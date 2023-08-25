https://ukraina.ru/20230825/1048932084.html

Иностранные компании боятся покидать Россию из-за рисков национализации - Reuters

Иностранные компании боятся покидать Россию из-за рисков национализации - Reuters - 25.08.2023 Украина.ру

Иностранные компании боятся покидать Россию из-за рисков национализации - Reuters

Иностранные компании, вынужденные покинуть Россию, делают это на "невыгодных" условиях. Об этом сообщает агентство Reuters 25 августа со ссылкой на собственные источники

2023-08-25T12:49

2023-08-25T12:49

2023-08-25T12:49

новости

санкции

компания

активы

продажа

запад

россия

бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101888/18/1018881843_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_a3d2b6b465a21bf0d1ee3aaa9ec31350.jpg

Россия постепенно ужесточает требования к выходу с рынка западных компаний, пишут журналисты издания. Иностранные компании заявили об уходе вскоре после того, как Москва в феврале 2022 года объявила о начале специальной военной операции на Украине.Иностранные фирмы уже понесли убытки в размере более 80 миллиардов долларов от своих операций в России из-за списаний и упущенной выгоды, сообщает издание.Некоторые сделки сталкиваются с требованиями дополнительных скидок, прежде чем правительство даст "зеленый свет", сообщили изданию три человека, знакомые с процессом выхода иностранных компаний с российского рынка.Министерство финансов России заявило, что оно не принуждает к снижению окончательных цен продажи, но может корректировать оценки в процессе продажи активов компаний, сообщили источники издания."Цена может измениться только в том случае, если комиссия укажет на неверную оценку рыночной стоимости иностранного бизнеса", - говорится в письменном ответе на вопросы Reuters.По словам источников издания, правительственная комиссия, которая контролирует иностранные инвестиции, сначала должна одобрить сделки с участием компаний из так называемых "недружественных" стран - тех, которые ввели санкции против России. Источник на финансовом рынке, работающий с компаниями, стремящимися покинуть Россию, сообщил, что комиссия отправляет некоторые сделки обратно, заявив, что оценка должна быть на 20-30% ниже. Продажа иностранных активов - "непредсказуемый черный ящик", сообщил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20230725/1048230990.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, санкции, компания, активы, продажа, запад, россия, бизнес