https://ukraina.ru/20230824/1048919044.html
Водная преграда: что будет, если у России не окажется резервов под Купянском - Корнев. Видео
Водная преграда: что будет, если у России не окажется резервов под Купянском - Корнев. Видео - 24.08.2023 Украина.ру
Водная преграда: что будет, если у России не окажется резервов под Купянском - Корнев. Видео
Военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал, почему для России невыгодны подрывы мостов на подступах к Купянску, сколько... Украина.ру, 24.08.2023
2023-08-24T17:06
2023-08-24T17:06
2023-08-24T17:06
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Военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал, почему для России невыгодны подрывы мостов на подступах к Купянску, сколько у ВС РФ может быть корпусов в резерве на данный момент и об опасных для России видах западного вооружения: 00:25 – Кто подрывает мосты через реку Оскол? 03:20 – Что происходит под Купянском? 06:15 – Есть ли у России серьезные резервы? 07:35 – От чего может зависеть исход СВО? 09:38 – О соотношении сил на запорожском и южно-донецком направлениях; 11:28 – О том, чего ждать до осенней распутицы; 17:00 – О применении "Ланцецов"; 17:50 – Существует ли чудо-оружие для Украины?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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