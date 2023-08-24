https://ukraina.ru/20230824/1048919044.html

Водная преграда: что будет, если у России не окажется резервов под Купянском - Корнев. Видео

Водная преграда: что будет, если у России не окажется резервов под Купянском - Корнев. Видео - 24.08.2023 Украина.ру

Водная преграда: что будет, если у России не окажется резервов под Купянском - Корнев. Видео

Военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал, почему для России невыгодны подрывы мостов на подступах к Купянску, сколько... Украина.ру, 24.08.2023

2023-08-24T17:06

2023-08-24T17:06

2023-08-24T17:06

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Военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал, почему для России невыгодны подрывы мостов на подступах к Купянску, сколько у ВС РФ может быть корпусов в резерве на данный момент и об опасных для России видах западного вооружения: 00:25 – Кто подрывает мосты через реку Оскол? 03:20 – Что происходит под Купянском? 06:15 – Есть ли у России серьезные резервы? 07:35 – От чего может зависеть исход СВО? 09:38 – О соотношении сил на запорожском и южно-донецком направлениях; 11:28 – О том, чего ждать до осенней распутицы; 17:00 – О применении "Ланцецов"; 17:50 – Существует ли чудо-оружие для Украины?

купянск

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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