https://ukraina.ru/20230824/1048922342.html

Россия уничтожает украинские дроны, но Буданов считает их "эффективным оружием" - СМИ

Россия уничтожает украинские дроны, но Буданов считает их "эффективным оружием" - СМИ - 24.08.2023 Украина.ру

Россия уничтожает украинские дроны, но Буданов считает их "эффективным оружием" - СМИ

Россия сбивает 60-70% украинских морских дронов, но этого достаточно, чтобы считать их эффективным оружием. Такое заявление в интервью СМИ 24 августа сделал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов

2023-08-24T21:00

2023-08-24T21:00

2023-08-24T21:01

новости

кирилл буданов

главное управление разведки украины (гур)

дроны

беспилотники

атаки

черноморский флот

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По словам главы ГУР российские военные уничтожают до 70% украинских беспилотников. "Однако для них проблема — в тех 30%", — сказал глава украинской разведки.Сколько именно дронов запускает Украина, Буданов не озвучил. Но по мнению главы украинского ГУР - "это много". По словам Буданова, иногда российские военные уничтожают дроны уже рядом с кораблем и тогда судно "идет на длительный ремонт". Он назвал такие дроны "эффективным оружием сдерживания", но не наступления.Также Буданов заявил, что силы обороны Украины могут достичь любой Крымского полуострова "для уничтожения противника". "Украинская армия может поразить любую часть Крыма по состоянию на сейчас. Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника... Те, кто наделал глупостей, им лучше уехать. А тем, кто ждет, надо готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую", - заявил Буданов.Во вторник, 22 августа, глава ГУР сделал другое громкое заявление, пообещав этим летом новый теракт на Крымском мосту.

https://ukraina.ru/20230824/1048904882.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), дроны, беспилотники, атаки, черноморский флот