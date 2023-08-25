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Польша между Третьим Рейхом и Великобританией: искусство исчезать с карты Европы

Польша между Третьим Рейхом и Великобританией: искусство исчезать с карты Европы - 25.08.2023 Украина.ру

Польша между Третьим Рейхом и Великобританией: искусство исчезать с карты Европы

События 1938-39 года наглядно показывают, что гарантии, которые дают европейские партнёры, стоят не дорого. Гарантии данные Чехословакии вообще рассосались, а гарантии, которые получила Польша привели всё же к началу большой войны, но Польше ничем не помогли. Освободил её Советский Союз, гарантий перед войной не дававший

2023-08-25T18:00

2023-08-25T18:00

2023-08-25T18:00

история

история

польша

германия

великобритания

1930-е

адольф гитлер

юзеф пилсудский

вторая мировая война

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25 августа 1939 года Польша и Великобритания подписали договор о военном союзе. Но это лишь на 5 дней задержало атаку Третьего Рейха на Польшу, которая в 1938-м вместе с Гитлером делила Чехословакию.Польша под руководством Юзефа Пилсудского стала союзником нацистской Германии через несколько месяцев после прихода Адольфа Гитлера к власти. Поскольку Пилсудский и его окружение были всегда уверены, что германо-советская дружба возможна только против Польши, они решили доказать новым немецким властям: польско-советский пакт о ненападении от августа 1932 года является пустой формальностью, а на самом деле Варшава готова дружить с Берлином против Москвы.15 ноября 1933 года посол Польши в Берлине Юзеф Липский передал Адольфу Гитлеру послание Пилсудского. В нём говорилось, что "польский правитель положительно оценивает приход к власти национал-социалистов и их внешнеполитические устремления". Было сказано о "личной позитивной роли немецкого фюрера в налаживании отношений между странами" и что сам Пилсудский рассматривает его как "гаранта нерушимости польских границ". Нота завершалась словами, что польский диктатор обращается лично к Гитлеру с просьбой о "необходимости преодоления всех накопившихся противоречий".Гитлер с восторгом принял послание, рассматривая польский жест как возможность демонстрации миролюбивых намерений, в которых стали сильно сомневаться после ухода Германии из Лиги Наций. Меньше чем за две недели германская сторона подготовила проект пакта о ненападении, который предоставила полякам. Те, в свою очередь, внесли необходимые правки, и 26 января 1934 года между Польшей и Германией было заключен договор, который многие историки называют "пакт Гитлера-Пилсудского".Он фактически обеспечивал Германии нейтралитет Польши в случае германской агрессии. В частности, речь шла о том, что Польша будет соблюдать нейтралитет не только в случае германского вторжения в Австрию, но также и при германской агрессии против Литвы и вообще на Восток. Разногласия, которые могли бы при этом возникнуть между Польшей и Германией, Польша обязана была бы на основании этого договора урегулировать путём переговоров с Германией.Первые плоды "пакт Гитлера-Пилсудского" принёс Польше в 1938 году. После аншлюса Австрии, который был осуществлён нацистской Германией 11-12 марта 1938-го, Польша 17 марта выдвинула ультиматум Литве с требованием немедленно установить дипломатические отношения и экономические связи между двумя странами. Но главное – отменить статью Конституции Литвы, в которой столицей этого государства значился город Вильнюс, захваченный поляками ещё осенью 1920 года. Руководство Литвы вынуждено было удовлетворить требования Польши.А после подписания главами правительств Германии, Великобритании и Италии 30 сентября 1938 года Мюнхенских соглашений, которые начали процесс ликвидации Чехословакии, Польша приняла участие в разделе этой страны совместно с Германией и Венгрией. Глава МИД Польши Юзеф Бек 30 сентября отправил ультиматум Праге, 1 октября он был принят, и войска Польши заняли Тешинскую область Чехословакии. По меткому выражению Уильяма Черчилля, Польша "с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства".Однако через несколько недель Третий Рейх фактически потребовал от Польши компенсацию за её территориальные приобретения. 24 октября 1938 года глава МИД Германии Иоахим фон Риббентроп предложил польскому послу в Берлине Юзефу Липскому "генеральное урегулирование спорных проблем, существующих между Польшей и Германией". Оно включало "воссоединение Вольного города Данцига с Рейхом" и согласие Польши на "строительство экстерриториальной автомобильной дороги и железнодорожной линии через Поморье", или так называемый "польский коридор" к Балтийскому морю.За это фон Риббентроп предложил "возможность продления польско-германского соглашения на 25 лет и гарантии польско-германских границ". В качестве возможной сферы будущего сотрудничества двух стран он назвал "действия по колониальным вопросам и вопросам эмиграции евреев из Польши, а также общую политику в отношении России на базе Антикоминтерновского пакта".Хотя в Варшаве предложение отвергли, однако продолжали вынашивать планы совместного с Берлином похода на Восток и участия уже в разделе СССР, причём эти надежды нацисты подпитывали. 5 января 1939 года, принимая Бека в Берлине, Гитлер заявил о единстве "интересов Германии и Польши в отношении Советского Союза". А на встрече с Риббентропом 26 января того же года Бек обещал обдумать возможность присоединения Варшавы к Антикоминтерновскому пакту, если Берлин поддержит польские намерения завладеть Украиной и получить выход к Чёрному морю. В этом контексте Бек 11 марта 1939-го, выступая в комиссии Сената Польши по иностранным делам, указал на заинтересованность Польши в получении колоний.