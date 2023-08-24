СБУ задержала мошенницу – "специалистку" по поиску пропавших без вести - 24.08.2023 Украина.ру
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СБУ задержала мошенницу – "специалистку" по поиску пропавших без вести
СБУ задержала мошенницу – "специалистку" по поиску пропавших без вести - 24.08.2023 Украина.ру
СБУ задержала мошенницу – "специалистку" по поиску пропавших без вести
Украинские мошенники делают деньги на горе семей военнослужащих ВСУ
2023-08-24T17:39
2023-08-24T17:39
потери всу
всу
сво
криминал
мошенничество
кибермошенничество
служба безопасности украины
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Липовая специалистка по поиску по поиску пропавших украинских боевиков задержана в Николаевской области сотрудниками СБУ. Её подозревают в незаконном обогащении на мошенническом промысле.Задержанная выманивая деньги у семей украинских военнослужащих. Она создала фальшивые интернет-группы под названием "Поиск пропавших" и "Возвращайся живым", сообщает телеграм-канал Украина.ру.Из обмана сотен семей задержанная извлекла незаконный доход на общую сумму почти 2 млн гривен. В частности, за услугу по предоставлении информации о местонахождении и физическом состоянии военного лжеспециалистка просила до 7 тыс. грн. и исчезала сразу после получения денег.Минобороны Украины скрывает масштабы потерь личного состава ВСУ. За публикацию таких данных, и даже за публикацию сведений о местонахождении военнослужащих на Украине предусмотрена уголовная ответственность.Поиск пропавших без вести – один из многих видов мошеннического промысла на Украине. По прибыльности он конкурирует, например, с коррупционными сделками для желающих уклониться от призыва на воинскую службу с направлением в зону боевых действий.Известно, что многие высокопоставленные чиновники уберегли своих детей от мобилизации. Например, глава СНБО Украины Алексей Данилов отправил своих сыновей в ЕС и США.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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потери всу, всу, сво, криминал, мошенничество, кибермошенничество, служба безопасности украины
потери ВСУ, ВСУ, СВО, криминал, мошенничество, кибермошенничество, Служба безопасности Украины

СБУ задержала мошенницу – "специалистку" по поиску пропавших без вести

17:39 24.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины кибер подразделение кибербезопасность компьютер
СБУ Служба безопасности Украины кибер подразделение кибербезопасность компьютер - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Читать в
Украинские мошенники делают деньги на горе семей военнослужащих ВСУ
Липовая специалистка по поиску по поиску пропавших украинских боевиков задержана в Николаевской области сотрудниками СБУ. Её подозревают в незаконном обогащении на мошенническом промысле.
Задержанная выманивая деньги у семей украинских военнослужащих. Она создала фальшивые интернет-группы под названием "Поиск пропавших" и "Возвращайся живым", сообщает телеграм-канал Украина.ру.
Из обмана сотен семей задержанная извлекла незаконный доход на общую сумму почти 2 млн гривен. В частности, за услугу по предоставлении информации о местонахождении и физическом состоянии военного лжеспециалистка просила до 7 тыс. грн. и исчезала сразу после получения денег.
Минобороны Украины скрывает масштабы потерь личного состава ВСУ. За публикацию таких данных, и даже за публикацию сведений о местонахождении военнослужащих на Украине предусмотрена уголовная ответственность.
Поиск пропавших без вести – один из многих видов мошеннического промысла на Украине. По прибыльности он конкурирует, например, с коррупционными сделками для желающих уклониться от призыва на воинскую службу с направлением в зону боевых действий.
Известно, что многие высокопоставленные чиновники уберегли своих детей от мобилизации. Например, глава СНБО Украины Алексей Данилов отправил своих сыновей в ЕС и США.
кладбище ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
17:36
Харьковчан оберегают от свежих могилУкраинские обыватели добиваются права посещать кладбища
 
потери ВСУВСУСВОкриминалмошенничествокибермошенничествоСлужба безопасности Украины
 
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17:58Глава МИД ФРГ включила интервью о бесполезности антироссийских санкций в свою книгу
17:39СБУ задержала мошенницу – "специалистку" по поиску пропавших без вести
17:36Удар по центрам принятия решений ВСУ, расширение БРИКС. О чём говорили эксперты 24 августа
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