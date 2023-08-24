"Исчисляются тысячами": Рогов рассказал про потери элитного подразделения ВСУ - 24.08.2023 Украина.ру
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"Исчисляются тысячами": Рогов рассказал про потери элитного подразделения ВСУ
"Исчисляются тысячами": Рогов рассказал про потери элитного подразделения ВСУ - 24.08.2023 Украина.ру
"Исчисляются тысячами": Рогов рассказал про потери элитного подразделения ВСУ
Элитное подразделение украинских войск "Марун" понесло многотысячные потери на Запорожском направлении. Об этом 24 августа заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передают РИА Новости
2023-08-24T20:12
2023-08-24T20:13
новости
владимир рогов
запорожье
евгений балицкий
всу
потери всу
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Группировка ВСУ "Марун" была отлично подготовлена и обеспечена западной военной техникой, включая танки Leopard, сказал Рогов. Однако это не помогло украинским войскам прорваться сквозь российские укрепления, добавил он.По его словам, украинское командование поставило подразделению задачу взять штурмом село Работино с перспективой, в случае успеха, последующего захвата города Токмак в Запорожской области.Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил о потерях группировки "Марун".В этом году Украина не сможет выполнить ключевую цель своего контрнаступления на юге - добраться до Мелитополя в Запорожской области. Такой прогноз разведсообщества США 18 августа опубликовала американская газета Washington Post.В публикации издания говорится, что некоторые конгрессмены из числа республиканцев выступают против нового 24-миллиардного пакета помощи Киеву. И причина такого решения - негативный прогноз разведки США.
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новости, владимир рогов, запорожье, евгений балицкий, всу, потери всу
Новости, Владимир Рогов, Запорожье, Евгений Балицкий, ВСУ, потери ВСУ

"Исчисляются тысячами": Рогов рассказал про потери элитного подразделения ВСУ

20:12 24.08.2023 (обновлено: 20:13 24.08.2023)
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP / Libkos
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Элитное подразделение украинских войск "Марун" понесло многотысячные потери на Запорожском направлении. Об этом 24 августа заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передают РИА Новости
Группировка ВСУ "Марун" была отлично подготовлена и обеспечена западной военной техникой, включая танки Leopard, сказал Рогов. Однако это не помогло украинским войскам прорваться сквозь российские укрепления, добавил он.
"Минимум две трети элитной тактической группировки украинских боевиков "Марун" уже брошена в бой. Их потери исчисляются тысячами", – сказал общественник.
По его словам, украинское командование поставило подразделению задачу взять штурмом село Работино с перспективой, в случае успеха, последующего захвата города Токмак в Запорожской области.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил о потерях группировки "Марун".
"Исходя из темпов их так называемого контрнаступления, рубеж обороны Работино для противника будет финальным, так как все подразделения из боеспособных группировок и хваленой группировки "Марун" уже практически уничтожены и понесли крупные потери как в личном составе, так и в западной технике", — написал Балицкий в своём телеграм-канале.
В этом году Украина не сможет выполнить ключевую цель своего контрнаступления на юге - добраться до Мелитополя в Запорожской области. Такой прогноз разведсообщества США 18 августа опубликовала американская газета Washington Post.
В публикации издания говорится, что некоторые конгрессмены из числа республиканцев выступают против нового 24-миллиардного пакета помощи Киеву. И причина такого решения - негативный прогноз разведки США.
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НовостиВладимир РоговЗапорожьеЕвгений БалицкийВСУпотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
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