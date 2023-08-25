https://ukraina.ru/20230825/1048916886.html
Спецназ ВСУ поделился кадрами ночной "перемоги" в Крыму
Спецназ ВСУ поделился кадрами ночной "перемоги" в Крыму - 25.08.2023 Украина.ру
Спецназ ВСУ поделился кадрами ночной "перемоги" в Крыму
Увидеть Крым и умереть - долгоиграющий жанр украинской пропаганды
2023-08-25T13:36
2023-08-25T13:36
2023-08-25T13:55
украина
крым
диверсия в крыму
чей крым
всу
диверсанты
диверсии
сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/18/1048920891_0:0:719:404_1920x0_80_0_0_7e18b880b94c52a9fe1149c24786b2fb.jpg.webp
Киевские пропагандисты пытаются компенсировать безрадостные для них сводки из Донбасса. С этой целью, видимо, в соцсетях размещено очередное видео в стиле "сфоткаться с флагом и сбежать".На этот раз, как утверждают авторы и комментаторы медийного продукта, дело происходит в Крыму: якобы спецназ ВСУ высаживается в безлюдной местности ночью, стреляет из американского оружия, фотографируется с украинским флагом и спешно ретируется на надувных лодках. Комментаторы опознали в вооружении гранатометы Mk19 и пулемёты M2 Browning.Непродолжительное видео весьма скверного качества не позволяет локализовать возможное событие и отвергнуть версию о постановке. Минобороны РФ не комментирует возможное происшествие.Ранее близкие к украинским силовым ведомствам паблики демонстрировали фотографии и видеозаписи с военнослужащими на фоне государственных флагов и пограничных столбов Украины. Инсценировки регулярно разоблачались, что не помешало работающим в этом жанре продолжать своё творчество под "патриотическими" предлогами.Заказчики нового низкопробного "видосика" остаются неназванными. Однако известно, что ещё в прошлом году советник украинского президента Михаил Подоляк публично пообещал сделать стрим из Крыма. После этого женатый глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов публично назначил кому-то свидание в октябре – тоже в Крыму.
https://ukraina.ru/20230729/1048349915.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/18/1048920891_0:0:719:540_1920x0_80_0_0_3039dacb63d9ed011d31f8d91f9be262.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, крым, диверсия в крыму, чей крым, всу, диверсанты, диверсии, сво, новости
Украина, Крым, диверсия в Крыму, Чей Крым, ВСУ, диверсанты, диверсии, СВО, Новости
Спецназ ВСУ поделился кадрами ночной "перемоги" в Крыму
13:36 25.08.2023 (обновлено: 13:55 25.08.2023)
Увидеть Крым и умереть - долгоиграющий жанр украинской пропаганды
Киевские пропагандисты пытаются компенсировать безрадостные для них сводки из Донбасса. С этой целью, видимо, в соцсетях размещено очередное видео в стиле "сфоткаться с флагом и сбежать".
На этот раз, как утверждают авторы и комментаторы медийного продукта, дело происходит в Крыму: якобы спецназ ВСУ высаживается в безлюдной местности ночью, стреляет из американского оружия, фотографируется с украинским флагом и спешно ретируется на надувных лодках. Комментаторы опознали в вооружении гранатометы Mk19 и пулемёты M2 Browning.
Непродолжительное видео весьма скверного качества не позволяет локализовать возможное событие и отвергнуть версию о постановке. Минобороны РФ не комментирует возможное происшествие.
Ранее близкие к украинским силовым ведомствам паблики демонстрировали фотографии и видеозаписи с военнослужащими на фоне государственных флагов и пограничных столбов Украины. Инсценировки регулярно разоблачались, что не помешало работающим в этом жанре продолжать своё творчество под "патриотическими" предлогами.
Заказчики нового низкопробного "видосика" остаются неназванными. Однако известно, что ещё в прошлом году советник украинского президента Михаил Подоляк публично пообещал сделать стрим из Крыма. После этого женатый глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов публично назначил кому-то свидание в октябре – тоже в Крыму.