Газопроводы и ЛЭП повредило взрывами в Днепропетровской области - 25.08.2023 Украина.ру
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Газопроводы и ЛЭП повредило взрывами в Днепропетровской области
Газопроводы и ЛЭП повредило взрывами в Днепропетровской области - 25.08.2023 Украина.ру
Газопроводы и ЛЭП повредило взрывами в Днепропетровской области
Часть газопроводов и линии электропередач (ЛЭП) в Днепропетровской области получили повреждения в результате взрывов в регионе. Об этом 25 августа сообщил в своем телеграм-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук
2023-08-25T09:18
2023-08-25T09:18
взрывы
лэп
газопровод
днепропетровская область
новости
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"Повреждено предприятие и линия электропередачи. Без света остались 714 абонентов", — написал Лукашук.Он также сказал, что в результате обстрелов в Грушевском и Зеленодольском районах получили повреждения несколько газопроводов.В июле министр энергетики Герман Галущенко заявлял о 271 попадании по энергообъектам Украины. Это половина всех объектов энергосистем страны.
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взрывы, лэп, газопровод, днепропетровская область, новости
взрывы, ЛЭП, газопровод, Днепропетровская область, Новости

Газопроводы и ЛЭП повредило взрывами в Днепропетровской области

09:18 25.08.2023
 
© Freepic, evening_taoЛЭП
ЛЭП
© Freepic, evening_tao
Читать в
Часть газопроводов и линии электропередач (ЛЭП) в Днепропетровской области получили повреждения в результате взрывов в регионе. Об этом 25 августа сообщил в своем телеграм-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук
"Повреждено предприятие и линия электропередачи. Без света остались 714 абонентов", — написал Лукашук.
Он также сказал, что в результате обстрелов в Грушевском и Зеленодольском районах получили повреждения несколько газопроводов.
В июле министр энергетики Герман Галущенко заявлял о 271 попадании по энергообъектам Украины. Это половина всех объектов энергосистем страны.
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Вчера, 07:31
В Днепропетровске и Киеве прогремели взрывы - СМИВзрывы прозвучали в Днепропетровске. Об этом 24 августа сообщает украинский телеканал "Общественное"
 
взрывыЛЭПгазопроводДнепропетровская областьНовости
 
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