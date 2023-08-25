https://ukraina.ru/20230825/1048936827.html

"Это делают подонки": Песков прокомментировал нападения на участников СВО

"Это делают подонки": Песков прокомментировал нападения на участников СВО - 25.08.2023 Украина.ру

"Это делают подонки": Песков прокомментировал нападения на участников СВО

Российское общество абсолютно не приемлет случаи оскорбления участников спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа

2023-08-25T15:33

2023-08-25T15:33

2023-08-25T15:33

новости

дмитрий песков

сво

ветераны

оскорбление

нападение

общество

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Последнее время на рабочих встречах президент России Владимир Путин поднимает вопросы заботы о людях в новых регионах, об участниках СВО, сказал Песков. Тема заботы о них является постоянной, добавил он. Граждан, которые оскорбляют участников спецоперации, Песков назвал "подонками".Для защиты участников СВО не нужны дополнительные меры со стороны государства, отметил Песков. Потому что в российском обществе абсолютная нетерпимость к таким паршивым поступкам, они им не принимаются, резюмировал официальный представитель Кремля.В ГУ МВД России ранее сообщили о факте нападения на ветерана спецоперации в Нерчинско-Заводском районе Забайкалья. При этом нападавшие и некоторые свидетели нападения выкрикивали националистические лозунги."Установлено, что накануне обратившийся (пострадавший. – Ред.) отдыхал в кафе в селе Нерчинский Завод в компании знакомых. В этом же кафе была другая компания местных жителей. Между ними произошел конфликт, в результате которого одному из мужчин были причинены телесные повреждения, а также был поврежден принадлежащий ему автомобиль", - сказано в релизе полиции.Все участники, свидетели и очевидцы инцидента установлены, проверка продолжается, сообщили в МВД.

https://ukraina.ru/20230825/1048935733.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий песков, сво, ветераны, оскорбление, нападение, общество