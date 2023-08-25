https://ukraina.ru/20230825/1048916886.html

Спецназ ВСУ поделился кадрами ночной "перемоги" в Крыму

Спецназ ВСУ поделился кадрами ночной "перемоги" в Крыму - 25.08.2023 Украина.ру

Спецназ ВСУ поделился кадрами ночной "перемоги" в Крыму

Увидеть Крым и умереть - долгоиграющий жанр украинской пропаганды

2023-08-25T13:36

2023-08-25T13:36

2023-08-25T13:55

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Киевские пропагандисты пытаются компенсировать безрадостные для них сводки из Донбасса. С этой целью, видимо, в соцсетях размещено очередное видео в стиле "сфоткаться с флагом и сбежать".На этот раз, как утверждают авторы и комментаторы медийного продукта, дело происходит в Крыму: якобы спецназ ВСУ высаживается в безлюдной местности ночью, стреляет из американского оружия, фотографируется с украинским флагом и спешно ретируется на надувных лодках. Комментаторы опознали в вооружении гранатометы Mk19 и пулемёты M2 Browning.Непродолжительное видео весьма скверного качества не позволяет локализовать возможное событие и отвергнуть версию о постановке. Минобороны РФ не комментирует возможное происшествие.Ранее близкие к украинским силовым ведомствам паблики демонстрировали фотографии и видеозаписи с военнослужащими на фоне государственных флагов и пограничных столбов Украины. Инсценировки регулярно разоблачались, что не помешало работающим в этом жанре продолжать своё творчество под "патриотическими" предлогами.Заказчики нового низкопробного "видосика" остаются неназванными. Однако известно, что ещё в прошлом году советник украинского президента Михаил Подоляк публично пообещал сделать стрим из Крыма. После этого женатый глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов публично назначил кому-то свидание в октябре – тоже в Крыму.

https://ukraina.ru/20230729/1048349915.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, крым, диверсия в крыму, чей крым, всу, диверсанты, диверсии, сво, новости