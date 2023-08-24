Расследование авиакатастрофы, в которой погиб Пригожин, будет доведено до конца - Путин - 24.08.2023 Украина.ру
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Расследование авиакатастрофы, в которой погиб Пригожин, будет доведено до конца - Путин
Расследование авиакатастрофы, в которой погиб Пригожин, будет доведено до конца - Путин - 24.08.2023 Украина.ру
Расследование авиакатастрофы, в которой погиб Пригожин, будет доведено до конца - Путин
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области
2023-08-24T19:41
2023-08-24T19:41
новости
владимир путин
пригожин
авиакатастрофа
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По словам президента, "Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, это не забудется никогда.Владимир Путин отметил, что знал погибшего лидера ЧВК "Вагнер" с начала 90-х годов.По его словам, глава СК России Александр Бастрыкин доложил о начале расследования обстоятельств авиакатастрофы. Дело доведут до конца, заверил президент России.Накануне в МЧС России сообщили, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург.На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, все они погибли. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина.
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новости, владимир путин, пригожин, авиакатастрофа
Новости, Владимир Путин, Пригожин, авиакатастрофа

Расследование авиакатастрофы, в которой погиб Пригожин, будет доведено до конца - Путин

19:41 24.08.2023
 
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
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Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области
По словам президента, "Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, это не забудется никогда.
Владимир Путин отметил, что знал погибшего лидера ЧВК "Вагнер" с начала 90-х годов.
"У него были ошибки, но он добивался нужных результатов и для себя, и для общего дела, когда я просил его об этом, как в последние месяцы. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности", - сказал Путин.
По его словам, глава СК России Александр Бастрыкин доложил о начале расследования обстоятельств авиакатастрофы. Дело доведут до конца, заверил президент России.
Накануне в МЧС России сообщили, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург.
На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, все они погибли. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина.
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НовостиВладимир ПутинПригожинавиакатастрофа
 
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