https://ukraina.ru/20230824/1048919550.html

Удар по центрам принятия решений ВСУ, расширение БРИКС. О чём говорили эксперты 24 августа

Удар по центрам принятия решений ВСУ, расширение БРИКС. О чём говорили эксперты 24 августа - 24.08.2023 Украина.ру

Удар по центрам принятия решений ВСУ, расширение БРИКС. О чём говорили эксперты 24 августа

Украина.ру, 24.08.2023

2023-08-24T17:36

2023-08-24T17:36

2023-08-24T17:59

эксклюзив

брикс

индия

китай

россия

бразилия

оаэ

саудовская аравия

аргентина

иран

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«Транспортный объект», оказавшийся крайне важнымВ Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений ВСУ. В ведомстве не уточнили, что это был за центр.Однако в ночь на 24 августа власти Днепропетровска сообщили, что в результате точного удара России был разрушен транспортный объект.Трудно сказать, был ли этот «транспортный объект» передвижным командным пунктом или просто транспортом, в котором перевозили очень важных военных чиновников и советников, говорит военный политолог, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов.Нужно просто набраться терпения и подождать. Через некоторое время или российская сторона что-то сообщит, или с украинской стороны что-то просочится."Но я уверен, что это очень серьезно. Когда мы обычно наблюдаем такую молчанку, это означает, что Украина заметает следы. А потом мы обязательно узнаем, чьи самолеты прилетали, чтобы убрать либо раненых, либо трупы. И по косвенным признакам можно будет определить, что же там на самом деле произошло", – заявил Самойлов.Если речь идёт о передвижном командном пункте, они снабжены соответствующими системами связи и боевого управления. Отследить их сложно, потому что они максимально маскируются. Но российская космическая и радиотехническая разведка научилась делать подобные вещи, отмечает аналитик."Мы уже не раз слышим о том, насколько эффективно она срабатывает.Средства поражения у нас тоже хорошие.В сводке же сказано, что мы нанесли "массированный удар". Это значит, что сначала были пущены ложные цели. Потом были подняты в воздух и выведены на боевые позиции для пуска ракет самолеты, тоже отвлекающие противника от главной цели.А в этом массовом пуске был замаскирован самый главный пуск, среагировать на который украинская система ПВО-ПРО просто не смогла. Ее подавили и заглушили средствами РЭБ и отвлечения внимания.Вот такая колоссальная работа кроется в этом скромном сообщении от Минобороны РФ", – сообщил Самойлов."ВСУ остаётся изображать активность до наступления сезона дождей"Могут ли ВСУ нанести неожиданный удар на каком-то из участков фронта? На этот вопрос ответил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский.По его словам, чтобы нанести неожиданный удар, Киеву нужно иметь подготовленные резервы, которые обладают западной техникой и могут ее использовать.Мы же наблюдаем войну в прямом эфире, где пишут, что 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ введена в бой со всеми 90 "Страйкерами", 40 "Мардерами", 24 М-133 и 14 "Челленджерами". То есть 3 тысячи человек с кучей техники бьют по Работино, в надежде к 24 августа "освободить" этот населенный пункт и одержать имиджевую победу."Но наступление противника у Работино все больше напоминает вытянувшийся аппендикс. Если ударить по нему справа и слева, его можно отсечь", – пояснил Мощанский.При этом все, что было подготовлено с украинской стороны для приазовского сражения, введено в бой. Теперь ВСУ остается только изображать некую активность до наступления сезона дождей, считает эксперт.В то же время российские войска учитывают, что ВСУ могут прорваться к Токмаку или через Волноваху на Мариуполь. Если противник неожиданно пробьет нашу эшелонированную оборону, то танковые дивизии из резерва вступят во встречное сражение, отбросят его, а за это время мы опять все заминируем. Так что у нас резервы есть, заявил эксперт.В целом, отмечает он, если мы продержимся до середины сентября и наступление само по себе заглохнет, мы сможем говорить о второй после Артемовска победе по очкам.Новые члены БРИКСНа саммите БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о решении пригласить в объединение еще шесть стран – Аргентину, Иран, Эфиопию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ.У Ирана – самая показательная история в этом плане, считает политолог Игорь Шатров. Теперь ни у кого в мире не повернётся язык назвать Иран страной-изгоем.Иран, вступив в семью БРИКС, фактически стал членом растущей (и этот рост продолжится ближайшие 1–2 года) и крупнейший организации. При этом равноправие и диалог лежат в основе правил поведения стран в данном объединении. И это крайне важно для Ирана, подчеркнул политолог.Важно, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия до недавнего времени считались союзниками США на Ближнем Востоке. И теперь они вошли в БРИКС.По мнению Шатрова, нефтяные империи в сложной ситуации сделали выбор в пользу не западного блока. То есть, они могли присоединиться к условно сильнейшим на данном этапе, но сделали выбор на будущее — вошли в БРИКС. Они понимают, за кем это будущее.Говоря о прошедшем саммите, политолог отметил: он был поворотным, сейчас мы являемся свидетелями окончательного создания нового многополярного мира."БРИКС для G7 – серьёзный конкурент, но не думаю, что альтернатива. По сути западный мир своим бессовестным поведением заставил остальное человечество создать альтернативу — союз без навязывания экономических и политических моделей. Об этом, кстати, говорили все лидеры на встрече в Йоханнесбурге.Они говорили, что никто не верил, что мы можем договориться, потому что, дескать, у нас разные экономики, разные политические системы. Действительно, например, Индия, Китай периодически находятся в состоянии конфликта из-за спорных территорий.Но присутствие в БРИКС России, южноафриканских республик, Бразилии делает такой союз разноформатным — государства получают полноценную картину мира. Жить вместе, оставаясь разными — такой я вижу модель БРИКС", – сообщил Шатров.

https://ukraina.ru/20230824/1048917624.html

https://ukraina.ru/20230824/1048894239.html

https://ukraina.ru/20230824/1048911174.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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