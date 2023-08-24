https://ukraina.ru/20230824/1048921013.html

Потери украинских военных, новое обещание Буданова. Итоги 24 августа на Украине

Потери украинских военных, новое обещание Буданова. Итоги 24 августа на Украине - 24.08.2023 Украина.ру

Потери украинских военных, новое обещание Буданова. Итоги 24 августа на Украине

Стало известно о больших потерях украинской группировки "Марун" на Запорожском направлении. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал наземную операцию в Крыму

2023-08-24T18:20

2023-08-24T18:20

2023-08-24T18:35

хроники

эксклюзив

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О потерях элитной украинской группировки «Марун» сообщил глава запорожской организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии РИА "Новости".«Минимум две трети элитной тактической группировки украинских боевиков "Марун" уже брошена в бой. Их потери исчисляются тысячами», — рассказал он.По его словам, подразделению поставили задачу штурмовать село Работино с перспективой, в случае успеха, последующего захвата города Токмак.«Эта группировка была лучше всего снабжена и обеспечена западной военной техникой, включая танки Leopard», — отметил Рогов.Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил о потерях группировки «Марун».«На Запорожском направлении противник продолжает концентрировать основные усилия на восполнении потерь, проводит перегруппировку вблизи Работино, сосредотачивается на попытках захвата населённого пункта. Исходя из темпов их так называемого контрнаступления, рубеж обороны Работино для противника будет финальным, так как все подразделения из боеспособных группировок и хваленой группировки "Марун" уже практически уничтожены и понесли крупные потери как в личном составе, так и в западной технике», — написал он 24 августа в своём телеграм-канале, прикрепив к записи скриншот видео с FPV-дроном.В этот же день популярный на Украине телеграм-канал «Легитимный» прокомментировал прозвучавшее днём ранее заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что военное командование требует массовой мобилизации.«В кейсе масштабной мобилизации, Зеленский решил применить любимую информационную тактику смещения акцентов, перекладывания ответственности и сталкивание лбами. Теперь главный месседж — усилить мобилизацию просят сами военные (помните Офисные такую же чушь пихали, когда убеждали всех, что сами военные просили Банковую отменить им выплаты "тридцатки" — 30 тысяч грн. (около 77 тыс. руб. — Ред.) надбавки). Это снова придумал Ермак, как и в прошлый раз. Цель данной стратегии, вывести Зеленского из-под медийного удара и критики масс, а сталкивать лбами военных и гражданских. Эта власть пойдёт на всё ради сохранения места у кормушки. Отлов будет сильным, и теперь Банковая будет прикрываться требованием военных (хотя сама Банковая всех этих военных курирует и контролирует)», — подчёркивалось в публикации канала.Другой популярный на Украине телеграм-канал, «Резидент», прокомментировал публикацию издания The Wall Street Journal.«The Wall Street Journal пишет о смене стратегии Генштаба, который теперь экономит технику, а вперед пускает пехоту, наш источник сообщал об этом еще в середине июля. "По словам военнослужащих, за прошедшие месяцы Киев изменил свою тактику: пехота стала пробиваться через минные поля пешком, а танки поддерживают ее сзади"», — отмечалось в публикации.Тогда же — в середине июля — о новой тактике сообщил и «Легитимный».«После первых июньских штурмов, где ВСУ потеряли огромную часть техники, было принято бросать вперёд пехоту, которая должна ногами разминировать путь для техники. Таким образом Банковая экономит технику, жертвуя людьми. Сейчас отлов мужчин в Украине усилился — это следствие провального наступления. Из-за больших потерь и тактики "разминирование ногами", внутри бригад вспыхивают конфликты. Многие офицеры на передовой против данной тактики, так как она приводит к большим потерям среди личного состава. Многие прогнозируют, что с Зеленского, солдатские семьи могут вскоре спросить за "слив" тысяч солдат ради собственной политической прихоти», — писал он тогда.