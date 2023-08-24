Россия уничтожает украинские дроны, но Буданов считает их "эффективным оружием" - СМИ - 24.08.2023 Украина.ру
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Россия уничтожает украинские дроны, но Буданов считает их "эффективным оружием" - СМИ
Россия уничтожает украинские дроны, но Буданов считает их "эффективным оружием" - СМИ - 24.08.2023 Украина.ру
Россия уничтожает украинские дроны, но Буданов считает их "эффективным оружием" - СМИ
Россия сбивает 60-70% украинских морских дронов, но этого достаточно, чтобы считать их эффективным оружием. Такое заявление в интервью СМИ 24 августа сделал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов
2023-08-24T21:00
2023-08-24T21:01
новости
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
дроны
беспилотники
атаки
черноморский флот
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По словам главы ГУР российские военные уничтожают до 70% украинских беспилотников. "Однако для них проблема — в тех 30%", — сказал глава украинской разведки.Сколько именно дронов запускает Украина, Буданов не озвучил. Но по мнению главы украинского ГУР - "это много". По словам Буданова, иногда российские военные уничтожают дроны уже рядом с кораблем и тогда судно "идет на длительный ремонт". Он назвал такие дроны "эффективным оружием сдерживания", но не наступления.Также Буданов заявил, что силы обороны Украины могут достичь любой Крымского полуострова "для уничтожения противника". "Украинская армия может поразить любую часть Крыма по состоянию на сейчас. Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника... Те, кто наделал глупостей, им лучше уехать. А тем, кто ждет, надо готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую", - заявил Буданов.Во вторник, 22 августа, глава ГУР сделал другое громкое заявление, пообещав этим летом новый теракт на Крымском мосту.
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новости, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), дроны, беспилотники, атаки, черноморский флот
Новости, Кирилл Буданов, Главное управление разведки Украины (ГУР), дроны, беспилотники, атаки, Черноморский флот

Россия уничтожает украинские дроны, но Буданов считает их "эффективным оружием" - СМИ

21:00 24.08.2023 (обновлено: 21:01 24.08.2023)
 
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Россия сбивает 60-70% украинских морских дронов, но этого достаточно, чтобы считать их эффективным оружием. Такое заявление в интервью СМИ 24 августа сделал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов
По словам главы ГУР российские военные уничтожают до 70% украинских беспилотников. "Однако для них проблема — в тех 30%", — сказал глава украинской разведки.
Сколько именно дронов запускает Украина, Буданов не озвучил. Но по мнению главы украинского ГУР - "это много".
"Поскольку есть реальные причиненные потери, и цена такого дрона, и цена боевого корабля — несопоставимые, то можно сказать, что это достаточно эффективный способ", - сказал Буданов.
По словам Буданова, иногда российские военные уничтожают дроны уже рядом с кораблем и тогда судно "идет на длительный ремонт". Он назвал такие дроны "эффективным оружием сдерживания", но не наступления.
Также Буданов заявил, что силы обороны Украины могут достичь любой Крымского полуострова "для уничтожения противника".
"Украинская армия может поразить любую часть Крыма по состоянию на сейчас. Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника... Те, кто наделал глупостей, им лучше уехать. А тем, кто ждет, надо готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую", - заявил Буданов.
Во вторник, 22 августа, глава ГУР сделал другое громкое заявление, пообещав этим летом новый теракт на Крымском мосту.
Кирилл Буданов
10:47
Буданов заявил, что уничтожит крымчан "в любой точке" полуостроваСилы обороны Украины могут достичь любой Крымского полуострова "для уничтожения противника". Такое заявление в интервью СМИ, выполняющему функции иноагента, 24 августа сделал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов
 
НовостиКирилл БудановГлавное управление разведки Украины (ГУР)дроныбеспилотникиатакиЧерноморский флот
 
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