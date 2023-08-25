Иностранные компании боятся покидать Россию из-за рисков национализации - Reuters - 25.08.2023 Украина.ру
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Иностранные компании боятся покидать Россию из-за рисков национализации - Reuters
Иностранные компании боятся покидать Россию из-за рисков национализации - Reuters - 25.08.2023 Украина.ру
Иностранные компании боятся покидать Россию из-за рисков национализации - Reuters
Иностранные компании, вынужденные покинуть Россию, делают это на "невыгодных" условиях. Об этом сообщает агентство Reuters 25 августа со ссылкой на собственные источники
2023-08-25T12:49
2023-08-25T12:49
новости
санкции
компания
активы
продажа
запад
россия
бизнес
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Россия постепенно ужесточает требования к выходу с рынка западных компаний, пишут журналисты издания. Иностранные компании заявили об уходе вскоре после того, как Москва в феврале 2022 года объявила о начале специальной военной операции на Украине.Иностранные фирмы уже понесли убытки в размере более 80 миллиардов долларов от своих операций в России из-за списаний и упущенной выгоды, сообщает издание.Некоторые сделки сталкиваются с требованиями дополнительных скидок, прежде чем правительство даст "зеленый свет", сообщили изданию три человека, знакомые с процессом выхода иностранных компаний с российского рынка.Министерство финансов России заявило, что оно не принуждает к снижению окончательных цен продажи, но может корректировать оценки в процессе продажи активов компаний, сообщили источники издания."Цена может измениться только в том случае, если комиссия укажет на неверную оценку рыночной стоимости иностранного бизнеса", - говорится в письменном ответе на вопросы Reuters.По словам источников издания, правительственная комиссия, которая контролирует иностранные инвестиции, сначала должна одобрить сделки с участием компаний из так называемых "недружественных" стран - тех, которые ввели санкции против России. Источник на финансовом рынке, работающий с компаниями, стремящимися покинуть Россию, сообщил, что комиссия отправляет некоторые сделки обратно, заявив, что оценка должна быть на 20-30% ниже. Продажа иностранных активов - "непредсказуемый черный ящик", сообщил собеседник издания.
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новости, санкции, компания, активы, продажа, запад, россия, бизнес
Новости, санкции, компания, активы, продажа, Запад, Россия, бизнес

Иностранные компании боятся покидать Россию из-за рисков национализации - Reuters

12:49 25.08.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМагазин Zara
Магазин Zara - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Иностранные компании, вынужденные покинуть Россию, делают это на "невыгодных" условиях. Об этом сообщает агентство Reuters 25 августа со ссылкой на собственные источники
Россия постепенно ужесточает требования к выходу с рынка западных компаний, пишут журналисты издания. Иностранные компании заявили об уходе вскоре после того, как Москва в феврале 2022 года объявила о начале специальной военной операции на Украине.
Иностранные фирмы уже понесли убытки в размере более 80 миллиардов долларов от своих операций в России из-за списаний и упущенной выгоды, сообщает издание.
"Москва уже требует 50-процентную скидку на все зарубежные сделки после того, как консультанты, выбранные российским правительством, оценили бизнес. Россия также требует взноса в российский бюджет не менее 10% от цены", - пишет Reuters, ссылаясь на осведомленные источники.
Некоторые сделки сталкиваются с требованиями дополнительных скидок, прежде чем правительство даст "зеленый свет", сообщили изданию три человека, знакомые с процессом выхода иностранных компаний с российского рынка.
Министерство финансов России заявило, что оно не принуждает к снижению окончательных цен продажи, но может корректировать оценки в процессе продажи активов компаний, сообщили источники издания.
"Цена может измениться только в том случае, если комиссия укажет на неверную оценку рыночной стоимости иностранного бизнеса", - говорится в письменном ответе на вопросы Reuters.
По словам источников издания, правительственная комиссия, которая контролирует иностранные инвестиции, сначала должна одобрить сделки с участием компаний из так называемых "недружественных" стран - тех, которые ввели санкции против России.
Источник на финансовом рынке, работающий с компаниями, стремящимися покинуть Россию, сообщил, что комиссия отправляет некоторые сделки обратно, заявив, что оценка должна быть на 20-30% ниже. Продажа иностранных активов - "непредсказуемый черный ящик", сообщил собеседник издания.
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