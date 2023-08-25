Песков: Для подтверждения гибели Пригожина нужны результаты экспертизы - 25.08.2023 Украина.ру
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Песков: Для подтверждения гибели Пригожина нужны результаты экспертизы
Песков: Для подтверждения гибели Пригожина нужны результаты экспертизы - 25.08.2023 Украина.ру
Песков: Для подтверждения гибели Пригожина нужны результаты экспертизы
Комментируя авиакатастрофу в Тверской области и гибель Евгения Пригожина, нужно основываться на фактах, их предстоит выяснить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа
2023-08-25T14:26
2023-08-25T14:26
новости
дмитрий песков
чвк "вагнер"
пригожин
авиакатастрофа
владимир путин
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Факты предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются, добавил он.Как только официальные итоги экспертизы будут готовы, они будут опубликованы, отметил пресс-секретарь.Он добавил, что сейчас невозможно сказать, посетит ли президент России Владимир Путин похороны Пригожина, отметив, что у президента насыщенный график.Песков подчеркнул, что заявления западных представителей о том, что Кремль может стоять за гибелью основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина являются абсолютной ложью.Днем ранее Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области.
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новости, дмитрий песков, чвк "вагнер", пригожин, авиакатастрофа, владимир путин
Новости, Дмитрий Песков, ЧВК "Вагнер", Пригожин, авиакатастрофа, Владимир Путин

Песков: Для подтверждения гибели Пригожина нужны результаты экспертизы

14:26 25.08.2023
 
© РИА Новости . Елена Копылова / Перейти в фотобанкЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Елена Копылова
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Комментируя авиакатастрофу в Тверской области и гибель Евгения Пригожина, нужно основываться на фактах, их предстоит выяснить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа
Факты предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются, добавил он.

"Если Вы слушали внимательно вчера заявление Президента России, то он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая", - сообщил Песков, отвечая на вопрос про официальное подтверждение гибели Евгения Пригожина.

Как только официальные итоги экспертизы будут готовы, они будут опубликованы, отметил пресс-секретарь.
Он добавил, что сейчас невозможно сказать, посетит ли президент России Владимир Путин похороны Пригожина, отметив, что у президента насыщенный график.
Песков подчеркнул, что заявления западных представителей о том, что Кремль может стоять за гибелью основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина являются абсолютной ложью.
Днем ранее Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области.
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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Песков: Заявления Запада о причастности Кремля к гибели Пригожина — ложьЗаявления о том, что Кремль может стоять за гибелью основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина являются абсолютной ложью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа
 
НовостиДмитрий ПесковЧВК "Вагнер"ПригожинавиакатастрофаВладимир Путин
 
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