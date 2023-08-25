Польша между Третьим Рейхом и Великобританией: искусство исчезать с карты Европы
Невилл Чемберлен после заключения "Мюнхенского сговора", 1938 год
События 1938-39 года наглядно показывают, что гарантии, которые дают европейские партнёры, стоят не дорого. Гарантии данные Чехословакии вообще рассосались, а гарантии, которые получила Польша привели всё же к началу большой войны, но Польше ничем не помогли. Освободил её Советский Союз, гарантий перед войной не дававший
25 августа 1939 года Польша и Великобритания подписали договор о военном союзе. Но это лишь на 5 дней задержало атаку Третьего Рейха на Польшу, которая в 1938-м вместе с Гитлером делила Чехословакию.
Польша под руководством Юзефа Пилсудского стала союзником нацистской Германии через несколько месяцев после прихода Адольфа Гитлера к власти. Поскольку Пилсудский и его окружение были всегда уверены, что германо-советская дружба возможна только против Польши, они решили доказать новым немецким властям: польско-советский пакт о ненападении от августа 1932 года является пустой формальностью, а на самом деле Варшава готова дружить с Берлином против Москвы.
15 ноября 1933 года посол Польши в Берлине Юзеф Липский передал Адольфу Гитлеру послание Пилсудского. В нём говорилось, что "польский правитель положительно оценивает приход к власти национал-социалистов и их внешнеполитические устремления". Было сказано о "личной позитивной роли немецкого фюрера в налаживании отношений между странами" и что сам Пилсудский рассматривает его как "гаранта нерушимости польских границ". Нота завершалась словами, что польский диктатор обращается лично к Гитлеру с просьбой о "необходимости преодоления всех накопившихся противоречий".
Гитлер с восторгом принял послание, рассматривая польский жест как возможность демонстрации миролюбивых намерений, в которых стали сильно сомневаться после ухода Германии из Лиги Наций. Меньше чем за две недели германская сторона подготовила проект пакта о ненападении, который предоставила полякам. Те, в свою очередь, внесли необходимые правки, и 26 января 1934 года между Польшей и Германией было заключен договор, который многие историки называют "пакт Гитлера-Пилсудского".
Он фактически обеспечивал Германии нейтралитет Польши в случае германской агрессии. В частности, речь шла о том, что Польша будет соблюдать нейтралитет не только в случае германского вторжения в Австрию, но также и при германской агрессии против Литвы и вообще на Восток. Разногласия, которые могли бы при этом возникнуть между Польшей и Германией, Польша обязана была бы на основании этого договора урегулировать путём переговоров с Германией.
Первые плоды "пакт Гитлера-Пилсудского" принёс Польше в 1938 году. После аншлюса Австрии, который был осуществлён нацистской Германией 11-12 марта 1938-го, Польша 17 марта выдвинула ультиматум Литве с требованием немедленно установить дипломатические отношения и экономические связи между двумя странами. Но главное – отменить статью Конституции Литвы, в которой столицей этого государства значился город Вильнюс, захваченный поляками ещё осенью 1920 года. Руководство Литвы вынуждено было удовлетворить требования Польши.
А после подписания главами правительств Германии, Великобритании и Италии 30 сентября 1938 года Мюнхенских соглашений, которые начали процесс ликвидации Чехословакии, Польша приняла участие в разделе этой страны совместно с Германией и Венгрией. Глава МИД Польши Юзеф Бек 30 сентября отправил ультиматум Праге, 1 октября он был принят, и войска Польши заняли Тешинскую область Чехословакии. По меткому выражению Уильяма Черчилля, Польша "с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства".
Однако через несколько недель Третий Рейх фактически потребовал от Польши компенсацию за её территориальные приобретения. 24 октября 1938 года глава МИД Германии Иоахим фон Риббентроп предложил польскому послу в Берлине Юзефу Липскому "генеральное урегулирование спорных проблем, существующих между Польшей и Германией". Оно включало "воссоединение Вольного города Данцига с Рейхом" и согласие Польши на "строительство экстерриториальной автомобильной дороги и железнодорожной линии через Поморье", или так называемый "польский коридор" к Балтийскому морю.
За это фон Риббентроп предложил "возможность продления польско-германского соглашения на 25 лет и гарантии польско-германских границ". В качестве возможной сферы будущего сотрудничества двух стран он назвал "действия по колониальным вопросам и вопросам эмиграции евреев из Польши, а также общую политику в отношении России на базе Антикоминтерновского пакта".
Хотя в Варшаве предложение отвергли, однако продолжали вынашивать планы совместного с Берлином похода на Восток и участия уже в разделе СССР, причём эти надежды нацисты подпитывали. 5 января 1939 года, принимая Бека в Берлине, Гитлер заявил о единстве "интересов Германии и Польши в отношении Советского Союза". А на встрече с Риббентропом 26 января того же года Бек обещал обдумать возможность присоединения Варшавы к Антикоминтерновскому пакту, если Берлин поддержит польские намерения завладеть Украиной и получить выход к Чёрному морю. В этом контексте Бек 11 марта 1939-го, выступая в комиссии Сената Польши по иностранным делам, указал на заинтересованность Польши в получении колоний.
