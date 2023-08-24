https://ukraina.ru/20230824/1048919363.html

Турция подарила Украине на День независимости ударный дрон Bayraktar

Турция подарила Украине на День независимости ударный дрон Bayraktar - 24.08.2023 Украина.ру

Турция подарила Украине на День независимости ударный дрон Bayraktar

Турецкая военная компания Baykar Makina подарила главному разведывательному управлению (ГУР) ударный дрон Bayraktar TВ2 по случаю дня независимости Украины. Об этом 24 августа сообщили в ГУР

2023-08-24T17:34

2023-08-24T17:34

2023-08-24T17:36

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить в сентябре Москву. По предположениям СМИ, он планирует убедить российское руководство в необходимости продления зерновой сделки.Также в начале августа в прессе появлялась информация о том, что Эрдоган намерен предложить Путину свое посредничество по урегулированию конфликта на Украине.В июле этого года Москва приостановила действие зерновой сделки по вполне обоснованной причине - невыполнение условий в отношении экспорта российского зерна и удобрений.По мнению политического обозревателя РИА "Новости" Петра Акопова, и до июля Кремль не строил никаких иллюзий в отношении обещаний Запада, но продлевать документ нужно было по двум другим причинам.Первая - зерновая сделка должна была помешать западной пропаганде утверждать, что Россия ответственна за мировой рост цен на продовольствие и "хочет уморить весь мир".Вторая - отношения с Турцией. России было важно переизбрание Эрдогана, а когда оно произошло, необходимость в продлении сделки исчезла.Акопов считает, что Анкара имеет возможность пойти в обход Кремля, например, сопровождая украинские суда от Одессы. Однако этот вариант маловероятен, так как Эрдоган не захочет рисковать как максимум военным конфликтом, а как минимум - обрушением российско-турецких отношений.При этом, отметил эксперт, турецкий лидер не оставит попытки уговорить Россию, так как для него зерновые договоренности станут козырем к сохранению за Анкарой крайне выгодного статуса торгового и логистического посредника между Россией и Западом."Россия, со своей стороны, продолжит сложную и нужную ей игру с Турцией, в которой тесным образом завязано множество тем - от экономических до геополитических, от газопроводов до Сирии", - считает Акопов.

https://ukraina.ru/20230807/1048516644.html

https://ukraina.ru/20230818/1048779575.html

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новости, турция, украина, подарок, день независимости, bayraktar tb2 (байрактар)