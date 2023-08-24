Путин встретился в Кремле с экипажем танка "Алеша" - 24.08.2023 Украина.ру
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Путин встретился в Кремле с экипажем танка "Алеша"
Путин встретился в Кремле с экипажем танка "Алеша" - 24.08.2023 Украина.ру
Путин встретился в Кремле с экипажем танка "Алеша"
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с членами экипажа танка "Алеша", награжденными званиями Героев России. Кадры встречи опубликовали авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк" 24 августа
2023-08-24T18:00
2023-08-24T18:05
новости
кремль
владимир путин
награды
танк
экипажи
герой россии
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Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с экипажем танка "Алеша", разгромившим украинскую колонну бронетехники в Запорожской области. Накануне в Курской области глава государства вручил экипажу танка золотые звезды Героев России.По словам президента, очень символично, что именно на Курской дуге, месте, где сражались деды и прадеды, танковому экипажу были вручены медали "Золотая Звезда".Во время беседы российский президент спросил старшего лейтенанта Расима Баксикова, почему тот занимал место механика, хотя имеет в подчинении девять танков.Путин также отметил литературный талант одного из членов экипажа, который комментировал бой танка "Алеша". "У вас это очень хорошо получается", - сказал президент.Путин предположил, что после окончания службы в ВС, боец может работать комментатором на крупных международных внутрироссийских соревнованиях. Поступок экипажа танка с позывным "Алеша", который остановил украинскую колонну на Запорожском направлении, вызывает в Кремле восхищение и чувство гордости. Об этом заявил 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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новости, кремль, владимир путин, награды, танк, экипажи, герой россии
Новости, Кремль, Владимир Путин, награды, танк, экипажи, Герой России

Путин встретился в Кремле с экипажем танка "Алеша"

18:00 24.08.2023 (обновлено: 18:05 24.08.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с экипажем танка "Алеша"
Встреча президента РФ В. Путина с экипажем танка Алеша - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с членами экипажа танка "Алеша", награжденными званиями Героев России. Кадры встречи опубликовали авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк" 24 августа
Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с экипажем танка "Алеша", разгромившим украинскую колонну бронетехники в Запорожской области. Накануне в Курской области глава государства вручил экипажу танка золотые звезды Героев России.
"Я хочу еще раз вас поздравить с наградами вчерашними. Я видел, что вы волновались, людей много. По-моему, волновались даже больше, чем на поле боя", - сказал Путин.
По словам президента, очень символично, что именно на Курской дуге, месте, где сражались деды и прадеды, танковому экипажу были вручены медали "Золотая Звезда".
Во время беседы российский президент спросил старшего лейтенанта Расима Баксикова, почему тот занимал место механика, хотя имеет в подчинении девять танков.

"Нужно показывать своим подчиненным, что даже если ты боишься, а туда страшно ходить на самом деле. Поэтому нужно что-то делать с этим страхом и в любом случае выполнять свою работу", - ответил Баксиков.

Путин также отметил литературный талант одного из членов экипажа, который комментировал бой танка "Алеша". "У вас это очень хорошо получается", - сказал президент.
Путин предположил, что после окончания службы в ВС, боец может работать комментатором на крупных международных внутрироссийских соревнованиях.
Поступок экипажа танка с позывным "Алеша", который остановил украинскую колонну на Запорожском направлении, вызывает в Кремле восхищение и чувство гордости. Об этом заявил 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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