападение, Общество

"Это делают подонки": Песков прокомментировал нападения на участников СВО

15:33 25.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Российское общество абсолютно не приемлет случаи оскорбления участников спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа
Последнее время на рабочих встречах президент России Владимир Путин поднимает вопросы заботы о людях в новых регионах, об участниках СВО, сказал Песков. Тема заботы о них является постоянной, добавил он. Граждан, которые оскорбляют участников спецоперации, Песков назвал "подонками".

"Это делают нехорошие люди, подонки, которые заслуживают порицания", - сообщил Песков, отвечая на вопрос про случаи нападения и оскорбления участников спецоперации.

Для защиты участников СВО не нужны дополнительные меры со стороны государства, отметил Песков. Потому что в российском обществе абсолютная нетерпимость к таким паршивым поступкам, они им не принимаются, резюмировал официальный представитель Кремля.
В ГУ МВД России ранее сообщили о факте нападения на ветерана спецоперации в Нерчинско-Заводском районе Забайкалья. При этом нападавшие и некоторые свидетели нападения выкрикивали националистические лозунги.
"Установлено, что накануне обратившийся (пострадавший. – Ред.) отдыхал в кафе в селе Нерчинский Завод в компании знакомых. В этом же кафе была другая компания местных жителей. Между ними произошел конфликт, в результате которого одному из мужчин были причинены телесные повреждения, а также был поврежден принадлежащий ему автомобиль", - сказано в релизе полиции.
Все участники, свидетели и очевидцы инцидента установлены, проверка продолжается, сообщили в МВД.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
14:26
Песков: Для подтверждения гибели Пригожина нужны результаты экспертизыКомментируя авиакатастрофу в Тверской области и гибель Евгения Пригожина, нужно основываться на фактах, их предстоит выяснить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа
 
НовостиДмитрий ПесковСВОветераныоскорблениенападениеОбщество
 
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