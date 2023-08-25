https://ukraina.ru/20230825/1048936683.html
Российская РЭБ за сутки нейтрализовала 73 украинских беспилотника
Российская РЭБ за сутки нейтрализовала 73 украинских беспилотника - 25.08.2023 Украина.ру
Российская РЭБ за сутки нейтрализовала 73 украинских беспилотника
ВКС России успешно уничтожают украинские БПЛА и остатки авиации
2023-08-25T15:36
2023-08-25T15:36
2023-08-25T15:39
новости
сво
минобороны рф
потери всу
бпла
д-30 (гаубица)
рсзо
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За минувшие сутки истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Семёновка Донецкой Народной Республики сбит украинский штурмовик Су-25. Такой же самолёт сбит средствами ПВО в районе населённого пункта Золотая Балка Херсонской области, сообщает Минобороны России.Также перехвачено пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США, а также одна переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200. Однако наиболее урожайной стала борьба с БПЛА ВСУ – их за сутки сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 73.На Краснолиманском направлении российская группировка войск "Центр" с поддержкой армейской авиации и артиллерии отразила атаку украинской 42-й мехбригады ВСУ. Бои шли в районе населённого пункта Кузьмино (ЛНР).Также было нанесено поражение подразделениям украинских 63-й, 67-й мехбригад и 5-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Торское и Григоровка (ДНР). Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 80 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.На Херсонском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, артсистема М777, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесены поражения живой силе и технике в 147 районах."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 464 самолета, 246 вертолетов, 6085 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11492 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6042 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12424 единицы специальной военной автомобильной техники", - констатировало Минобороны России.
https://ukraina.ru/20230821/1048843498.html
https://ukraina.ru/20230825/1048930415.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, минобороны рф, потери всу, бпла, д-30 (гаубица), рсзо
Новости, СВО, Минобороны РФ, потери ВСУ, БПЛА, Д-30 (гаубица), РСЗО
Российская РЭБ за сутки нейтрализовала 73 украинских беспилотника
15:36 25.08.2023 (обновлено: 15:39 25.08.2023)
ВКС России успешно уничтожают украинские БПЛА и остатки авиации
За минувшие сутки истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Семёновка Донецкой Народной Республики сбит украинский штурмовик Су-25. Такой же самолёт сбит средствами ПВО в районе населённого пункта Золотая Балка Херсонской области, сообщает Минобороны России.
Также перехвачено пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США, а также одна переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200. Однако наиболее урожайной стала борьба с БПЛА ВСУ – их за сутки сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 73.
На Краснолиманском направлении российская группировка войск "Центр" с поддержкой армейской авиации и артиллерии отразила атаку украинской 42-й мехбригады ВСУ. Бои шли в районе населённого пункта Кузьмино (ЛНР).
Также было нанесено поражение подразделениям украинских 63-й, 67-й мехбригад и 5-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Торское и Григоровка (ДНР). Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 80 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.
На Херсонском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, артсистема М777, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесены поражения живой силе и технике в 147 районах.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 464 самолета, 246 вертолетов, 6085 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11492 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6042 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12424 единицы специальной военной автомобильной техники", - констатировало Минобороны России.