Турция подарила Украине на День независимости ударный дрон Bayraktar - 24.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230824/1048919363.html
Турция подарила Украине на День независимости ударный дрон Bayraktar
Турция подарила Украине на День независимости ударный дрон Bayraktar - 24.08.2023 Украина.ру
Турция подарила Украине на День независимости ударный дрон Bayraktar
Турецкая военная компания Baykar Makina подарила главному разведывательному управлению (ГУР) ударный дрон Bayraktar TВ2 по случаю дня независимости Украины. Об этом 24 августа сообщили в ГУР
2023-08-24T17:34
2023-08-24T17:36
новости
турция
украина
подарок
день независимости
bayraktar tb2 (байрактар)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103285/19/1032851981_80:0:1200:630_1920x0_80_0_0_3ba80ce33d5607c4d163abdfdb97f13e.jpg
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить в сентябре Москву. По предположениям СМИ, он планирует убедить российское руководство в необходимости продления зерновой сделки.Также в начале августа в прессе появлялась информация о том, что Эрдоган намерен предложить Путину свое посредничество по урегулированию конфликта на Украине.В июле этого года Москва приостановила действие зерновой сделки по вполне обоснованной причине - невыполнение условий в отношении экспорта российского зерна и удобрений.По мнению политического обозревателя РИА "Новости" Петра Акопова, и до июля Кремль не строил никаких иллюзий в отношении обещаний Запада, но продлевать документ нужно было по двум другим причинам.Первая - зерновая сделка должна была помешать западной пропаганде утверждать, что Россия ответственна за мировой рост цен на продовольствие и "хочет уморить весь мир".Вторая - отношения с Турцией. России было важно переизбрание Эрдогана, а когда оно произошло, необходимость в продлении сделки исчезла.Акопов считает, что Анкара имеет возможность пойти в обход Кремля, например, сопровождая украинские суда от Одессы. Однако этот вариант маловероятен, так как Эрдоган не захочет рисковать как максимум военным конфликтом, а как минимум - обрушением российско-турецких отношений.При этом, отметил эксперт, турецкий лидер не оставит попытки уговорить Россию, так как для него зерновые договоренности станут козырем к сохранению за Анкарой крайне выгодного статуса торгового и логистического посредника между Россией и Западом."Россия, со своей стороны, продолжит сложную и нужную ей игру с Турцией, в которой тесным образом завязано множество тем - от экономических до геополитических, от газопроводов до Сирии", - считает Акопов.
https://ukraina.ru/20230807/1048516644.html
https://ukraina.ru/20230818/1048779575.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103285/19/1032851981_360:0:1200:630_1920x0_80_0_0_6848e3a898ac8e1c8c250ec1e30d3e26.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, турция, украина, подарок, день независимости, bayraktar tb2 (байрактар)
Новости, Турция, Украина, подарок, День независимости, Bayraktar TB2 (Байрактар)

Турция подарила Украине на День независимости ударный дрон Bayraktar

17:34 24.08.2023 (обновлено: 17:36 24.08.2023)
 
© СНБО байрактар Bayraktar TB2
 байрактар Bayraktar TB2
© СНБО
Читать в
Турецкая военная компания Baykar Makina подарила главному разведывательному управлению (ГУР) ударный дрон Bayraktar TВ2 по случаю дня независимости Украины. Об этом 24 августа сообщили в ГУР
"Турция в лице компании Baykar, которую возглавляет зять Эрдогана Сельчук Байрактар, поздравила Украину "с Днем Независимости", отправив в качестве подарка ударный БПЛА Bayraktar TB2", - прокомментировал ситуацию российский военкор Юрий Котенок.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить в сентябре Москву. По предположениям СМИ, он планирует убедить российское руководство в необходимости продления зерновой сделки.
Также в начале августа в прессе появлялась информация о том, что Эрдоган намерен предложить Путину свое посредничество по урегулированию конфликта на Украине.
II тур президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
7 августа, 07:24
Президент Турции намерен предложить Путину посредничество по УкраинеПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в августе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным намерен предложить возобновление мирных переговоров по Украине для установления скорейшего прекращения огня. Об этом 7 августа сообщает РИА Новости
В июле этого года Москва приостановила действие зерновой сделки по вполне обоснованной причине - невыполнение условий в отношении экспорта российского зерна и удобрений.
По мнению политического обозревателя РИА "Новости" Петра Акопова, и до июля Кремль не строил никаких иллюзий в отношении обещаний Запада, но продлевать документ нужно было по двум другим причинам.
Первая - зерновая сделка должна была помешать западной пропаганде утверждать, что Россия ответственна за мировой рост цен на продовольствие и "хочет уморить весь мир".
Вторая - отношения с Турцией. России было важно переизбрание Эрдогана, а когда оно произошло, необходимость в продлении сделки исчезла.
Акопов считает, что Анкара имеет возможность пойти в обход Кремля, например, сопровождая украинские суда от Одессы. Однако этот вариант маловероятен, так как Эрдоган не захочет рисковать как максимум военным конфликтом, а как минимум - обрушением российско-турецких отношений.
При этом, отметил эксперт, турецкий лидер не оставит попытки уговорить Россию, так как для него зерновые договоренности станут козырем к сохранению за Анкарой крайне выгодного статуса торгового и логистического посредника между Россией и Западом.
"Россия, со своей стороны, продолжит сложную и нужную ей игру с Турцией, в которой тесным образом завязано множество тем - от экономических до геополитических, от газопроводов до Сирии", - считает Акопов.
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
18 августа, 11:44
Первое судно из Украины вошло в Босфорский пролив после прекращения зерновой сделки - СМИПервое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив. Об этом сообщает турецкий телеканал TV100 18 августа
 
НовостиТурцияУкраинаподарокДень независимостиBayraktar TB2 (Байрактар)
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:58Глава МИД ФРГ включила интервью о бесполезности антироссийских санкций в свою книгу
17:39СБУ задержала мошенницу – "специалистку" по поиску пропавших без вести
17:36Удар по центрам принятия решений ВСУ, расширение БРИКС. О чём говорили эксперты 24 августа
17:36Харьковчан оберегают от свежих могил
17:34Турция подарила Украине на День независимости ударный дрон Bayraktar
17:06Водная преграда: что будет, если у России не окажется резервов под Купянском - Корнев. Видео
16:51ВСУ разбомбили остановку общественного транспорта в Донецке
16:45Алексей Самойлов: Россия в Днепропетровске нанесла по ВСУ такой удар, что они не оправятся еще долго
16:45Слишком русское название: на Украине хотят переименовать "злосчастную" копейку
16:33Что делать, если хочется поговорить с Путиным? Лавров дал совет Макрону
16:18Сливают воду. Япония сбрасывает радиоактивные отходы в Мировой океан
16:18Норвегия тоже решила подарить Украине истребители F-16
16:16Украина денонсирует соглашение с Россией о реадмиссии
16:03Игорь Шатров: Турция в итоге будет членом БРИКС, а Россия может получить иранские дроны и авто
15:59Сможет ли Украина завалить Россию трупами. Хитрая цель Запада
15:50МВД РФ объявило в розыск украинскую актрису, "косившую" русских серпом
15:20Разрушил школу: "азовца"*, "поливавшего" из миномета село под Мариуполем, осудили
15:02Почему карликовые государства смогли стать независимыми, а Украина - нет. Видео
14:57Аммар Канах: БРИКС разрушит гегемонию США
14:52Зеленский заявил о непричастности к крушению самолета Пригожина
Лента новостейМолния