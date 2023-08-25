https://ukraina.ru/20230825/1048930415.html

Операция по утилизации просрочки. Откуда у ВСУ боеприпасы с запрещенным во всем мире белым фосфором

Операция по утилизации просрочки. Откуда у ВСУ боеприпасы с запрещенным во всем мире белым фосфором - 25.08.2023 Украина.ру

Операция по утилизации просрочки. Откуда у ВСУ боеприпасы с запрещенным во всем мире белым фосфором

Применение фосфорных боеприпасов в Донбассе способна прекратить только Армия России

2023-08-25T12:06

2023-08-25T12:06

2023-08-25T12:06

донбасс

днр

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Вслед за кассетными боеприпасами из США в Донбассе снова появились боеприпасы фосфорные. Об их применении украинскими военными рассказал журналистам начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона российской 58-й армии.По его словам, фосфорные боеприпасы ВСУ применили на запорожском направлении в районе Жеребянки и Пятихаток. Врач сообщил о принятых мерах.Фосфорные боеприпасы запрещены несколькими международными конвенциями. Новость об их применении распространили крупнейшие СМИ сразу нескольких стран.На самом деле ничего необычного не произошло: Украина применяет такие боеприпасы с 2014 года. Причём применяет против восставших сограждан – ведь именно так формально киевское руководство называет население "своих" территорий Донбассе. Декларируя их "освобождение", ВСУ теперь применяют и кассетные боеприпасы – тоже запрещенные сразу несколькими международными документами, под которыми стоят подписи представителей официального Киева.Опасность начинённых фосфором снарядов, на что указали авторы конвенций ООН по запрещению таких видов боеприпасов, не позволяет в полевых условиях оказать медицинскую помощь иначе, чем удалением поражённого участка тела.Фосфор прожигает мягкие ткани до костей и поражает их тоже. Температура горения белого фосфора составляет 1200-1300 градусов. Потушить его водой почти невозможно, более эффективен способ прекращения подачи кислорода. Поэтому бойцы срезают часть тела, чтобы поражение не пошло вглубь тела.Кроме того, фосфорные боеприпасы при горении выделяют токсичные газы – ими поражаются дыхательные пути и лёгкие. Применение таких боеприпасов особенно антигуманно в отношении мирного населения.ВСУ и НАТО давно используют фосфорные боеприпасы. Украинские военные – с 2014 года, а НАТО – периодически в своих военных спецоперациях по всему миру. Об этом опубликовано много сообщений журналистов, отчётов и докладов экспертов.Фосфорные боеприпасы ВСУ применили 16 мая при обстреле деревень Белгородской области.Таким образом, использование чрезвычайно токсичных и антигуманных средств официальный Киев вывел на международный уровень.В январе ВСУ применили фосфорные боеприпасы по российским гуманитарным конвоям, вывозившим гражданских лиц из зоны боевых действий в районе Соледара. То есть украинские военнослужащие таким изуверским способом уничтожали своих сограждан.В прошлом году ВСУ тоже активно применяли фосфорные боеприпасы. О таком факте 25 марта сообщила волонтёр Наталья Хим, информируя об артиллерийском ударе украинских военных по Донецку.В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об использовании ВСУ боеприпасов с белым фосфором вблизи одного из украинских населённых пунктов. При этом он отметил: "Я не удивлюсь, если они обвинят в применении зажигательных боеприпасов Россию, несмотря на то, что мы и без этого прекрасно справляемся со своими задачами".Кадыров неспроста указал на возможные обвинения России. С 2014 года киевский агитпроп при безуспешности игнорирования фактов обстрелов жилых кварталов Донецка и других военных преступлений в отношении мирного населения парировал отговорками вроде "сами себя обстреляли".В самом начале СВО, 27 февраля 2022 года официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что ВСУ осуществили "массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором, в пригородах Киева, вблизи аэродрома Гостомель".В 2014 году, 25 июля замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Виктор Познихин выразил глубокую обеспокоенность России многочисленными фактами использования на территории юго-востока Украины фосфорных и кассетных боеприпасов. Он указал на подтверждённые случаи применения фосфорных боеприпасов в городах Славянск, Краматорск, Лисичанск, Донецк.Познихин особо отметил, что "фосфорсодержащие боеприпасы применялись по жилым кварталам населенных пунктов, в которых находилось исключительно мирное население". При этом он констатировал: "Всё это, как нам представляется, необходимо украинской стороне для психологического и деморализующего воздействия на людей, нанесения значительного ущерба социальной и коммунальной инфраструктурам, что создает условия для возникновения гуманитарной катастрофы".Подобные заявления российской стороны не могли остановить киевскую хунту. Министерство обороны Донецкой Народной Республики 16 января 2015 года сообщило: "Несколько фосфорных боеприпасов сегодня разорвалось на территории Донецкого аэропорта".Таким образом, ВСУ применяют фосфорные боеприпасы с 2014 года и по сей день. Применяют в отношении территорий, которые считают "украинскими" и мирного населения, которое в Киеве считают гражданами Украины. Ни ОБСЕ, ни ООН ничего не могут с этим поделать.Что думают об этом эксперты?Известный российский учёный, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин в комментарии Украина.ру отметил антигуманность применения фосфорных боеприпасов. По его мнению, они являются "оружием варваров"."Они оставляют страшные, незаживающие раны. Форсфор может прожечь руку, кость. Фактически это ещё и химическое оружие, - сказал Никулин. – Россия неоднократно пыталась добиться запрета такого оружия. Однако каждый раз наталкивалась на противодействие со стороны США. Британии и их союзников".Эксперт уверен, что тотальный запрет фосфорных боеприпасов не применяется "из-за противодействия США". Никулин констатировал: "США – единственная страна в мире, которая применяла и ядерное, и химическое, и биологическое оружие".Донецкий эксперт Алексей Игнатов также констатировал колоссальную антигуманность применения фосфорных боеприпасов. "Белый фосфор – это исключительно реакционное вещество, которое способно взаимодействовать с кислородом даже под водой"."Белый фосфор ядовит. Если он попадёт на кожу – наступает ожог. Пары его ядовиты – вплоть до смертельного исхода", - рассказал Игнатов.По его словам, белый фосфор в воде не растворяется. Сбить его большим потоком воды теоретически возможно, однако и в этом случае он догорит.Пять десятитысячных миллиграмма белого фосфора человек вынести сможет, а грамма этого вещества достаточно для того, чтобы убить – констатировал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии Донецкого государственного университета Алексей Игнатов.Вполне возможно, что США доставили на Украину боеприпасы с белым фосфором. Скорее всего, операция прошла по схеме утилизации "просрочки" со складов Пентагона. Байден сможет сказать в своё оправдание об экономии бюджетных средств. Утилизация фосфорных и кассетных боеприпасов по расходам сопоставимы с их производством.США применяли фосфорные боеприпасы в марте 2019 года при незаконном вторжении в Сирию. В октябре 2018 года коалиция НАТО тоже применила такие боеприпасы в Сирии. Эксперты зафиксировали применение фосфорных боеприпасов авиацией альянса. Однако последствий для официального Вашингтона такие факты не имели. Госдеп сделал вид, что даже не представляет, кто бы мог сбросить с самолётов боеприпасы с фосфором.Похоже, что и сейчас киевских марионеток НАТО не остановят никакие конвенции, никакие международные организации – только Армия России.

https://ukraina.ru/20141112/1011143676.html

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https://ukraina.ru/20170805/1018991835.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Татьяна Стоянович

донбасс, днр, лнр, кассетные боеприпасы, конвенции, нато, сша, госдеп сша, эксперты, эксклюзив