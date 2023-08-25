Спецназ ВСУ поделился кадрами ночной "перемоги" в Крыму - 25.08.2023 Украина.ру
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Спецназ ВСУ поделился кадрами ночной "перемоги" в Крыму
Спецназ ВСУ поделился кадрами ночной "перемоги" в Крыму - 25.08.2023 Украина.ру
Спецназ ВСУ поделился кадрами ночной "перемоги" в Крыму
Увидеть Крым и умереть - долгоиграющий жанр украинской пропаганды
2023-08-25T13:36
2023-08-25T13:55
украина
крым
диверсия в крыму
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всу
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Киевские пропагандисты пытаются компенсировать безрадостные для них сводки из Донбасса. С этой целью, видимо, в соцсетях размещено очередное видео в стиле "сфоткаться с флагом и сбежать".На этот раз, как утверждают авторы и комментаторы медийного продукта, дело происходит в Крыму: якобы спецназ ВСУ высаживается в безлюдной местности ночью, стреляет из американского оружия, фотографируется с украинским флагом и спешно ретируется на надувных лодках. Комментаторы опознали в вооружении гранатометы Mk19 и пулемёты M2 Browning.Непродолжительное видео весьма скверного качества не позволяет локализовать возможное событие и отвергнуть версию о постановке. Минобороны РФ не комментирует возможное происшествие.Ранее близкие к украинским силовым ведомствам паблики демонстрировали фотографии и видеозаписи с военнослужащими на фоне государственных флагов и пограничных столбов Украины. Инсценировки регулярно разоблачались, что не помешало работающим в этом жанре продолжать своё творчество под "патриотическими" предлогами.Заказчики нового низкопробного "видосика" остаются неназванными. Однако известно, что ещё в прошлом году советник украинского президента Михаил Подоляк публично пообещал сделать стрим из Крыма. После этого женатый глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов публично назначил кому-то свидание в октябре – тоже в Крыму.
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, крым, диверсия в крыму, чей крым, всу, диверсанты, диверсии, сво, новости
Украина, Крым, диверсия в Крыму, Чей Крым, ВСУ, диверсанты, диверсии, СВО, Новости

Спецназ ВСУ поделился кадрами ночной "перемоги" в Крыму

13:36 25.08.2023 (обновлено: 13:55 25.08.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатогоукраинский морской спецназ
украинский морской спецназ - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Увидеть Крым и умереть - долгоиграющий жанр украинской пропаганды
Киевские пропагандисты пытаются компенсировать безрадостные для них сводки из Донбасса. С этой целью, видимо, в соцсетях размещено очередное видео в стиле "сфоткаться с флагом и сбежать".
На этот раз, как утверждают авторы и комментаторы медийного продукта, дело происходит в Крыму: якобы спецназ ВСУ высаживается в безлюдной местности ночью, стреляет из американского оружия, фотографируется с украинским флагом и спешно ретируется на надувных лодках. Комментаторы опознали в вооружении гранатометы Mk19 и пулемёты M2 Browning.
Непродолжительное видео весьма скверного качества не позволяет локализовать возможное событие и отвергнуть версию о постановке. Минобороны РФ не комментирует возможное происшествие.
Ранее близкие к украинским силовым ведомствам паблики демонстрировали фотографии и видеозаписи с военнослужащими на фоне государственных флагов и пограничных столбов Украины. Инсценировки регулярно разоблачались, что не помешало работающим в этом жанре продолжать своё творчество под "патриотическими" предлогами.
29 июля, 17:51
В Госдуме главу ГУР Буданова пообещали превратить в Чеширского кота из-за КрымаВСУ при попытке захватить Крым обломают себе зубы. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев
Заказчики нового низкопробного "видосика" остаются неназванными. Однако известно, что ещё в прошлом году советник украинского президента Михаил Подоляк публично пообещал сделать стрим из Крыма. После этого женатый глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов публично назначил кому-то свидание в октябре – тоже в Крыму.
 
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