Расследование авиакатастрофы, в которой погиб Пригожин, будет доведено до конца - Путин

"У него были ошибки, но он добивался нужных результатов и для себя, и для общего дела, когда я просил его об этом, как в последние месяцы. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности", - сказал Путин.