Украинские морпехи получили срок за расстрел жителей Мариуполя - 25.08.2023 Украина.ру
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Украинские морпехи получили срок за расстрел жителей Мариуполя
Украинские морпехи получили срок за расстрел жителей Мариуполя - 25.08.2023 Украина.ру
Украинские морпехи получили срок за расстрел жителей Мариуполя
Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 25 лет строгого режима двоих украинских морпехов, которые в марте 2022 года расстреляли четырех мирных жителей Мариуполя. Об этом 25 августа сообщила прокуратура региона
2023-08-25T11:48
2023-08-25T11:48
новости
украина
морпехи
срок
расстрел
мирные жители
новости мариуполя
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"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 1-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины: 25-летнего Романа Петренко и 22-летнего Алексея Хроленко. Они признаны виновными по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - говорится в сообщении ведомства.Следствию удалось доказать, что Петренко и Хроленко расстреляли движущийся автомобиль с гражданскими из автоматов Калашникова. Все четверо человек, находившихся в машине, скончались на месте.Аналогичные судебные решения уже выносились на территории Российской Федерации. Только в августе приговором закончились несколько аналогичных судебных разбирательств.В понедельник, 21 августа, трое боевиков нацбата "Азов"*, ранившие трех мирных жителей Мариуполя, получили по 18 и 20 лет тюрьмы, а во вторник, 22 августа, военнослужащий ВСУ, участвовавший в убийстве жителя Мариуполя "по мотивам политической и идеологической ненависти", будет находиться в тюрьме 22 года.В четверг, 24 августа, Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор боевику нацбатальона "Азов"*, производившему веерные обстрелы из миномета села Бердянское, в результате чего было разрушено здание местной школы.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20230822/1048859046.html
https://ukraina.ru/20230824/1048915172.html
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новости, украина, морпехи, срок, расстрел, мирные жители, новости мариуполя
Новости, Украина, морпехи, срок, расстрел, мирные жители, Новости Мариуполя

Украинские морпехи получили срок за расстрел жителей Мариуполя

11:48 25.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 25 лет строгого режима двоих украинских морпехов, которые в марте 2022 года расстреляли четырех мирных жителей Мариуполя. Об этом 25 августа сообщила прокуратура региона
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 1-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины: 25-летнего Романа Петренко и 22-летнего Алексея Хроленко. Они признаны виновными по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - говорится в сообщении ведомства.
Следствию удалось доказать, что Петренко и Хроленко расстреляли движущийся автомобиль с гражданскими из автоматов Калашникова. Все четверо человек, находившихся в машине, скончались на месте.
Аналогичные судебные решения уже выносились на территории Российской Федерации. Только в августе приговором закончились несколько аналогичных судебных разбирательств.
В понедельник, 21 августа, трое боевиков нацбата "Азов"*, ранившие трех мирных жителей Мариуполя, получили по 18 и 20 лет тюрьмы, а во вторник, 22 августа, военнослужащий ВСУ, участвовавший в убийстве жителя Мариуполя "по мотивам политической и идеологической ненависти", будет находиться в тюрьме 22 года.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
22 августа, 12:31
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В четверг, 24 августа, Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор боевику нацбатальона "Азов"*, производившему веерные обстрелы из миномета села Бердянское, в результате чего было разрушено здание местной школы.
ВСУ миномет - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Вчера, 15:20
Разрушил школу: "азовца"*, "поливавшего" из миномета село под Мариуполем, осудилиВерховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор боевику нацбатальона "Азов"*, производившему веерные обстрелы из миномета села Бердянское, в результате чего было разрушено здание местной школы. Об этом 24 августа сообщило агентство РИА Новости
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
НовостиУкраинаморпехисрокрасстрелмирные жителиНовости Мариуполя
 
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