Боеприпасы с обедненным ураном превращают Украину в непригодную для жизни — Захарова - 25.08.2023 Украина.ру
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Боеприпасы с обедненным ураном превращают Украину в непригодную для жизни — Захарова
Боеприпасы с обедненным ураном превращают Украину в непригодную для жизни — Захарова - 25.08.2023 Украина.ру
Боеприпасы с обедненным ураном превращают Украину в непригодную для жизни — Захарова
Поставки западных боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиационному заражению почв. На это указала 24 августа в статье на сайте kp.ru официальный представитель МИД России Мария Захарова
2023-08-25T07:57
2023-08-25T07:57
обедненный уран
новости
снаряды
мария захарова
украина
мид рф
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"Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю. Радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется", - указала Захарова.По ее словам, последствия применения боеприпасов с обедненным ураном могут коснуться и соседней Польши, где в мае этого года, как и в Хмельницкой области Украины, наблюдался значительный всплеск радиационного фона.Захарова обратила внимание на то, что после выпадения на землю радиоактивных осадков фон в воздухе может выровняться, однако "вся почва, вся земля, которая находилась под облаком, поднявшимся над складом, а также в близости от него, уже заражена радионуклидами"."Украинцы должны понимать, что британцы поставляют настоящий яд – гарантию раковых опухолей, и требовать вывезти снаряды с обедненным ураном как можно скорее из страны", - заключила официальный представитель МИД РФ.В марте заместитель главы Министерства обороны Британии Аннабель Голди заявила, что в рамках пакета военной помощи Лондон передаст Киеву танки Challenger 2 и боеприпасы, включая бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Его используют из-за свойств, которые обеспечивают высокую эффективность снарядов. При этом специалисты продолжают спорить о долгосрочных последствиях для здоровья, которые может вызвать применение снарядов с обедненным ураном.Ученые из Института ядерных технологий и радиационной защиты Национального центра научных исследований "Демокрит" (Греция) отмечали, что "аэрозоль, образующийся при ударе и сгорании боеприпасов с обедненным ураном, потенциально может загрязнить обширные территории вокруг мест падения или может быть вдыхаем гражданскими лицами и военными".
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обедненный уран, новости, снаряды, мария захарова, украина, мид рф
обедненный уран, Новости, снаряды, Мария Захарова, Украина, МИД РФ

Боеприпасы с обедненным ураном превращают Украину в непригодную для жизни — Захарова

07:57 25.08.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Поставки западных боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиационному заражению почв. На это указала 24 августа в статье на сайте kp.ru официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю. Радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется", - указала Захарова.
По ее словам, последствия применения боеприпасов с обедненным ураном могут коснуться и соседней Польши, где в мае этого года, как и в Хмельницкой области Украины, наблюдался значительный всплеск радиационного фона.
"Причина, вероятно, – та же, что и на Украине: подрыв боеприпасов с обедненным ураном, которые были размещены на складе в городе Хмельницком", - написала она.
Захарова обратила внимание на то, что после выпадения на землю радиоактивных осадков фон в воздухе может выровняться, однако "вся почва, вся земля, которая находилась под облаком, поднявшимся над складом, а также в близости от него, уже заражена радионуклидами".
"Украинцы должны понимать, что британцы поставляют настоящий яд – гарантию раковых опухолей, и требовать вывезти снаряды с обедненным ураном как можно скорее из страны", - заключила официальный представитель МИД РФ.
В марте заместитель главы Министерства обороны Британии Аннабель Голди заявила, что в рамках пакета военной помощи Лондон передаст Киеву танки Challenger 2 и боеприпасы, включая бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
Его используют из-за свойств, которые обеспечивают высокую эффективность снарядов. При этом специалисты продолжают спорить о долгосрочных последствиях для здоровья, которые может вызвать применение снарядов с обедненным ураном.
Ученые из Института ядерных технологий и радиационной защиты Национального центра научных исследований "Демокрит" (Греция) отмечали, что "аэрозоль, образующийся при ударе и сгорании боеприпасов с обедненным ураном, потенциально может загрязнить обширные территории вокруг мест падения или может быть вдыхаем гражданскими лицами и военными".
Андрей Клинцевич интервью
8 июля, 13:11
Андрей Клинцевич: Кассетные боеприпасы для ВСУ Россия уничтожит так же, как и снаряды с обедненным ураном- Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
 
обедненный уранНовостиснарядыМария ЗахароваУкраинаМИД РФ
 
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