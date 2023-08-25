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В Эстонии добиваются отставки премьер-министра, критикующего Россию
В Эстонии добиваются отставки премьер-министра, критикующего Россию - 25.08.2023 Украина.ру
В Эстонии добиваются отставки премьер-министра, критикующего Россию
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас попала в скандал из-за бизнеса ее супруга Арво Халлика в России, передают эстонские СМИ 25 августа
2023-08-25T12:03
2023-08-25T12:03
2023-08-25T12:03
эстония
премьер
новости
муж
компания
зарубежье
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Накануне в сети появилась информация о том, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор возит грузы в Россию.Это вызвало большой резонанс в обществе.Местные СМИ даже опубликовали компроментирующие фотографии, на которых Каллас и ее супруг выпивают в День независимости Украины. На снимках — мужчина улыбаясь пьет пиво, премьер Эстонии — коктейль. Журналисты потребовали ее отставки.Оскандалившийся муж Каллас попытался оправдаться тем, что его деятельность в России была прекращена, и в настоящее время услуга якобы оказывается только одной эстонской компании, которая закрывает производственную деятельность в России.Она подчеркнула, что не намерена покидать пост премьер-министра."Оппозиция делает свое дело — она, конечно, чует кровь, да? Шакалы тут же примчались. Я не вижу причин для своей отставки. Я не сделала ничего плохого. Мой муж не сделал ничего плохого", — сказала Каллас.С начала спецоперации многие западные государства стали вести откровенно русофобскую политику. Для большинства россиян закрыт въезд во все страны Балтии, в том числе и в Эстонию.Каллас постоянно требует и от эстонских компаний, и от компаний всего Евросоюза, чтобы они прекратили какие-либо контакты с Россией.
https://ukraina.ru/20230704/1047786311.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эстония, премьер, новости, муж, компания, зарубежье
В Эстонии добиваются отставки премьер-министра, критикующего Россию
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас попала в скандал из-за бизнеса ее супруга Арво Халлика в России, передают эстонские СМИ 25 августа
Накануне в сети появилась информация о том, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор возит грузы в Россию.
Это вызвало большой резонанс в обществе.
Местные СМИ даже опубликовали компроментирующие фотографии, на которых Каллас и ее супруг выпивают в День независимости Украины. На снимках — мужчина улыбаясь пьет пиво, премьер Эстонии — коктейль. Журналисты потребовали ее отставки.
Оскандалившийся муж Каллас попытался оправдаться тем, что его деятельность в России была прекращена, и в настоящее время услуга якобы оказывается только одной эстонской компании, которая закрывает производственную деятельность в России.
"Я не имею ни малейшего представления о его бизнесе. У него есть миноритарная доля (небольшая, не позволяющая участвовать в принятии ключевых решений — ред.) в логистической компании. Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели", — заверила премьер.
Она подчеркнула, что не намерена покидать пост премьер-министра.
"Оппозиция делает свое дело — она, конечно, чует кровь, да? Шакалы тут же примчались. Я не вижу причин для своей отставки. Я не сделала ничего плохого. Мой муж не сделал ничего плохого", — сказала Каллас.
С начала спецоперации многие западные государства стали вести откровенно русофобскую политику. Для большинства россиян закрыт въезд во все страны Балтии, в том числе и в Эстонию.
Каллас постоянно требует и от эстонских компаний, и от компаний всего Евросоюза, чтобы они прекратили какие-либо контакты с Россией.