https://ukraina.ru/20230825/1048934061.html

Великолепная пятёрка и шесть стран: Мухин о главном приобретении БРИКС и головной боли Эрдогана. Видео

Великолепная пятёрка и шесть стран: Мухин о главном приобретении БРИКС и головной боли Эрдогана. Видео - 25.08.2023 Украина.ру

Великолепная пятёрка и шесть стран: Мухин о главном приобретении БРИКС и головной боли Эрдогана. Видео

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру рассмотрел вопрос ответственности за украинские атаки ракетами и БПЛА по... Украина.ру, 25.08.2023

2023-08-25T13:17

2023-08-25T13:17

2023-08-25T13:17

алексей мухин

видео

россия

украина

сво

всу

наступление

владимир путин

брикс

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048933251_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c8a08c0de0534dc3ef1390103ffecc64.jpg.webp

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру рассмотрел вопрос ответственности за украинские атаки ракетами и БПЛА по жилой инфраструктуре, а также обратил внимание на главного участника обновлённого состава БРИКС: 00:36 – Кто понесёт ответственность за атаки по мирным; 02:26 – О наступлении и контрнаступлении осенью; 04:15 – О мобилизационном ресурсе Украины и национальных последствиях; 07:35 – Об альтернативных решениях зернового вопроса; 10:00 – Главная цель Реджепа Эрдогана на встрече с президентом России; 11:29 – Почему в БРИКС приняли именно эти шесть стран? 15:52 - Трудней ли договориться об общей валюте, после расширения? 17:52 – Насколько серьёзна ситуация на границах с Белоруссией?

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

алексей мухин, видео, россия, украина, сво, всу, наступление, владимир путин, брикс, бпла, конвенция, турция, эрдоган, зерно, видео