Однако после того, как 15 марта 1939 года Чехословакия окончательно прекратила своё существование, терпение Берлина истекло. 21 марта фон Риббентроп вызвал Липского и в ультимативной форме потребовал удовлетворить требования Германии. Польша, которая, как образно писал английский военный историк и теоретик Б.Г. Лиддел Гарт, оказалась "языком, зажатым между челюстями Германии", обратилась за помощью к Великобритании и Франции. Но получила её лишь на словах.
31 марта 1939 года британский премьер Невилл Чемберлен, выступая в Палате общин, заявил, что "в случае любой акции, которая будет явно угрожать независимости Польши и которой польское правительство соответственно сочтёт необходимым оказать сопротивление своими национальными вооружёнными силами, правительство Его Величества считает себя обязанным немедленно оказать польскому правительству всю поддержку, которая в его силах", добавив, что говорит от имени не только Англии, но и Франции.
4-6 апреля 1939 года в ходе визита Юзефа Бека в Лондон правительства Великобритании и Польши заявили о своей готовности заменить временное и одностороннее обязательство постоянным соглашением гарантиях взаимопомощи на случай прямой или косвенной угрозы одной из стран.
Гитлера не беспокоили "гарантии" Чемберлена. Если в период Мюнхена в качестве цены за сговор с нацистской Германией послужила Чехословакия, то в 1939-м нею должна была стать Польша. "Англия и Франция дали обязательства, но ни одно из этих государств не желает их выполнять. (...) В Мюнхене мы видели этих убогих червей – Чемберлена и Даладье. Они не решатся напасть" – заявил фюрер на совещании командующих видами германских вооруженных сил 23 мая 1939 года. Это было уже после утверждения плана нападения на Польшу, получившего кодовое название "Вайс", и одностороннего аннулирования "пакта Гитлера-Пилсудского" (произошло 28 апреля 1939-го).
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После того, как 3 мая 1939 года наркомом иностранных дел СССР стал Вячеслав Молотов, Москва предприняла очередную попытку заключить трёхсторонний британско-французско-советский договор о взаимопомощи и гарантиях на случай германской агрессии. Трехсторонние переговоры начались в Москве в середине июня 1939-го, и продолжались в июле и августе. Однако на них Лондон и Париж не предоставили гарантий Варшавы о том, что советские войска будут пропущены через польскую территорию, а для Москвы это условие было ключевым.
Кроме того, и Великобритания, и СССР вели в это время закулисные переговоры с Германией. Москва оказалась более успешной, и 23 августа был подписан советско-германский договор, вошедший в историю как "пакт Молотова-Риббентропа".
25 августа 1939-го британско-французско-советские переговоры были прерваны, и в тот же день в Лондоне был подписан договор о взаимопомощи между Великобританией и Польшей. Он содержал взаимные обязательства оказания военной помощи в случае, если одна из сторон подвергнется нападению какой-либо "европейской державы". Под "европейской державой", как следовало из секретного протокола, имелась в виду Германия, а в отношении иных европейских держав предусматривались консультации о совместных мерах.
Но по существу этот договор был лишь средством давления на гитлеровскую дипломатию, с помощью которого Лондон надеялся заставить Берлин пойти на соглашение. Действительно, его подписание вынудило Гитлера отменить намеченное на 4 часа 30 минут 26 августа нападение на Польшу. При этом 25 августа в Лондон были переданы следующие четыре предложения: Германия желает заключить с Британией пакт или союз; Британия должна помочь Германии получить Данциг и "польский коридор"; должно быть достигнуто соглашение относительно германских колоний; Германия обещает защищать целостность Британской империи в случае нападения на неё.
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Через три дня британский посол в Берлине Гендерсон сообщил о согласии Лондона только с первыми двумя предложениями. Будучи готовой заключить сделку за счёт Польши, Англия не хотела поступиться своими колониальными интересами. При этом Чемберлен и его сторонники до последнего надеялись на достижение "широкого и полного" соглашения с Германией. К этому же стремился и французский премьер Даладье, несмотря на то, что Франция была связана с Польшей союзным договором 1921 года и Локарнскими соглашениями 1925 года, предусматривавшими помощь Польше в случае агрессии против неё.
Потому неудивительно, что после вторжения нацистов в Польшу 1 сентября 1939 года Великобритания и Франция объявили Германии войну только через два дня. Эта война получила название "странной", поскольку на границе Германии с Францией, где также находились Британские экспедиционные силы, никаких боевых действий не было.
Позднее Черчилль в своих мемуарах написал: "Весь мир был поражён, когда за сокрушительным натиском Гитлера на Польшу и объявлением Англией и Францией войны Германии последовала гнетущая пауза. (...) Франция и Англия бездействовали в течение тех нескольких недель, когда немецкая военная машина всей своей мощью уничтожала и покоряла Польшу. У Гитлера не было оснований жаловаться на это".