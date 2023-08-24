https://ukraina.ru/20230824/1048920468.html

Путин встретился в Кремле с экипажем танка "Алеша"

Путин встретился в Кремле с экипажем танка "Алеша" - 24.08.2023 Украина.ру

Путин встретился в Кремле с экипажем танка "Алеша"

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с членами экипажа танка "Алеша", награжденными званиями Героев России. Кадры встречи опубликовали авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк" 24 августа

2023-08-24T18:00

2023-08-24T18:00

2023-08-24T18:05

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экипажи

герой россии

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Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с экипажем танка "Алеша", разгромившим украинскую колонну бронетехники в Запорожской области. Накануне в Курской области глава государства вручил экипажу танка золотые звезды Героев России.По словам президента, очень символично, что именно на Курской дуге, месте, где сражались деды и прадеды, танковому экипажу были вручены медали "Золотая Звезда".Во время беседы российский президент спросил старшего лейтенанта Расима Баксикова, почему тот занимал место механика, хотя имеет в подчинении девять танков.Путин также отметил литературный талант одного из членов экипажа, который комментировал бой танка "Алеша". "У вас это очень хорошо получается", - сказал президент.Путин предположил, что после окончания службы в ВС, боец может работать комментатором на крупных международных внутрироссийских соревнованиях. Поступок экипажа танка с позывным "Алеша", который остановил украинскую колонну на Запорожском направлении, вызывает в Кремле восхищение и чувство гордости. Об этом заявил 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ukraina.ru/20230823/1048897395.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кремль, владимир путин, награды, танк, экипажи, герой россии