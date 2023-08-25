https://ukraina.ru/20230825/1048929389.html

"Говорят, чтобы я возвращался и воевал": украинские дети жалуются на издевательства в польских школах

"Говорят, чтобы я возвращался и воевал": украинские дети жалуются на издевательства в польских школах - 25.08.2023 Украина.ру

"Говорят, чтобы я возвращался и воевал": украинские дети жалуются на издевательства в польских школах

Украинские беженцы в Польше все чаще подвергаются агрессивному преследованию и издевательствам по национальному признаку. Об этом на днях написало польское издание TokFM

2023-08-25T11:21

2023-08-25T11:21

2023-08-25T11:21

новости

украинские беженцы

дети

польша

школа

издевательства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/02/1044018115_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_efa8c045f4f984070e19b2cb63a9c56d.jpg.webp

Свой вывод авторы статьи подтвердили словами самих беженцев. Так, например, бывшая жительница Елена пожаловалась журналистам, что ее сын не хочет идти в сентябре в школу, потому что польские одноклассники его оскорбляют.Аналогичные истории рассказывают и сами украинские школьники, которые в настоящее время обучаются в Польше."Несколько ребят неоднократно говорили мне, что они за Россию, чтобы я возвращался в Украину и воевал. Смеялись, что Россия победит", - рассказал ученик начальной школы Николай.Другая беженка с Украины Ирина сейчас проживает в польском Люблине. Там, признается она, ей нередко приходится сталкиваться с недовольством местных жителей."Случается, когда я разговариваю с кем-то на украинском, например, на автобусной остановке, слышу комментарий: "Это Польша, и здесь люди говорят на польском". Приехала сюда с детьми...", - рассказала Ирина.По данным ООН, за последний год в страны Европы прибыли более восьми миллионов украинских беженцев. Первое время им активно оказывали помощь, однако весной этого года все чаще стали звучать недовольства местных жителей.Как результат, Британия объявила о сокращении на четверть программы "Дома для Украины", в Австрии потребовали прекратить государственную поддержку зажиточных украинцев попросту пользующихся ситуацией, а Варшава обязала часть беженцев вернуть полученные ими ранее пособия.

https://ukraina.ru/20230823/1048885991.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украинские беженцы, дети, польша, школа, издевательства