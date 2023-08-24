https://ukraina.ru/20230824/1048919170.html
СБУ задержала мошенницу – "специалистку" по поиску пропавших без вести
СБУ задержала мошенницу – "специалистку" по поиску пропавших без вести - 24.08.2023 Украина.ру
СБУ задержала мошенницу – "специалистку" по поиску пропавших без вести
Украинские мошенники делают деньги на горе семей военнослужащих ВСУ
2023-08-24T17:39
2023-08-24T17:39
2023-08-24T17:39
потери всу
всу
сво
криминал
мошенничество
кибермошенничество
служба безопасности украины
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Липовая специалистка по поиску по поиску пропавших украинских боевиков задержана в Николаевской области сотрудниками СБУ. Её подозревают в незаконном обогащении на мошенническом промысле.Задержанная выманивая деньги у семей украинских военнослужащих. Она создала фальшивые интернет-группы под названием "Поиск пропавших" и "Возвращайся живым", сообщает телеграм-канал Украина.ру.Из обмана сотен семей задержанная извлекла незаконный доход на общую сумму почти 2 млн гривен. В частности, за услугу по предоставлении информации о местонахождении и физическом состоянии военного лжеспециалистка просила до 7 тыс. грн. и исчезала сразу после получения денег.Минобороны Украины скрывает масштабы потерь личного состава ВСУ. За публикацию таких данных, и даже за публикацию сведений о местонахождении военнослужащих на Украине предусмотрена уголовная ответственность.Поиск пропавших без вести – один из многих видов мошеннического промысла на Украине. По прибыльности он конкурирует, например, с коррупционными сделками для желающих уклониться от призыва на воинскую службу с направлением в зону боевых действий.Известно, что многие высокопоставленные чиновники уберегли своих детей от мобилизации. Например, глава СНБО Украины Алексей Данилов отправил своих сыновей в ЕС и США.
https://ukraina.ru/20230824/1048918497.html
Украина.ру
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Украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103305/64/1033056409_42:0:1819:1333_1920x0_80_0_0_8ffb71a4709b14465a91ce1ae11c91d7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
потери всу, всу, сво, криминал, мошенничество, кибермошенничество, служба безопасности украины
потери ВСУ, ВСУ, СВО, криминал, мошенничество, кибермошенничество, Служба безопасности Украины
СБУ задержала мошенницу – "специалистку" по поиску пропавших без вести
Украинские мошенники делают деньги на горе семей военнослужащих ВСУ
Липовая специалистка по поиску по поиску пропавших украинских боевиков задержана в Николаевской области сотрудниками СБУ. Её подозревают в незаконном обогащении на мошенническом промысле.
Задержанная выманивая деньги у семей украинских военнослужащих. Она создала фальшивые интернет-группы под названием "Поиск пропавших" и "Возвращайся живым", сообщает телеграм-канал Украина.ру
.
Из обмана сотен семей задержанная извлекла незаконный доход на общую сумму почти 2 млн гривен. В частности, за услугу по предоставлении информации о местонахождении и физическом состоянии военного лжеспециалистка просила до 7 тыс. грн. и исчезала сразу после получения денег.
Минобороны Украины скрывает масштабы потерь личного состава ВСУ. За публикацию таких данных, и даже за публикацию сведений о местонахождении военнослужащих на Украине предусмотрена уголовная ответственность.
Поиск пропавших без вести – один из многих видов мошеннического промысла на Украине. По прибыльности он конкурирует, например, с коррупционными сделками для желающих уклониться от призыва на воинскую службу с направлением в зону боевых действий.
Известно, что многие высокопоставленные чиновники уберегли своих детей от мобилизации. Например, глава СНБО Украины Алексей Данилов отправил своих сыновей в ЕС и США.