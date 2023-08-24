https://ukraina.ru/20230824/1048921577.html

"Исчисляются тысячами": Рогов рассказал про потери элитного подразделения ВСУ

"Исчисляются тысячами": Рогов рассказал про потери элитного подразделения ВСУ - 24.08.2023 Украина.ру

"Исчисляются тысячами": Рогов рассказал про потери элитного подразделения ВСУ

Элитное подразделение украинских войск "Марун" понесло многотысячные потери на Запорожском направлении. Об этом 24 августа заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передают РИА Новости

2023-08-24T20:12

2023-08-24T20:12

2023-08-24T20:13

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владимир рогов

запорожье

евгений балицкий

всу

потери всу

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Группировка ВСУ "Марун" была отлично подготовлена и обеспечена западной военной техникой, включая танки Leopard, сказал Рогов. Однако это не помогло украинским войскам прорваться сквозь российские укрепления, добавил он.По его словам, украинское командование поставило подразделению задачу взять штурмом село Работино с перспективой, в случае успеха, последующего захвата города Токмак в Запорожской области.Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил о потерях группировки "Марун".В этом году Украина не сможет выполнить ключевую цель своего контрнаступления на юге - добраться до Мелитополя в Запорожской области. Такой прогноз разведсообщества США 18 августа опубликовала американская газета Washington Post.В публикации издания говорится, что некоторые конгрессмены из числа республиканцев выступают против нового 24-миллиардного пакета помощи Киеву. И причина такого решения - негативный прогноз разведки США.

https://ukraina.ru/20230824/1048910873.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир рогов, запорожье, евгений балицкий, всу, потери всу