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Песков: Для подтверждения гибели Пригожина нужны результаты экспертизы

Песков: Для подтверждения гибели Пригожина нужны результаты экспертизы - 25.08.2023 Украина.ру

Песков: Для подтверждения гибели Пригожина нужны результаты экспертизы

Комментируя авиакатастрофу в Тверской области и гибель Евгения Пригожина, нужно основываться на фактах, их предстоит выяснить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа

2023-08-25T14:26

2023-08-25T14:26

2023-08-25T14:26

новости

дмитрий песков

чвк "вагнер"

пригожин

авиакатастрофа

владимир путин

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Факты предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются, добавил он.Как только официальные итоги экспертизы будут готовы, они будут опубликованы, отметил пресс-секретарь.Он добавил, что сейчас невозможно сказать, посетит ли президент России Владимир Путин похороны Пригожина, отметив, что у президента насыщенный график.Песков подчеркнул, что заявления западных представителей о том, что Кремль может стоять за гибелью основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина являются абсолютной ложью.Днем ранее Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области.

https://ukraina.ru/20230825/1048934548.html

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новости, дмитрий песков, чвк "вагнер", пригожин, авиакатастрофа, владимир путин