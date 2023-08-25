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Украинские морпехи получили срок за расстрел жителей Мариуполя

Украинские морпехи получили срок за расстрел жителей Мариуполя - 25.08.2023 Украина.ру

Украинские морпехи получили срок за расстрел жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 25 лет строгого режима двоих украинских морпехов, которые в марте 2022 года расстреляли четырех мирных жителей Мариуполя. Об этом 25 августа сообщила прокуратура региона

2023-08-25T11:48

2023-08-25T11:48

2023-08-25T11:48

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"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 1-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины: 25-летнего Романа Петренко и 22-летнего Алексея Хроленко. Они признаны виновными по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - говорится в сообщении ведомства.Следствию удалось доказать, что Петренко и Хроленко расстреляли движущийся автомобиль с гражданскими из автоматов Калашникова. Все четверо человек, находившихся в машине, скончались на месте.Аналогичные судебные решения уже выносились на территории Российской Федерации. Только в августе приговором закончились несколько аналогичных судебных разбирательств.В понедельник, 21 августа, трое боевиков нацбата "Азов"*, ранившие трех мирных жителей Мариуполя, получили по 18 и 20 лет тюрьмы, а во вторник, 22 августа, военнослужащий ВСУ, участвовавший в убийстве жителя Мариуполя "по мотивам политической и идеологической ненависти", будет находиться в тюрьме 22 года.В четверг, 24 августа, Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор боевику нацбатальона "Азов"*, производившему веерные обстрелы из миномета села Бердянское, в результате чего было разрушено здание местной школы.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20230822/1048859046.html

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новости, украина, морпехи, срок, расстрел, мирные жители, новости мариуполя