https://ukraina.ru/20230825/1048931432.html

В Эстонии добиваются отставки премьер-министра, критикующего Россию

В Эстонии добиваются отставки премьер-министра, критикующего Россию - 25.08.2023 Украина.ру

В Эстонии добиваются отставки премьер-министра, критикующего Россию

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас попала в скандал из-за бизнеса ее супруга Арво Халлика в России, передают эстонские СМИ 25 августа

2023-08-25T12:03

2023-08-25T12:03

2023-08-25T12:03

эстония

премьер

новости

муж

компания

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103298/54/1032985437_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_324683031b8bd8446aca658240deb482.jpg

Накануне в сети появилась информация о том, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор возит грузы в Россию.Это вызвало большой резонанс в обществе.Местные СМИ даже опубликовали компроментирующие фотографии, на которых Каллас и ее супруг выпивают в День независимости Украины. На снимках — мужчина улыбаясь пьет пиво, премьер Эстонии — коктейль. Журналисты потребовали ее отставки.Оскандалившийся муж Каллас попытался оправдаться тем, что его деятельность в России была прекращена, и в настоящее время услуга якобы оказывается только одной эстонской компании, которая закрывает производственную деятельность в России.Она подчеркнула, что не намерена покидать пост премьер-министра."Оппозиция делает свое дело — она, конечно, чует кровь, да? Шакалы тут же примчались. Я не вижу причин для своей отставки. Я не сделала ничего плохого. Мой муж не сделал ничего плохого", — сказала Каллас.С начала спецоперации многие западные государства стали вести откровенно русофобскую политику. Для большинства россиян закрыт въезд во все страны Балтии, в том числе и в Эстонию.Каллас постоянно требует и от эстонских компаний, и от компаний всего Евросоюза, чтобы они прекратили какие-либо контакты с Россией.

https://ukraina.ru/20230704/1047786311.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эстония, премьер, новости, муж, компания, зарубежье