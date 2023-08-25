https://ukraina.ru/20230825/1048925926.html

Балицкий объяснил, почему ВСУ боятся наносить удары по Запорожской АЭС

Балицкий объяснил, почему ВСУ боятся наносить удары по Запорожской АЭС - 25.08.2023 Украина.ру

Балицкий объяснил, почему ВСУ боятся наносить удары по Запорожской АЭС

Украинская сторона не бьет непосредственно по самой Запорожской атомной электростанции (АЭС), потому что понимает, что со стороны России последует ответ. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает 25 августа РИА Новости

2023-08-25T08:38

2023-08-25T08:38

2023-08-25T08:38

запорожская аэс

евгений балицкий

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обстрелы

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"Если только по атомной станции прилетит, то они знают, что прилетит по Ровенской или Хмельницкой (атомным станциям - ред.). И, соответственно, европейцы понимают, что это уже касается их напрямую, если они ударят по нашей атомной станции, мы ударим по их, и они это знают. Поэтому противник сегодня не активен в этом вопросе", - объяснил Балицкий.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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запорожская аэс, евгений балицкий, новые регионы, новости, всу, обстрелы