Однако после того, как 15 марта 1939 года Чехословакия окончательно прекратила своё существование, терпение Берлина истекло. 21 марта фон Риббентроп вызвал Липского и в ультимативной форме потребовал удовлетворить требования Германии. Польша, которая, как образно писал английский военный историк и теоретик Б.Г. Лиддел Гарт, оказалась "языком, зажатым между челюстями Германии", обратилась за помощью к Великобритании и Франции. Но получила её лишь на словах.31 марта 1939 года британский премьер Невилл Чемберлен, выступая в Палате общин, заявил, что "в случае любой акции, которая будет явно угрожать независимости Польши и которой польское правительство соответственно сочтёт необходимым оказать сопротивление своими национальными вооружёнными силами, правительство Его Величества считает себя обязанным немедленно оказать польскому правительству всю поддержку, которая в его силах", добавив, что говорит от имени не только Англии, но и Франции.4-6 апреля 1939 года в ходе визита Юзефа Бека в Лондон правительства Великобритании и Польши заявили о своей готовности заменить временное и одностороннее обязательство постоянным соглашением гарантиях взаимопомощи на случай прямой или косвенной угрозы одной из стран.Гитлера не беспокоили "гарантии" Чемберлена. Если в период Мюнхена в качестве цены за сговор с нацистской Германией послужила Чехословакия, то в 1939-м нею должна была стать Польша. "Англия и Франция дали обязательства, но ни одно из этих государств не желает их выполнять. (...) В Мюнхене мы видели этих убогих червей – Чемберлена и Даладье. Они не решатся напасть" – заявил фюрер на совещании командующих видами германских вооруженных сил 23 мая 1939 года. Это было уже после утверждения плана нападения на Польшу, получившего кодовое название "Вайс", и одностороннего аннулирования "пакта Гитлера-Пилсудского" (произошло 28 апреля 1939-го).После того, как 3 мая 1939 года наркомом иностранных дел СССР стал Вячеслав Молотов, Москва предприняла очередную попытку заключить трёхсторонний британско-французско-советский договор о взаимопомощи и гарантиях на случай германской агрессии. Трехсторонние переговоры начались в Москве в середине июня 1939-го, и продолжались в июле и августе. Однако на них Лондон и Париж не предоставили гарантий Варшавы о том, что советские войска будут пропущены через польскую территорию, а для Москвы это условие было ключевым.Кроме того, и Великобритания, и СССР вели в это время закулисные переговоры с Германией. Москва оказалась более успешной, и 23 августа был подписан советско-германский договор, вошедший в историю как "пакт Молотова-Риббентропа".25 августа 1939-го британско-французско-советские переговоры были прерваны, и в тот же день в Лондоне был подписан договор о взаимопомощи между Великобританией и Польшей. Он содержал взаимные обязательства оказания военной помощи в случае, если одна из сторон подвергнется нападению какой-либо "европейской державы". Под "европейской державой", как следовало из секретного протокола, имелась в виду Германия, а в отношении иных европейских держав предусматривались консультации о совместных мерах.Но по существу этот договор был лишь средством давления на гитлеровскую дипломатию, с помощью которого Лондон надеялся заставить Берлин пойти на соглашение. Действительно, его подписание вынудило Гитлера отменить намеченное на 4 часа 30 минут 26 августа нападение на Польшу. При этом 25 августа в Лондон были переданы следующие четыре предложения: Германия желает заключить с Британией пакт или союз; Британия должна помочь Германии получить Данциг и "польский коридор"; должно быть достигнуто соглашение относительно германских колоний; Германия обещает защищать целостность Британской империи в случае нападения на неё.Через три дня британский посол в Берлине Гендерсон сообщил о согласии Лондона только с первыми двумя предложениями. Будучи готовой заключить сделку за счёт Польши, Англия не хотела поступиться своими колониальными интересами. При этом Чемберлен и его сторонники до последнего надеялись на достижение "широкого и полного" соглашения с Германией. К этому же стремился и французский премьер Даладье, несмотря на то, что Франция была связана с Польшей союзным договором 1921 года и Локарнскими соглашениями 1925 года, предусматривавшими помощь Польше в случае агрессии против неё.Потому неудивительно, что после вторжения нацистов в Польшу 1 сентября 1939 года Великобритания и Франция объявили Германии войну только через два дня. Эта война получила название "странной", поскольку на границе Германии с Францией, где также находились Британские экспедиционные силы, никаких боевых действий не было.Позднее Черчилль в своих мемуарах написал: "Весь мир был поражён, когда за сокрушительным натиском Гитлера на Польшу и объявлением Англией и Францией войны Германии последовала гнетущая пауза. (...) Франция и Англия бездействовали в течение тех нескольких недель, когда немецкая военная машина всей своей мощью уничтожала и покоряла Польшу. У Гитлера не было оснований жаловаться на это".

https://ukraina.ru/20220126/1033149761.html

https://ukraina.ru/20230512/1046135966.html

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Олег Хавич

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история, польша, германия, великобритания, 1930-е, адольф гитлер, юзеф пилсудский, вторая мировая война