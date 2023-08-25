https://ukraina.ru/20230825/1048934061.html
Великолепная пятёрка и шесть стран: Мухин о главном приобретении БРИКС и головной боли Эрдогана. Видео
Великолепная пятёрка и шесть стран: Мухин о главном приобретении БРИКС и головной боли Эрдогана. Видео - 25.08.2023 Украина.ру
Великолепная пятёрка и шесть стран: Мухин о главном приобретении БРИКС и головной боли Эрдогана. Видео
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру рассмотрел вопрос ответственности за украинские атаки ракетами и БПЛА по... Украина.ру, 25.08.2023
2023-08-25T13:17
2023-08-25T13:17
2023-08-25T13:17
алексей мухин
видео
россия
украина
сво
всу
наступление
владимир путин
брикс
бпла
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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру рассмотрел вопрос ответственности за украинские атаки ракетами и БПЛА по жилой инфраструктуре, а также обратил внимание на главного участника обновлённого состава БРИКС: 00:36 – Кто понесёт ответственность за атаки по мирным; 02:26 – О наступлении и контрнаступлении осенью; 04:15 – О мобилизационном ресурсе Украины и национальных последствиях; 07:35 – Об альтернативных решениях зернового вопроса; 10:00 – Главная цель Реджепа Эрдогана на встрече с президентом России; 11:29 – Почему в БРИКС приняли именно эти шесть стран? 15:52 - Трудней ли договориться об общей валюте, после расширения? 17:52 – Насколько серьёзна ситуация на границах с Белоруссией?
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей мухин, видео, россия, украина, сво, всу, наступление, владимир путин, брикс, бпла, конвенция, турция, эрдоган, зерно, видео
Алексей Мухин, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, наступление, Владимир Путин, БРИКС, БПЛА, конвенция, Турция, Эрдоган, зерно
Великолепная пятёрка и шесть стран: Мухин о главном приобретении БРИКС и головной боли Эрдогана. Видео
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру рассмотрел вопрос ответственности за украинские атаки ракетами и БПЛА по жилой инфраструктуре, а также обратил внимание на главного участника обновлённого состава БРИКС:
00:36 – Кто понесёт ответственность за атаки по мирным;
02:26 – О наступлении и контрнаступлении осенью;
04:15 – О мобилизационном ресурсе Украины и национальных последствиях;
07:35 – Об альтернативных решениях зернового вопроса;
10:00 – Главная цель Реджепа Эрдогана на встрече с президентом России;
11:29 – Почему в БРИКС приняли именно эти шесть стран?
15:52 - Трудней ли договориться об общей валюте, после расширения?
17:52 – Насколько серьёзна ситуация на границах с Белоруссией?