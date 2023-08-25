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Газопроводы и ЛЭП повредило взрывами в Днепропетровской области

Газопроводы и ЛЭП повредило взрывами в Днепропетровской области - 25.08.2023 Украина.ру

Газопроводы и ЛЭП повредило взрывами в Днепропетровской области

Часть газопроводов и линии электропередач (ЛЭП) в Днепропетровской области получили повреждения в результате взрывов в регионе. Об этом 25 августа сообщил в своем телеграм-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук

2023-08-25T09:18

2023-08-25T09:18

2023-08-25T09:18

взрывы

лэп

газопровод

днепропетровская область

новости

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"Повреждено предприятие и линия электропередачи. Без света остались 714 абонентов", — написал Лукашук.Он также сказал, что в результате обстрелов в Грушевском и Зеленодольском районах получили повреждения несколько газопроводов.В июле министр энергетики Герман Галущенко заявлял о 271 попадании по энергообъектам Украины. Это половина всех объектов энергосистем страны.

https://ukraina.ru/20230824/1048900155.html

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взрывы, лэп, газопровод, днепропетровская область, новости