Но, несмотря на все потери, ВСУ продолжают попытки прорвать российскую оборону на Запорожском направлении.Обещание БудановаНачальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что отдельными ударами по Крыму всё не закончится: будет и наземная операция. Так он прокомментировал операцию ГУР при поддержке Военно-морских сил ВСУ, о которой сообщалось сегодня, — высадку в Оленёвке, что в западном Крыму.«Важность этой спецоперации прежде всего в том, чтобы люди поверили. Прежде всего люди даже не на территории материковой Украины, а в Крыму. Чтобы они вспомнили и поверили в то, что победа не за горами», — рассказал Буданов в эфире телемарафона.Он отметил, что Украина планирует наземную территорию на полуострове.«Когда проводятся, скажем так, определенные удары по территории Крыма, этим всё не закончится. Будет наземная операция», — отметил он.При этом Буданов подчеркнул, что любая дипломатия «без реальной силы — бессильна».Ранее представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сообщил о высадке украинских диверсантов в Крыму.«В рамках спецоперации состоялась высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки со взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется», — заявил Юсов.Однако позже российский телеграм-канал SHOT сообщил об уничтожении украинских диверсантов.«Источник: "Четыре лодки с украинскими диверсантами уничтожены у мыса Тарханкут на западе Крыма. Российские силовики ликвидировали ДРГ в море около четырёх утра. Члены этой группы ранее открыли огонь по кемпингу с людьми в Оленевке. По предварительным данным, всего ликвидировано около 15—20 человек"», — указал канал.Он также опубликовал видео, которое диверсанты распространили в СМИ.«Последние кадры украинской ДРГ, которая в кромешной тьме повесила флаг на деревянном домике в кемпинге на западе Крыма и срочно ретировалась, стреляя по гражданским. "Мы уже в Крыму", — шёпотом через одышку произнес один из диверсантов, затем быстрое фото для сети и побежали обратно к морю. В общей сложности "фотоспецоперация" продолжалась на суше три минуты. Силовики накрыли четыре лодки огнём, предварительно, убиты 15—20 человек. Они были вооружены американскими винтовками М4 и пулемётом», — подписал канал видео.Позже было опубликовано ещё одно видео: с мужчиной, который прогнал украинских диверсантов.«Украинскую ДРГ с западного побережья Крыма спугнул мужичок в трусах — он перекинул сайгу через плечо и пошёл гнать шумящих и фотографирующихся диверсантов. Но не успел: они уже уплывали обратно в море, по дороге были расстреляны российскими силовиками», — указывалось в подписи.В то же время эксперты были встревожены проведённой ГУР операцией.«Ночью от двух до четырёх быстроходных лодок высадились в районе Оленёвки на мысе Тарханкут, провели демонстративные стрельбы из гранатомёта на камеру и убыли обратно, откуда вышли к Бурлачьей Балке. Это уже второй инцидент в районе мыса за последние несколько дней. Только недавно ВСУ провели комбинированную атаку, в результате которой был уничтожен ЗРК С-300, а сейчас уже высадились на берег. Активность ВСУ у полуострова Крым становится всё более высокой. Заявления об уничтожении четырех лодок — это, конечно, хорошо, но ложные доклады заставляют закрывать глаза на имеющиеся прорехи в обороне», — сообщил проект «Рыбарь».По словам авторов проекта, ВСУ неспроста уже несколько недель прощупывают почву у Крыма, выискивая лазейки для десантной операции, к которой их готовили британцы.«Тарханкут — это наиболее удобное место для такого рода действий. Прибрежная линия мыса идет практически на одном уровне с морем, что делает её идеальной для подхода малоразмерных катеров. И если сейчас была просто показная вылазка, то что мешало им забраться на холм и ударить по военному объекту там? То что украинские формирования планируют операции в Крыму — уже факт. И в данном случае вместо радужных докладов целесообразнее делать все возможное для пресечения подобной активности. Особенно в местах большого скопления мирного населения», — подытожил проект.Официальных комментариев произошедшего пока нет.

https://ukraina.ru/20230824/1048909193.html

https://ukraina.ru/20230824/1048902573.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив