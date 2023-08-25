Газопроводы и ЛЭП повредило взрывами в Днепропетровской области
© Freepic, evening_taoЛЭП
© Freepic, evening_tao
Часть газопроводов и линии электропередач (ЛЭП) в Днепропетровской области получили повреждения в результате взрывов в регионе. Об этом 25 августа сообщил в своем телеграм-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук
"Повреждено предприятие и линия электропередачи. Без света остались 714 абонентов", — написал Лукашук.
Он также сказал, что в результате обстрелов в Грушевском и Зеленодольском районах получили повреждения несколько газопроводов.
В июле министр энергетики Герман Галущенко заявлял о 271 попадании по энергообъектам Украины. Это половина всех объектов энергосистем страны.