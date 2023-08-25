https://ukraina.ru/20230825/1048929389.html
"Говорят, чтобы я возвращался и воевал": украинские дети жалуются на издевательства в польских школах
"Говорят, чтобы я возвращался и воевал": украинские дети жалуются на издевательства в польских школах - 25.08.2023 Украина.ру
"Говорят, чтобы я возвращался и воевал": украинские дети жалуются на издевательства в польских школах
Украинские беженцы в Польше все чаще подвергаются агрессивному преследованию и издевательствам по национальному признаку. Об этом на днях написало польское издание TokFM
2023-08-25T11:21
2023-08-25T11:21
2023-08-25T11:21
новости
украинские беженцы
дети
польша
школа
издевательства
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Свой вывод авторы статьи подтвердили словами самих беженцев. Так, например, бывшая жительница Елена пожаловалась журналистам, что ее сын не хочет идти в сентябре в школу, потому что польские одноклассники его оскорбляют.Аналогичные истории рассказывают и сами украинские школьники, которые в настоящее время обучаются в Польше."Несколько ребят неоднократно говорили мне, что они за Россию, чтобы я возвращался в Украину и воевал. Смеялись, что Россия победит", - рассказал ученик начальной школы Николай.Другая беженка с Украины Ирина сейчас проживает в польском Люблине. Там, признается она, ей нередко приходится сталкиваться с недовольством местных жителей."Случается, когда я разговариваю с кем-то на украинском, например, на автобусной остановке, слышу комментарий: "Это Польша, и здесь люди говорят на польском". Приехала сюда с детьми...", - рассказала Ирина.По данным ООН, за последний год в страны Европы прибыли более восьми миллионов украинских беженцев. Первое время им активно оказывали помощь, однако весной этого года все чаще стали звучать недовольства местных жителей.Как результат, Британия объявила о сокращении на четверть программы "Дома для Украины", в Австрии потребовали прекратить государственную поддержку зажиточных украинцев попросту пользующихся ситуацией, а Варшава обязала часть беженцев вернуть полученные ими ранее пособия.
https://ukraina.ru/20230823/1048885991.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украинские беженцы, дети, польша, школа, издевательства
"Говорят, чтобы я возвращался и воевал": украинские дети жалуются на издевательства в польских школах
Украинские беженцы в Польше все чаще подвергаются агрессивному преследованию и издевательствам по национальному признаку. Об этом на днях написало польское издание TokFM
Свой вывод авторы статьи подтвердили словами самих беженцев. Так, например, бывшая жительница Елена пожаловалась журналистам, что ее сын не хочет идти в сентябре в школу, потому что польские одноклассники его оскорбляют.
"Перед каникулами был в седьмом классе. Он услышал от ребят, что было бы хорошо, если бы его отец, который на войне, умер...", - сказала женщина.
Аналогичные истории рассказывают и сами украинские школьники, которые в настоящее время обучаются в Польше.
"Несколько ребят неоднократно говорили мне, что они за Россию, чтобы я возвращался в Украину и воевал. Смеялись, что Россия победит", - рассказал ученик начальной школы Николай.
Другая беженка с Украины Ирина сейчас проживает в польском Люблине. Там, признается она, ей нередко приходится сталкиваться с недовольством местных жителей.
"Случается, когда я разговариваю с кем-то на украинском, например, на автобусной остановке, слышу комментарий: "Это Польша, и здесь люди говорят на польском". Приехала сюда с детьми...", - рассказала Ирина.
По данным ООН, за последний год в страны Европы прибыли более восьми миллионов украинских беженцев. Первое время им активно оказывали помощь, однако весной этого года все чаще стали звучать недовольства местных жителей.
Как результат, Британия объявила о сокращении на четверть программы "Дома для Украины", в Австрии потребовали прекратить государственную поддержку зажиточных украинцев попросту пользующихся ситуацией, а Варшава обязала часть беженцев вернуть полученные ими ранее пособия.