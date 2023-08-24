Водная преграда: что будет, если у России не окажется резервов под Купянском - Корнев. Видео - 24.08.2023 Украина.ру
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Водная преграда: что будет, если у России не окажется резервов под Купянском - Корнев. Видео
Водная преграда: что будет, если у России не окажется резервов под Купянском - Корнев. Видео - 24.08.2023 Украина.ру
Водная преграда: что будет, если у России не окажется резервов под Купянском - Корнев. Видео
Военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал, почему для России невыгодны подрывы мостов на подступах к Купянску, сколько... Украина.ру, 24.08.2023
2023-08-24T17:06
2023-08-24T17:06
видео
россия
украина
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вс рф
купянск
харьков
резервы
наступление
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Военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал, почему для России невыгодны подрывы мостов на подступах к Купянску, сколько у ВС РФ может быть корпусов в резерве на данный момент и об опасных для России видах западного вооружения: 00:25 – Кто подрывает мосты через реку Оскол? 03:20 – Что происходит под Купянском? 06:15 – Есть ли у России серьезные резервы? 07:35 – От чего может зависеть исход СВО? 09:38 – О соотношении сил на запорожском и южно-донецком направлениях; 11:28 – О том, чего ждать до осенней распутицы; 17:00 – О применении "Ланцецов"; 17:50 – Существует ли чудо-оружие для Украины?
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видео, россия, украина, сво, всу, вс рф, купянск, харьков, резервы, наступление, оборона, артиллерия, f-16, "taurus", видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, ВС РФ, Купянск, Харьков, резервы, наступление, Оборона, артиллерия, F-16, "Taurus"

Водная преграда: что будет, если у России не окажется резервов под Купянском - Корнев. Видео

17:06 24.08.2023
 
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Военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал, почему для России невыгодны подрывы мостов на подступах к Купянску, сколько у ВС РФ может быть корпусов в резерве на данный момент и об опасных для России видах западного вооружения:
00:25 – Кто подрывает мосты через реку Оскол?
03:20 – Что происходит под Купянском?
06:15 – Есть ли у России серьезные резервы?
07:35 – От чего может зависеть исход СВО?
09:38 – О соотношении сил на запорожском и южно-донецком направлениях;
11:28 – О том, чего ждать до осенней распутицы;
17:00 – О применении "Ланцецов";
17:50 – Существует ли чудо-оружие для Украины?
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОВСУВС РФКупянскХарьковрезервынаступлениеОборонаартиллерияF-16"Taurus"
 
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