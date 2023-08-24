Глава МИД ФРГ включила интервью о бесполезности антироссийских санкций в свою книгу - 24.08.2023 Украина.ру
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Глава МИД ФРГ включила интервью о бесполезности антироссийских санкций в свою книгу
Глава МИД ФРГ включила интервью о бесполезности антироссийских санкций в свою книгу - 24.08.2023 Украина.ру
Глава МИД ФРГ включила интервью о бесполезности антироссийских санкций в свою книгу
Официальный Берлин расстроен: экономические санкции не работают против России
2023-08-24T17:58
2023-08-24T17:58
анналена бербок
мид фрг
экономика
российская экономика
антироссийские санкции
ес
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок констатировала бесполезность антироссийских экономических санкций. Об этом она заявила в интервью журналисту Стефану Лэмби, которое станет частью новой книги.Бербок попыталась найти ответ на один из самых беспокоящих Запад вопросов: почему комплекс самых суровых санкций против России не привёл к краху российской экономики? Глава МИД ФРГ дала такой ответ: "Потому что логика демократий не работает в автократиях".Ценная идея Бербок о природе неэффективности "беспрецедентных экономических санкций" в отношении России высказана в июльском интервью. Этот материал она включит в свою книгу об особенностях госуправления во время войны ("Ernstfall. Regieren in Zeiten des Krieges").Бербок разочарована экономическим ростом в России, способностью правительства РФ финансировать Армию России, производить вооружения и боеприпасы. Государственные СМИ Германии уже занимаются обеспечением коммерческого успеха ещё не изданной книги.Отзывы независимых экономических экспертов на очередные резонансные сентенции фрау Бербок пока недоступны массовому читателю. Стоит надеяться, что должное внимание ценному политическому труду уделят российские учёные.
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анналена бербок, мид фрг, экономика, российская экономика, антироссийские санкции, ес
Анналена Бербок, МИД ФРГ, экономика, российская экономика, антироссийские санкции, ЕС

Глава МИД ФРГ включила интервью о бесполезности антироссийских санкций в свою книгу

17:58 24.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Официальный Берлин расстроен: экономические санкции не работают против России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок констатировала бесполезность антироссийских экономических санкций. Об этом она заявила в интервью журналисту Стефану Лэмби, которое станет частью новой книги.
Бербок попыталась найти ответ на один из самых беспокоящих Запад вопросов: почему комплекс самых суровых санкций против России не привёл к краху российской экономики? Глава МИД ФРГ дала такой ответ: "Потому что логика демократий не работает в автократиях".
Ценная идея Бербок о природе неэффективности "беспрецедентных экономических санкций" в отношении России высказана в июльском интервью. Этот материал она включит в свою книгу об особенностях госуправления во время войны ("Ernstfall. Regieren in Zeiten des Krieges").
Бербок разочарована экономическим ростом в России, способностью правительства РФ финансировать Армию России, производить вооружения и боеприпасы. Государственные СМИ Германии уже занимаются обеспечением коммерческого успеха ещё не изданной книги.
Отзывы независимых экономических экспертов на очередные резонансные сентенции фрау Бербок пока недоступны массовому читателю. Стоит надеяться, что должное внимание ценному политическому труду уделят российские учёные.
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Они были готовы: в Раде пожаловались на неэффективность санкций против РоссииЗапад наложил порядка 15 тысяч разнообразных санкций на Россию, но она была к этому готова. Об этом заявил член комитета по вопросам бюджета Верховной рады Украины Тарас Батенко
 
Анналена БербокМИД ФРГэкономикароссийская экономикаантироссийские санкцииЕС
 
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