https://ukraina.ru/20230824/1048919170.html

СБУ задержала мошенницу – "специалистку" по поиску пропавших без вести

СБУ задержала мошенницу – "специалистку" по поиску пропавших без вести - 24.08.2023 Украина.ру

СБУ задержала мошенницу – "специалистку" по поиску пропавших без вести

Украинские мошенники делают деньги на горе семей военнослужащих ВСУ

2023-08-24T17:39

2023-08-24T17:39

2023-08-24T17:39

потери всу

всу

сво

криминал

мошенничество

кибермошенничество

служба безопасности украины

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Липовая специалистка по поиску по поиску пропавших украинских боевиков задержана в Николаевской области сотрудниками СБУ. Её подозревают в незаконном обогащении на мошенническом промысле.Задержанная выманивая деньги у семей украинских военнослужащих. Она создала фальшивые интернет-группы под названием "Поиск пропавших" и "Возвращайся живым", сообщает телеграм-канал Украина.ру.Из обмана сотен семей задержанная извлекла незаконный доход на общую сумму почти 2 млн гривен. В частности, за услугу по предоставлении информации о местонахождении и физическом состоянии военного лжеспециалистка просила до 7 тыс. грн. и исчезала сразу после получения денег.Минобороны Украины скрывает масштабы потерь личного состава ВСУ. За публикацию таких данных, и даже за публикацию сведений о местонахождении военнослужащих на Украине предусмотрена уголовная ответственность.Поиск пропавших без вести – один из многих видов мошеннического промысла на Украине. По прибыльности он конкурирует, например, с коррупционными сделками для желающих уклониться от призыва на воинскую службу с направлением в зону боевых действий.Известно, что многие высокопоставленные чиновники уберегли своих детей от мобилизации. Например, глава СНБО Украины Алексей Данилов отправил своих сыновей в ЕС и США.

https://ukraina.ru/20230824/1048918497.html

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потери всу, всу, сво, криминал, мошенничество, кибермошенничество, служба безопасности украины