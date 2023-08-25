Песков: Заявления Запада о причастности Кремля к гибели Пригожина — ложь - 25.08.2023 Украина.ру
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Песков: Заявления Запада о причастности Кремля к гибели Пригожина — ложь
Песков: Заявления Запада о причастности Кремля к гибели Пригожина — ложь - 25.08.2023 Украина.ру
Песков: Заявления Запада о причастности Кремля к гибели Пригожина — ложь
Заявления о том, что Кремль может стоять за гибелью основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина являются абсолютной ложью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа
2023-08-25T13:52
2023-08-25T13:52
новости
дмитрий песков
пригожин
владимир путин
чвк "вагнер"
авиакатастрофа
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Вокруг авиакатастрофы и гибели пассажиров, в том числе основателя Евгения Пригожина очень много спекуляций, сказал Песков. Безусловно, на Западе все эти спекуляции подаются "с известного угла", добавил он.В течении суток многие западные издания опубликовали статьи, обвиняющие Кремль в авиакатастрофе.Освещая проблему авиакатастрофы и гибели Евгения Пригожина, нужно основываться на фактах, заявил Песков. Их предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются, резюмировал пресс-секретарь.Днем ранее Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области.По словам президента, "Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, это не забудется никогда.По его словам, глава СК России Александр Бастрыкин доложил о начале расследования обстоятельств авиакатастрофы. Дело доведут до конца, заверил президент России.
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новости, дмитрий песков, пригожин, владимир путин, чвк "вагнер", авиакатастрофа
Новости, Дмитрий Песков, Пригожин, Владимир Путин, ЧВК "Вагнер", авиакатастрофа

Песков: Заявления Запада о причастности Кремля к гибели Пригожина — ложь

13:52 25.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Заявления о том, что Кремль может стоять за гибелью основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина являются абсолютной ложью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа
Вокруг авиакатастрофы и гибели пассажиров, в том числе основателя Евгения Пригожина очень много спекуляций, сказал Песков. Безусловно, на Западе все эти спекуляции подаются "с известного угла", добавил он.
В течении суток многие западные издания опубликовали статьи, обвиняющие Кремль в авиакатастрофе.
"Всё это ложь абсолютная", - сообщил Песков, комментируя провокационный вопрос журналиста Би-Би-Си о причастности Кремля к авиакатастрофе и гибели Евгения Пригожина.
Освещая проблему авиакатастрофы и гибели Евгения Пригожина, нужно основываться на фактах, заявил Песков. Их предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются, резюмировал пресс-секретарь.
Днем ранее Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области.
По словам президента, "Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, это не забудется никогда.
По его словам, глава СК России Александр Бастрыкин доложил о начале расследования обстоятельств авиакатастрофы. Дело доведут до конца, заверил президент России.
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НовостиДмитрий ПесковПригожинВладимир ПутинЧВК "Вагнер"авиакатастрофа
 
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